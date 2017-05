Jul 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10006.60 NSE 26945.50 ============= TOTAL 36952.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 170.9260 11.5000 47.40 INE804I07KP4 ECL FINANCE LTD 0.00% 03-Aug-16 170.9260 11.5000 50.00 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.5700 11.5000 4.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 170.0620 11.5000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3459 6.7200 150.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 13-Sep-16 100.2971 7.4200 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.4258 7.4100 150.00 INE774D07MH3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.76% 20-Sep-16 100.0805 7.8100 100.00 INE872A07TH6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.75% 12-Nov-16 100.1032 9.9100 2.90 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.7581 7.4700 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.4294 7.6200 600.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.9507 7.4100 500.00 INE871D07NP8 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.78% 15-Jun-18 99.9679 8.7800 300.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.2303 7.7100 750.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3941 7.1800 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.5530 8.5800 70.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 99.6700 10.3500 5000.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0400 9.1900 9.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.6000 9.5500 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.6792 6.3300 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.0900 6.3400 100.00 INE557F07025 NATIONAL HOUSINGBANK 7.17% 01-Jan-23 104.2750 6.3300 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.4530 6.3300 100.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 6.86% 26-Mar-23 102.5000 6.3800 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2500 8.7800 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0300 8.1800 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7400 0.0000 36.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.3800 9.0100 15.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 106.6000 10.0600 50.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.5020 6.3300 50.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 105.0373 6.3200 1.40 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.6000 10.3600 4.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.2400 8.3500 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.4400 8.9200 15.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 99.9577 9.0000 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.7500 6.2900 6.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.7321 6.3500 2.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 110.3300 6.5700 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.5500 6.5000 0.50 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 110.4800 6.3800 23.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.3700 0.0000 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.1000 10.7500 31.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 102.4300 10.2600 41.00 INE101A08070 MAHINDRA 9.55% 04-Jul-63 107.3700 8.8800 30.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7731 10.3600 500.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.7000 6.4000 4.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8229 2.7600 221.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 98.6000 0.0000 1.00 NSE === INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.1000 6.6000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 109.9672 6.3950 100.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.8000 10.3585 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7731 10.1500 502.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5000 9.2100 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6100 9.6000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3000 11.2378 4.00 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 21-Jul-16 188.9200 0.0000 0.50 INE804I07KV2 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Aug-16 170.5700 11.0000 25.70 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 158.6000 0.0000 0.50 INE804I07LE6 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Aug-16 170.2140 11.0000 5.80 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 31-Aug-16 176.5400 0.0000 5.00 INE093J07379 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 06-Oct-16 155.0310 0.0000 1.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.5921 8.5045 250.00 INE432R07059 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED -- 24-Nov-16 115.7988 8.8600 60.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Dec-16 146.3900 0.0000 2.50 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 14-Dec-16 168.5600 0.0000 2.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 16-Dec-16 180.5000 0.0000 1.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.3583 8.7839 10.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2800 8.3283 450.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.2343 8.0500 750.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.2343 8.0500 750.00 INE115A07GZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.40% 04-Apr-17 99.9686 8.3100 23.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.2022 8.6600 1000.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.2022 8.6600 750.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.7581 7.4500 100.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.1487 7.4682 26.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1278 8.3300 10.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.5723 7.4700 20.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4298 7.5700 40.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9592 8.8166 300.00 INE720G08090 JINDAL POWER LTD -- 14-Aug-17 100.1200 11.0000 350.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 08-Sep-17 134.2000 0.0000 0.80 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.4294 7.6200 600.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 17-Oct-17 138.5000 0.0000 0.70 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-17 102.0000 0.0000 2.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-17 106.0000 0.0000 5.50 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 103.9659 7.9459 7.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.9507 7.4000 500.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.70% 16-Mar-18 100.0000 9.7500 2500.00 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 99.2500 8.7800 9.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.7128 9.3700 60.00 INE871D07NP8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.78% 15-Jun-18 99.9879 8.7900 600.00 INE311I07013 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.50% 24-Jun-18 100.0000 13.0880 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-18 104.0800 8.1499 4.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 24-Aug-18 94.5100 0.0000 11.50 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.5407 7.7000 500.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 95.0000 0.0000 5.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4611 7.1700 1000.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.4611 7.1700 500.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.4870 10.1400 1.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.6913 7.6400 1.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 12.50% 28-Mar-19 101.0488 12.0000 10.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.6737 8.4194 17.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0165 7.8200 300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0165 7.8200 300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0180 7.8211 34.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 250.00 INE916DA7LK0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.64% 10-Jun-19 100.0000 8.6500 60.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS 8.12% 10-Jun-19 100.3406 8.0086 34.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0865 7.8000 46.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.9443 7.7600 32.50 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.0000 7.6500 650.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.0000 8.3002 250.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 02-Aug-19 101.1500 0.0000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3100 8.2700 4.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.9918 8.4200 850.00 INE115A07JU4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 14-Feb-20 100.0000 8.5000 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.3162 7.9000 850.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.3361 7.8908 500.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.0016 7.9300 550.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.9095 7.9500 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8923 8.4000 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.8923 8.3934 500.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.0000 8.3865 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.1600 8.0467 250.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.0000 8.7700 1.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.0000 8.6498 1671.00 INE033L07EZ6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.70% 05-Jul-21 100.0400 8.6834 200.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6791 1.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.2700 9.9400 20.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.5200 8.0786 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.5200 8.0786 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.5549 8.1000 507.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.5549 8.1000 500.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0697 8.1025 50.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.0697 8.1025 50.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0861 8.1000 50.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.0861 8.1001 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.1300 11.3502 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.8800 8.7000 14.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.4908 9.2894 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.1369 8.1000 1050.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.6075 8.1125 200.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.1013 8.1000 50.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.1013 8.1000 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.3597 10.1000 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.0845 8.0800 500.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0300 8.9200 550.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.4500 10.3800 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3600 8.3300 295.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 100.6144 8.3450 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 100.6144 8.3450 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.3500 8.9400 15.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 100.6378 8.3550 390.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 100.6213 8.3575 390.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.5000 8.9100 18.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0100 9.2900 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0181 9.3414 115.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.0027 6.3950 130.00 INE148I07FG5 - -- -- 99.9577 9.0000 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% -- 103.0134 11.0000 15.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% -- 100.4800 11.1000 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% -- 100.2500 11.4600 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% -- 100.6000 11.4100 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE