Jul 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4914.40 NSE 38717.40 ============= TOTAL 43631.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07420 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Jul-16 144.5370 10.5000 49.70 INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 170.9210 11.2900 11.80 INE804I07KV2 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.5800 11.0000 25.70 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 143.9840 10.5000 1.00 INE804I07LE6 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 170.2390 11.0000 5.80 INE756I07472 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 28-Sep-16 118.1812 0.0000 250.00 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 109.6650 0.0000 1.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.4911 8.0600 250.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.1618 8.8700 100.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.2638 8.3600 100.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 101.7616 7.5000 50.00 INE306N07GW4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 23-Jun-17 100.6828 8.1600 100.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.6148 8.4000 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.4334 7.5700 100.00 INE148I07BY7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.19% 24-Jul-17 100.1713 9.0400 100.00 INE953L07107 JANLAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 13.50% 05-Feb-18 101.3535 12.3600 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 78.4800 9.8500 1.40 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 104.1751 7.8500 18.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8563 8.4300 20.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.69% 15-Mar-19 100.5432 8.4800 20.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.4003 7.7500 20.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIAL LIMITED 8.85% 28-Mar-19 100.5602 8.7900 20.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-19 100.0370 9.1100 20.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.4253 7.6800 70.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.3160 8.0200 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0640 7.8100 9.00 INE923L07084 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-19 101.0485 8.5100 20.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 13-Mar-20 100.1441 8.5900 50.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 104.6000 0.0000 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.7850 8.4400 250.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 99.9482 8.4000 1500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 100.8957 7.8600 200.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 105.0000 9.1900 0.50 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.7500 8.9600 20.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.90% 28-Apr-24 98.2133 8.2100 400.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-24 99.0440 8.0900 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.3400 3.7400 3.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 99.6929 9.4300 50.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.8000 8.5000 1.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 104.4535 6.4000 0.80 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.0000 8.8400 0.20 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIS 10.85% 04-Aug-26 102.5000 10.7100 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2100 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.5700 6.7800 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 108.8123 6.4000 1.60 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 106.2990 6.4000 0.90 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 116.7836 6.4200 52.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.5000 6.3700 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 3.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.2484 8.0800 50.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 123.0323 6.4200 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 123.5368 6.3800 30.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.5500 7.6500 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.9000 11.2000 38.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 100.6500 5.2000 46.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.0385 0.0000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 7.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.1026 10.2500 2.00 NSE === INE115A07HL7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 29-Jul-16 108.8292 7.2700 3000.00 INE115A07HL7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 29-Jul-16 101.9790 7.2700 500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.1715 6.6500 300.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.1715 6.6500 300.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4343 7.3500 250.00 INE756I07472 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 28-Sep-16 118.1812 7.6000 750.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.6988 8.0938 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.6988 8.0900 300.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.9249 8.1000 750.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.4317 7.2200 28.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.5269 8.0700 750.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.5269 8.0700 700.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.4036 8.2369 50.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.0998 10.5355 120.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6120 7.5700 100.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 13.50% 05-Feb-18 101.3535 12.3500 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6140 9.9850 250.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 112.6536 9.3400 307.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.3169 9.5100 62.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0145 7.7750 50.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-18 100.0000 9.0000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9695 8.0100 750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9695 8.0108 750.00 INE658R07091 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 16-Aug-18 100.3639 10.6200 394.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.0857 8.5800 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.5407 7.7000 750.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.5407 7.7000 750.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2919 7.2035 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.8215 8.4500 100.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTC 12.50% 28-Mar-19 101.0510 12.0000 1.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7358 7.7300 609.00 INE321N07145 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Apr-19 105.0335 9.9500 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0180 7.8200 800.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0180 7.8200 400.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED - 30-May-19 103.3874 9.5400 308.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.4253 7.6700 50.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.0000 7.6482 1000.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9864 2.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 104.4326 7.7000 75.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 104.4326 7.7003 75.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.0000 7.6500 1000.00 INE296A07BH6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.66% 12-Aug-19 102.3946 8.7300 15.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED - 31-Dec-19 101.1500 21.3500 150.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.9918 8.4200 1450.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.9918 8.4200 850.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9790 8.2000 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9790 8.2000 200.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 100.1441 8.6200 50.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 9.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 102.0000 9.0628 3.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.8300 150.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0500 9.7500 6.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 99.5500 8.4000 2.80 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.0400 8.3762 2000.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP 8.10% 27-May-21 100.8957 7.8600 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2000 8.6013 752.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 137.8738 9.5000 350.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5124 6.3700 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.7945 6.4000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5115 8.0000 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5115 8.0000 500.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 120.4650 9.0850 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 138.5639 9.5966 850.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 138.5639 9.5966 850.00 INE557F07025 NATIONAL HOUSING BANK 7.17% 01-Jan-23 104.0405 6.3800 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.2375 6.3700 200.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 6.86% 26-Mar-23 102.2850 6.4200 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 8.1829 10.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.90% 28-Apr-24 98.1933 8.2086 400.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.90% 28-Apr-24 98.1933 8.2086 400.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.0440 8.0875 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.2096 8.6651 650.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.2096 8.6651 650.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.5198 8.4300 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.5198 8.4300 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.0170 8.1200 300.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.7129 9.4246 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 100.3250 8.0800 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6458 8.1798 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.6458 8.1800 400.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.2220 6.3700 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.4495 8.1800 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.4495 8.1800 150.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 100.00 INE310L07886 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-26 110.5195 8.7100 10.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 101.0000 9.1218 11.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 104.6713 6.3700 1.40 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 99.9386 8.0169 800.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 99.9386 8.0169 800.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3500 8.3300 270.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 100.4043 8.0300 150.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.1200 9.1400 13.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 100.2100 8.4000 750.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.3000 8.9400 400.50 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.3000 8.9436 281.10 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.4056 8.4000 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.5415 8.3700 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.1913 9.0100 538.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.0167 9.4500 500.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 99.9895 8.1200 50.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 99.9842 8.1200 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 115.9000 6.5200 300.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 115.9000 6.5200 40.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.1800 6.3500 6.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% - 100.0000 8.2300 193.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 105.5385 10.1800 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 102.0000 11.1700 16.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.5000 11.0700 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 100.2500 11.4600 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 100.6500 11.4000 16.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.7969 6.3950 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.2484 8.0800 300.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.2484 8.0800 250.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.7956 8.1500 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 109.5800 6.4400 0.60 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 106.4315 8.9500 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2300 10.0479 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5000 9.2100 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2374 11.2500 31.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0150 9.5400 7.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com