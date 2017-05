Jun 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8795.60 NSE 62505.10 ============= TOTAL 71300.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 171.1890 9.5000 5.50 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 144.0630 9.5000 10.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1538 8.1700 250.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 100.5002 8.4200 250.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.5946 8.4500 250.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 139.1430 9.5000 25.00 INE720G08090 JINDAL POWER LIMITED 11.00% 14-Aug-17 100.0600 12.7100 350.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.0864 7.7600 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.3661 9.5000 250.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-18 116.6528 9.1500 1000.00 INE148I07AR3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 28-Mar-18 100.7895 9.1200 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.3943 8.5800 50.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 111.6632 8.6300 50.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 101.0348 9.8100 250.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 101.0000 0.0000 1.40 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 0.30 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0704 7.7300 50.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-19 142.3000 9.6000 50.40 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.7793 7.9200 1200.00 INE774D07OP2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.68% 04-Sep-19 100.1370 8.6300 500.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.8211 7.8500 50.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 100.0000 8.5000 500.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 100.1700 8.9700 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.4730 6.4300 200.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.0300 9.7500 6.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 100.1054 8.0600 350.00 INE721A07HL2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.71% 15-Jul-21 101.5000 9.8600 21.50 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0500 8.7100 7.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.3232 8.8700 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.7403 8.7600 550.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.4800 10.7500 502.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.0800 9.5000 3.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.2900 8.7500 8.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9800 9.3900 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0700 8.4300 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 100.2142 8.0900 450.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2000 8.8500 38.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.3000 8.9900 1.50 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 106.3210 6.5500 1.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 104.5693 6.5000 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 115.3818 6.5800 16.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 116.0753 6.5500 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 115.8431 6.6000 1.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.2081 8.2200 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 121.8600 0.0000 86.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 109.1300 6.5000 2.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 107.3200 6.5000 2.00 INE691I08438 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 30-Mar-50 100.3500 9.4300 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 99.6000 6.8100 22.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 99.6000 0.0000 59.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.3000 10.4700 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.7500 0.0000 1.00 NSE === INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 100.0786 7.3000 50.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 100.0786 7.3000 50.00 INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.1451 8.2000 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1044 7.2967 4.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Aug-16 174.6000 0.0000 1.10 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1538 7.9000 450.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1538 7.9000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.3625 7.9640 50.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.5002 8.1500 250.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1993 9.0956 40.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.3671 8.6999 200.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.3273 8.4500 50.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.5946 8.6463 250.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.1421 8.7400 650.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 18-Nov-16 131.0329 9.0732 513.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4005 8.3501 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.3362 8.3700 250.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.2303 9.0000 250.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.4350 8.8990 250.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.1793 8.4000 400.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.1793 8.4000 400.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.1278 8.4500 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.1278 8.4500 1000.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 114.4045 9.8249 20.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 101.5500 8.9931 1500.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.3620 8.2000 17.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 99.9075 8.9700 500.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.2401 8.7300 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6651 7.6800 500.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 129.8800 - 1.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.6635 8.8800 100.00 INE720G08090 JINDAL POWER LTD -- 14-Aug-17 100.0600 12.7126 350.00 INE568Q07045 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Aug-17 100.9223 10.2221 2000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6267 7.6800 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6267 7.6800 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5037 7.6800 400.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 101.1500 374.20 INE306N07HI1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.60% 20-Oct-17 99.7569 8.7400 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0864 7.7500 800.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0864 7.7500 300.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3607 8.2000 3.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 29-Jan-18 108.8989 9.0000 3.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12-Feb-18 108.6388 9.0000 13.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.9050 7.6500 100.00 INE671H07293 SOBHA LIMITED 11.25% 21-Apr-18 100.0200 11.2500 20.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.3943 8.5800 50.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 99.9741 8.6500 200.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.9774 7.6300 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.9774 7.6300 100.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 99.9808 8.6500 750.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 99.8257 9.0950 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.7000 8.1977 7.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.5018 7.7270 30.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.1578 7.7467 25.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0241 7.8800 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.0241 7.8723 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9992 7.7600 1700.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.9800 8.3500 5.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 20.80 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED 12-Dec-18 100.4000 0.0000 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9800 8.2800 5.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4843 7.3800 1000.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4843 7.3800 1000.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 49.70 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 102.3287 8.5000 250.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 102.3287 8.5000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7793 7.9200 2250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7793 7.9200 1050.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7071 7.9500 1.00 INE053F09GI3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-19 100.1900 8.2800 4.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0399 7.9200 750.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0399 7.9200 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.1041 7.8000 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.1041 7.8000 1000.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.0000 8.1500 400.00 INE015L07147 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 10.75% 14-Jun-19 100.0000 10.7428 500.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 99.9827 7.6187 1900.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9472 7.8650 1.00 INE077E08165 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 9.50% 24-Jun-19 100.0200 9.4900 2500.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 100.0000 8.9479 100.00 INE001A07PG2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 28-Jun-19 100.0278 8.4887 2000.