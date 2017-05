Jun 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12649.50 NSE 58750.00 ============= TOTAL 71399.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 105.0000 0.0000 1.00 INE306N07EZ2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-Feb-17 100.0433 8.7900 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.3630 7.6500 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9250 9.2500 2000.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.9961 8.5700 50.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 1.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 99.8752 8.4700 250.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 5.6000 1.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 30-Jul-18 99.8304 8.7300 1500.00 INE210QO7010 ORNATE SPACES PVT LTD 18.00% 28-Feb-19 100.0000 99.90 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 13.0000 0.50 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 101.2700 9.3500 1000.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 102.9200 9.6000 1.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 29-May-20 101.2484 8.2600 1500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6391 8.0400 250.00 INE691I07CU2 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.75% 13-Apr-21 100.2000 8.6800 7.50 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 29-May-21 100.6000 8.9600 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.2315 6.6000 61.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3945 6.6000 54.30 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.4600 9.2800 3.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 103.0949 6.6000 50.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2500 8.7800 2.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 108.3000 8.6000 1.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 110.3892 6.6000 200.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.7300 8.9700 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.2000 0.0000 3.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2915 8.1900 1289.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.8252 8.1700 1426.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.5176 9.6900 25.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 100.7500 12.0000 1110.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.8350 8.2500 50.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 101.9854 8.8100 159.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 101.0000 9.2100 50.00 INE092T08444 IDFC BANK LIMITED 8.90% 09-Apr-25 102.3500 8.4900 1.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 102.1000 8.4500 2.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 101.9000 9.1700 2.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0000 8.7100 10.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.7300 9.2800 1.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 3180.0000 0.0000 20.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.6000 10.3600 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.7600 8.4200 3.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2000 1.2200 29.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.2800 9.0100 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 109.0500 7.5800 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 116.1100 0.0000 6.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 109.0387 6.5000 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.1660 6.4700 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.4616 8.2000 100.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 109.1300 6.5000 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 107.3200 6.5000 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.7500 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 101.8000 11.3400 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 100.7000 0.0000 3.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 110.3000 6.2000 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.5000 0.0000 2.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 108.7500 6.3500 52.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 103.0000 8.6200 50.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 103.0000 8.4800 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2137 0.0000 3.00 NSE === INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0547 7.9713 180.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1538 7.9000 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1538 8.0403 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3499 7.9200 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3499 7.9200 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3499 7.9310 40.00 INE148I07CJ6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Sep-16 100.2560 8.1500 400.00 INE148I07CJ6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Sep-16 100.2560 8.1500 400.00 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LIM 10.50% 27-Sep-16 100.2808 9.1327 250.00 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.3089 8.1000 1250.00 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.3089 8.1000 1250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3834 7.1000 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.3834 7.1000 150.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.1265 8.6998 420.00 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Dec-16 93.6000 0.0000 2.10 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.2993 8.8560 450.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1652 7.4000 100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1652 7.4000 100.00 INE306N07EZ2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-Feb-17 100.0433 8.6400 250.00 INE860H07938 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 24-Mar-17 100.2750 8.4000 500.00 INE860H07938 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 24-Mar-17 100.2750 8.4000 500.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.2200 9.3500 1.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.2200 9.3500 1.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.0500 10.6125 300.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.0476 10.6289 130.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3630 7.7000 1500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3630 7.7000 1000.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 114.3645 9.2000 2050.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2790 7.7495 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5100 9.2800 6850.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6730 7.6688 500.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 129.8800 - 1.00 INE720G08090 JINDAL POWER LTD -- 14-Aug-17 100.0900 11.4700 350.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6064 7.7472 940.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6379 7.6669 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6400 7.6700 2000.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6007 7.7500 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6442 7.6668 800.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6072 7.7468 460.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Sep-17 134.2000 0.0000 1.70 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 101.1500 297.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 99.8911 8.6500 250.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.0000 7.8700 1400.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 99.8437 8.6010 1000.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 100.9961 8.5615 50.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 99.8432 8.6010 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2515 7.7700 1.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 99.7728 9.1251 100.00 INE516T07014 ANSAL URBAN CONDOMINIUMS PRIVATE RESET 28-Jul-18 101.1500 430.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Jul-18 99.8304 8.7500 1500.00 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 31-Jul-18 102.8969 10.2630 90.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.0500 9.3500 1.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 122.0724 44.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1486 9.8968 1000.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1486 9.9124 350.