Jul 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4647.90 NSE 50319.70 ============= TOTAL 54967.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07G78 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 25-Jul-16 119.2450 0.0000 32.50 INE804I07KY6 ECL FINANCE LTD 0.00% 08-Aug-16 170.2870 11.0000 10.00 INE722A07638 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 9.14% 23-Sep-16 100.2602 7.6000 150.00 INE916DA7857 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.61% 27-Sep-16 100.4922 8.0300 500.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.5200 11.5000 2.00 INE872A07TH6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.75% 12-Nov-16 99.9736 10.4600 1.80 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 98.9900 11.5000 1.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 99.7608 8.3200 300.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.4503 7.5600 250.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4814 7.6100 50.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.7200 7.7700 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3254 7.7300 250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5494 7.9700 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 80.6250 8.1800 2.60 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0250 7.5300 250.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 4.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.0815 7.5800 1000.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.8717 7.8000 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 101.2036 8.0000 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5926 7.9600 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.5500 9.0800 10.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 120.3254 0.0000 500.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.6647 11.4900 79.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2000 0.0000 1.00 INE556S07368 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-25 100.1000 9.0600 5.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8700 8.9200 20.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 100.3600 9.0200 1.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.4000 8.9900 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED 8.24% 27-Jun-31 100.4617 8.1800 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 123.2173 6.4100 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.1000 6.9700 38.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 100.7000 1.5400 22.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.1178 9.8500 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.4853 0.0000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 98.6275 6.5600 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 2.00 NSE === INE306N07GY0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 25-Jul-16 108.9589 7.8000 1500.00 INE306N07GY0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 25-Jul-16 108.9589 7.8000 250.00 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 100.0450 7.9812 250.00 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 100.0450 7.9600 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.3619 7.7969 30.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3022 6.7755 2.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.4072 6.7712 250.00 INE722A07638 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.13% 23-Sep-16 100.2602 7.9500 150.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4271 8.1100 135.00 INE916DA7857 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.60% 27-Sep-16 100.4922 7.8000 500.00 INE660A07KC5 SUNDARAN FIN 10.55% 27-Sep-16 100.4820 7.8000 400.00 INE660A07KC5 SUNDARAN FIN 10.55% 27-Sep-16 100.4820 7.8000 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5682 6.7843 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2685 8.1100 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2685 8.1100 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1693 8.1100 1000.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.1693 8.1100 1000.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1271 8.7500 250.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1271 8.6764 250.00 INE092T08154 IDFC BANK LIMITED - 25-Nov-16 96.9242 8.1000 1000.00 INE092T08154 IDFC BANK LIMITED - 25-Nov-16 96.9242 8.1000 1000.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.2175 8.8000 200.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.2130 8.8000 500.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.1628 8.8000 500.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.1628 8.8000 900.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0632 8.3979 65.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.1000 10.5457 450.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.6008 7.4000 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4503 7.5600 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9762 8.8300 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9694 8.8208 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6630 7.6350 125.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5864 7.5800 2.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Sep-17 100.1170 8.5500 500.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Sep-17 100.1170 8.5500 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1707 7.6800 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1707 7.6800 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4161 7.6800 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4814 7.6050 50.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.7218 12.1100 20.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 106.5000 0.0000 2.20 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.5178 7.7000 1100.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 27-Feb-18 101.8039 12.1100 28.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 105.0000 0.0000 2.50 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.3208 9.5100 156.00 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-May-18 120.0000 0.0000 5.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 99.9955 8.6350 300.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0938 7.6500 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0938 7.6500 100.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 99.7786 9.1200 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9335 8.0300 600.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9335 8.0300 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6579 8.0300 850.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7416 8.0300 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.7200 7.7700 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8999 7.8200 300.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1473 9.8400 1000.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.4342 7.6955 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3467 7.7300 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.3467 7.7200 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.0921 7.8100 21.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3793 8.9688 200.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 104.0643 7.8500 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9261 7.8500 300.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4860 7.8800 150.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4860 7.8800 150.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5494 7.2000 1000.00 INE470T08020 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LTD 10.05% 13-Mar-19 100.4630 10.2200 150.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.5115 7.2500 1250.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.5115 7.2500 750.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.6221 7.2300 350.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.6221 7.2300 350.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6671 7.7600 32.00 INE839U07018 GALINA CONSULTANCY SERVICES 9.90% 15-Apr-19 100.3465 10.1200 500.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.72% 15-Apr-19 100.5685 8.4600 250.00 INE953L08089 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.78% 15-Apr-19 100.2072 12.6500 230.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED - 16-Apr-19 109.4390 19.2500 81.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0250 7.4100 1000.00 INE296A07BB9 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 25-Apr-19 103.0532 8.7000 50.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.9312 9.1600 160.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0745 7.9100 32.00 INE658R08073 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 17-May-19 99.8529 11.0400 230.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5262 7.7800 32.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 99.9694 8.1600 32.00 INE146O07227 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.25% 14-Jun-19 100.0133 10.2400 120.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.0815 7.5000 2000.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER .95% 24-Jun-19 100.0000 8.9500 1040.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 100.0180 8.9400 230.00 INE077E08173 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 28-Jun-19 100.1532 9.3000 1250.00 INE938L08056 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 28-Jun-19 100.1777 11.4000 1000.00 INE938L08056 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 28-Jun-19 100.1911 11.4000 230.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.0000 7.7000 500.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 104.4866 8.2500 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 102.8539 8.8900 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.0031 8.4500 120.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.0000 7.6700 3000.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 100.0000 0.0000 4.50 INE896L07223 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Sep-19 101.6193 9.9200 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2745 7.8400 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2745 7.8400 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.8717 7.8000 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.2957 7.8400 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.2957 7.8400 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3519 8.4542 179.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED - 31-Dec-19 101.1500 21.2500 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1100 8.3400 15.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9833 8.2000 500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9833 8.2000 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.2445 6.4100 80.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 3.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.0000 8.9400 590.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.5740 8.4550 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.2036 7.9900 50.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.3603 8.4600 50.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 101.3603 8.4600 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.5090 6.4200 110.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.8300 66.00 INE273Q07042 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.8300 34.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9600 8.4662 20.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5926 7.9600 50.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 99.9549 8.0450 100.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.5000 8.4500 2.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 106.5004 7.9800 2.50 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0000 8.7400 11.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.0000 8.7700 156.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-21 100.0000 8.9400 620.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.0000 9.0439 350.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.3500 8.6400 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.7036 6.4200 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 120.3254 9.1000 500.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 103.8838 6.4200 50.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 6.86% 26-Mar-23 101.9632 6.4800 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1600 8.1785 130.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.0000 9.3300 15.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5948 11.1000 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.5000 9.8200 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.2214 11.3300 4.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.6000 8.1500 200.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 103.1150 9.2300 25.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.0000 8.6418 200.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.0000 8.6400 200.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.6200 8.1300 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6500 8.8980 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9837 8.3900 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9837 8.3900 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9839 8.3900 500.00 INE148I07EO2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-May-26 99.5800 9.0500 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.1924 8.4100 200.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.1500 8.4200 2.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8700 9.1830 20.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 100.0400 8.4249 500.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER 9.00% 06-Jun-26 100.3200 8.9400 99.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.2429 8.4250 150.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.2429 8.4249 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 100.2144 8.4300 3.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.4000 8.9392 435.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 9.3000 1203.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 100.0000 8.4800 400.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 100.0000 8.4800 300.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 114.6500 8.1600 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.9200 8.2776 150.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 100.6000 11.3900 596.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES 8.54% 12-Jun-19 99.8267 8.6000 250.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% - 100.4617 8.1800 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 100.1000 11.5100 10.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - - 100.3500 9.4300 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 100.1800 11.4800 80.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.7500 6.4000 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.8488 6.3900 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 109.5255 6.4500 10.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.8239 6.4000 50.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.0000 8.2500 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 123.2173 6.4050 250.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.1852 9.9100 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9994 10.1000 10.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 110.4853 10.8600 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.2500 9.2552 24.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8900 11.2300 15.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.3600 11.6000 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8448 10.7500 13.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5300 7.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.6000 11.1800 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8448 10.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 