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 130.30 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 24.30 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 23.70 INE372T07012 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.1500 - 7.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 28.80 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 49.70 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 20-Aug-19 120.9929 8.6662 40.00 INE646T07043 NUEVO NEXTRA DEVELOPERS PRIVATE 17.00% 30-Sep-19 101.1500 - 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2270 7.8600 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2270 7.8600 100.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 101.1500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9247 8.0300 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9247 8.0300 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.6758 7.9750 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.6758 7.9750 50.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 102.8211 7.8900 50.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.4000 9.5564 2.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.8200 6.5100 140.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 101.6474 8.3820 700.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5713 8.0500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.3117 7.9740 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.3117 7.9697 50.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 136.7023 9.6569 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 105.9851 8.0100 800.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 100.0659 9.0000 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 91.5000 13.1300 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.9500 8.2300 2.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7583 6.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 99.8120 8.7200 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9900 8.4594 10.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0900 8.7700 50.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.4300 8.7100 34.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.0000 8.7300 7.50 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 99.8300 8.7300 24.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.5000 9.5000 8.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.5476 7.9500 200.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.5476 7.9500 100.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 29-May-21 99.7200 9.0700 2.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0000 9.1900 7.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0987 8.7200 24.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5500 8.3600 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4800 9.1016 2.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0898 8.4800 790.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.7000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.2115 6.6011 61.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.6500 6.5150 1208.70 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.5214 8.2200 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.5214 8.2180 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3745 6.6000 54.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5811 8.2050 522.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5811 8.2050 500.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.1505 8.2500 300.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 103.0749 6.6100 50.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 95.2000 12.8900 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.4500 6.5150 6000.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 101.7700 6.5200 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0549 8.2000 23.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1900 9.2500 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.3232 8.8700 250.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 99.4200 8.6100 10.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 110.3692 6.6100 200.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.6012 8.9900 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9300 8.8025 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 105.0200 8.7900 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.5136 8.7900 550.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 99.8000 10.0100 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.4500 11.2900 10.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2061 8.2500 1500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2061 8.2500 1500.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 105.0400 9.0900 60.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.5900 8.3500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1296 8.2700 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1296 8.2700 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.8700 8.5005 20.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.9250 8.1925 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.6829 9.4300 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.0500 8.1300 20.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.4075 8.4725 150.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.4075 8.4725 150.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.1700 8.2000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3503 8.1950 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3503 8.1950 100.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 100.8000 9.3300 1.00 INE310L07886 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-26 110.5350 8.7100 90.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.5500 8.9200 50.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 99.9100 9.5500 18.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0000 9.1227 14.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.1018 8.1800 150.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3700 8.9350 12.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8300 8.4139 253.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.7906 8.4200 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.7914 8.4200 1000.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.0000 8.5600 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.4345 8.1250 250.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3861 2.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.4345 8.1250 250.00 INE950O08055 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 06-May-26 99.9000 9.1000 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0200 9.3850 15.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0700 8.4300 760.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0700 8.4293 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.7781 8.1250 450.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3600 9.1000 40.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3400 2.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.7781 8.1250 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.1900 8.9700 782.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.5500 8.9000 312.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 100.0000 8.4523 150.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2200 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 113.3000 6.5100 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4000 8.3200 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.3800 8.3227 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.3500 8.4000 3.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 115.9200 6.5100 640.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 115.9200 6.5100 240.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.0500 11.4900 163.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.2600 9.4400 75.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 101.9500 9.5167 34.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.0000 11.5400 26.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1000 9.4900 4.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 101.9500 9.5140 4.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.0700 6.4700 150.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.4434 6.4800 200.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.3928 13.60 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.2200 6.4600 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.1175 6.4700 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 99.5966 8.1400 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0000 8.0923 250.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.2081 8.2200 250.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 100.0000 8.2351 450.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.4409 8.2400 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0101 10.1000 4.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 110.5000 10.8603 69.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.4843 11.2000 12.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.5210 11.0000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0200 9.5244 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.0200 9.2962 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 93.9957 12.1001 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.1900 11.1200 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.2749 11.1200 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1857 10.5000 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com