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9998 7.8800 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9998 7.8823 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.3247 8.2000 16.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.7807 7.8000 40.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.7807 7.8000 40.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1970 7.3627 500.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 100.0000 0.0000 5.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 01-Jan-19 100.3293 9.0800 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.4200 9.0000 6.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 90.8000 10.1500 1.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4872 7.7500 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4872 7.7500 1000.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2727 7.3629 150.00 INE053F09GI3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-19 100.6241 8.1000 4.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED -- 02-Jun-19 100.0000 13.0000 1.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 99.9768 7.6237 1900.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 102.8539 8.8800 1500.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED -- 31-Dec-19 101.1500 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6952 8.4800 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.6952 8.4800 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0167 8.0000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.0167 8.0000 250.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 3.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1037 52.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.6063 7.9200 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.6063 7.9200 50.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 101.2484 8.2500 1500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.6296 7.8700 20.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.0000 8.9424 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6391 8.0300 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.3027 8.0500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.3027 8.0440 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 106.3065 7.9200 400.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 100.0010 8.4500 250.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.8563 8.5000 100.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 100.8563 8.5000 100.00 INE273Q07042 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 31-Dec-20 101.1500 100.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.9252 8.5048 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.7994 8.5100 260.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.7994 8.5100 250.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.3500 8.7300 8.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.4995 7.9850 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.4995 7.9849 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.1100 8.0600 250.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 100.0353 7.9800 30.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 29-May-21 99.5700 9.1000 4.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0400 9.1800 10.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.0000 8.7700 180.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 104.0530 8.5200 200.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 104.0530 8.5139 200.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 106.5090 6.6000 0.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7402 8.1700 651.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7402 8.1700 650.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.4500 8.5000 2.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.2140 8.8184 10.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.7700 8.9709 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.0200 8.2800 3.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.9500 9.1700 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.5963 8.2500 100.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.0400 9.5700 20.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.0534 8.2000 173.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 100.7598 9.2000 12.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 100.7598 9.2000 12.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.6212 8.9861 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 105.0036 8.8458 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.2246 8.2100 500.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.2246 8.2066 500.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2915 8.3500 1600.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.8252 8.3100 1940.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 100.5176 9.6800 25.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.8350 8.2448 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1895 8.2600 350.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 101.9854 9.0000 159.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.4694 8.1867 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.4694 8.1867 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.7530 8.1746 20.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2100 8.1900 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5721 8.1600 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.5721 8.1600 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3685 8.1921 20.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0200 8.7100 10.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.6500 8.8800 2.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.04% 15-Mar-26 103.0732 6.6000 0.40 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.3500 9.4800 20.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 103.0999 6.6000 0.20 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7500 9.1622 1.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7000 10.3400 13.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.8000 8.8700 12.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 99.2625 8.1200 500.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 99.2625 8.1200 500.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9300 8.4000 4.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 99.9000 8.5761 13.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4700 9.0000 137.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.7781 8.1250 450.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2000 9.1300 29.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.8500 9.2100 13.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 100.0000 8.4316 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.4000 8.9300 366.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.1475 8.4400 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.3600 8.9900 293.00 INE434A08059 ANDHRA BANK 8.65% 27-Jun-26 100.0000 8.6400 877.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 113.8500 6.4460 4.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 113.3500 8.3300 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.2500 11.4700 1117.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 101.0178 11.3400 421.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.4300 9.4200 12.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1000 9.4900 7.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1000 9.4900 2.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7300 9.6000 1.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.9000 9.7600 1.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.1797 9.2000 30.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.1797 9.2000 30.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 107.8000 6.5100 1.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.1648 6.4650 150.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0000 8.0900 250.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.2600 8.2150 155.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 100.2110 8.2100 1054.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0039 10.1000 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0000 9.1300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8420 10.7500 15.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange