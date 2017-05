Jul 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5899.20 NSE 29559.20 ============= TOTAL 35458.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 171.1300 0.0000 38.60 INE866I07651 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.15% 04-Apr-17 101.5195 9.0000 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.3351 7.7000 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6692 7.6700 10.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 3.50 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1900 0.50 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.0713 7.6600 15.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2883 7.3600 1100.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.9575 7.5600 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 129.9707 0.0000 30.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-19 104.3233 9.3000 100.00 INE755K07017 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 11.00% 06-Jan-20 101.1980 10.5200 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.9623 6.5000 1.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 104.4684 9.0900 1.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.1383 6.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-20 105.3439 9.3100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4410 9.1200 50.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-21 106.2940 9.3100 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.7232 6.5000 2.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3800 6.4000 0.50 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.4200 9.0700 3.00 ine321a07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-23 107.9555 9.3100 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6000 10.6600 454.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.5200 8.3600 12.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.8650 8.2500 50.00 INE556S07335 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-25 100.1000 9.0700 25.00 INE556S07368 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-25 100.1000 9.0600 75.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.1000 10.0300 1.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 99.8748 8.1100 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.5850 8.9000 2.60 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.0000 8.8900 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0500 6.6500 0.70 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 0.50 INE848E07914 NHPC LIMITED 8.24% 27-Jun-31 100.2930 8.2000 350.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.2500 12.0700 1087.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 100.5000 10.7600 35.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.4975 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0000 9.4800 375.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9800 9.5300 6.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.5000 1.00 NSE === INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Jul-16 159.9100 0.0000 2.50 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 178.2000 0.0000 2.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jul-16 188.6500 0.0000 14.10 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Jul-16 178.2200 0.0000 3.70 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING 22-Aug-16 110.3404 10.4600 750.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Aug-16 97.3640 0.0000 0.50 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Sep-16 136.9750 0.0000 1.50 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3501 7.9210 30.00 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.3367 8.8873 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2556 8.2000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2556 8.2000 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1651 8.1724 1000.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1651 8.1500 1000.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 28-Oct-16 148.6000 0.0000 0.50 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Oct-16 170.5500 0.0000 0.50 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.8318 8.1400 2000.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.8409 8.1200 1000.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.3051 8.8421 450.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5212 7.2600 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5212 7.2600 500.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.1773 8.4000 300.00 INE660A07MX7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 22-Mar-17 100.1773 8.4000 300.00 INE866I07651 IND INFOLINE FIN 11.15% 04-Apr-17 101.0523 9.6500 100.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 25-Apr-17 149.4000 0.0000 0.20 INE138A08106 PENINSULA LAND LIMITED 12.25% 24-Jun-17 100.0000 12.2348 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9869 8.8300 800.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 107.5000 0.0000 7.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9071 7.7300 1.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 106.0000 0.0000 12.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 102.0000 0.0000 3.50 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Jan-18 100.0000 0.0000 3.50 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 106.0000 0.0000 1.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Feb-18 106.5000 0.0000 2.20 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Mar-18 101.0000 0.0000 2.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 100.0000 0.0000 5.50 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3915 8.4700 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3915 8.4691 250.00 INE070T07012 JP INFRA (MUMBAI) PRIVATE LIMITED 17.50% 31-May-18 100.0000 7.80 INE842O07122 PURANIK BUILDERS PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-18 100.0000 48.60 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9896 8.0000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9896 8.0000 2000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.8232 10.2500 25.40 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 17-Sep-18 163.0703 11.0000 2.50 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3574 7.3579 750.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.3456 8.9439 76.00 INE093J07GD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Feb-19 101.0000 0.0000 3.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 106.5000 0.0000 2.20 INE359S07177 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 10.00 INE093J07HD4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Mar-19 91.3100 0.0000 6.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.7503 8.4800 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.7503 8.4744 100.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 101.0642 12.0000 10.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 101.7498 8.6789 63.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.9575 7.5000 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0809 70.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0809 70.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 30-Apr-19 129.9707 9.1500 30.00 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.75% 07-May-19 105.0105 9.6296 73.00 INE931S07082 ADANI TRANSMISSION LIMITED SR-II 9.85% 30-May-19 100.0376 9.8196 76.00 INE523E07DO7 L & T FINANCE LTD 8.72% 28-Jun-19 100.0200 8.7200 50.00 INE146O07102 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 28-Jun-19 100.7413 10.2492 76.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.0000 7.6496 350.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 102.8539 8.8900 200.00 INE371K08045 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-Jul-19 100.5085 9.0588 75.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.0031 8.4500 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.0031 8.4500 250.00 INE070T07137 JP INFRA (MUMBAI) PRIVATE LIMITED 16.00% 31-Aug-19 100.0000 16.0000 10.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-19 104.3233 9.3002 100.00 INE755K07017 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 11.00% 06-Jan-20 101.1980 10.0000 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.1781 6.4300 80.00 INE070T07228 JP INFRA (MUMBAI) PRIVATE LIMITED 16.50% 31-Mar-20 100.0000 10.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 9.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.3369 8.0400 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.0305 8.0400 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.4776 6.4300 110.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-20 105.3439 9.3001 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9000 8.8700 60.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 99.9748 8.0400 100.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.0800 8.7500 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4410 9.1100 51.00 INE321A07142 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-21 106.2940 9.3001 150.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.0000 10.0000 7.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.5900 8.7375 10.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.8700 8.9500 200.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.8200 8.9500 200.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.9585 8.1200 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.9585 8.1200 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5059 8.1200 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5059 8.1200 150.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.86% 26-Mar-23 101.9630 6.4826 150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.6732 8.1800 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 98.6732 8.1800 50.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 99.4200 8.6100 80.00 INE321A07167 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-23 107.9555 9.3006 150.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.2775 6.4600 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.5261 8.1800 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.5261 8.1800 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4200 8.3800 26.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.8650 8.2394 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5288 8.1367 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.5288 8.1367 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.8299 8.1500 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.7685 8.1600 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.3497 8.1550 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.3343 8.1575 100.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.4017 8.1800 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.4017 8.1800 50.00 INE804I07C93 ECL FINANCE LIMITED SR-H5H501A 9.75% 14-Aug-25 100.0000 9.7500 60.00 INE804I07E00 ECL FINANCE LIMITED SR-I5I501A 9.75% 12-Sep-25 100.5600 9.6500 136.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.7637 8.1300 100.00 INE804I07H64 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 19-Dec-25 100.0000 9.6000 20.00 INE804I07J05 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 13-Jan-26 100.0000 9.6000 16.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.3000 8.7500 8.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.0400 8.7300 10.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4112 8.9300 2.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED SR-D6E601A 9.50% 28-Apr-26 100.0000 9.5000 220.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9000 9.4000 90.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.2868 8.1800 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.2868 8.1800 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.0809 8.0800 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.2000 8.9601 120.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.2960 8.4175 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.2700 8.9777 1136.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 100.0000 8.4500 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 100.3601 8.4200 200.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 113.3360 6.5100 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.8700 6.4800 1.50 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.0417 8.2000 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.0417 8.2000 50.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 114.3000 8.2000 1.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 105.6000 9.2171 90.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 105.6300 6.4800 3.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.9267 8.2000 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.9267 8.2000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 116.4654 6.4550 260.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 118.0879 6.4181 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.2500 11.4600 523.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.3500 9.4200 88.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 102.1328 11.1500 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.4562 6.4300 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.6300 6.4200 250.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.3971 6.4470 90.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0000 8.1000 350.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.5436 8.1800 250.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 100.0000 8.2394 1050.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 122.2212 6.4900 250.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 109.4100 6.4900 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2735 10.0400 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.2918 9.1000 460.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8432 10.7500 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0400 9.5207 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 