Jul 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6581.90 NSE 53952.90 ============= TOTAL 60534.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 171.0790 11.5000 9.50 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 144.4180 10.5000 3.00 INE804I07KV2 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.7750 0.0000 5.80 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.7220 11.5000 4.00 INE804I07LE6 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 170.4330 0.0000 25.70 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.2282 7.9900 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.5660 6.7500 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.4080 6.8900 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.4008 8.2000 750.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.1573 8.3300 700.00 INE953L07107 JANLAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 13.50% 05-Feb-18 101.3453 12.3600 250.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 2.00 INE804I07C36 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 03-Aug-18 100.4164 9.9000 100.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 99.9116 8.3500 500.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 04-Apr-19 100.1779 9.0900 150.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 1.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.1247 8.2500 1000.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 114.4052 0.0000 750.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 29-May-21 99.4900 9.1200 29.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.0235 8.6400 500.00 INE721A07HL2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.71% 15-Jul-21 105.1577 8.7700 1.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.4100 9.2900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.4500 0.0000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.8502 8.1500 150.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 105.1819 6.3000 1.40 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.0000 9.4500 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 117.4181 6.3500 130.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.0051 6.4000 9.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.2650 6.3500 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.4517 6.3500 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.6000 11.0400 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.6500 10.2400 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 102.4300 6.8100 5.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 112.0000 8.6800 70.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.4500 10.4600 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.0500 10.8100 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.5500 3.8500 1.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 98.5000 11.2600 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.4760 0.0000 1.00 NSE === INE027E07097 FAMILY CREDIT LIMITED 9.93% 25-Jul-16 100.0584 8.6247 50.00 INE804I07KV2 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Aug-16 170.7750 11.0000 5.80 INE804I07LE6 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Aug-16 170.4330 11.0000 25.70 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2333 7.2000 1800.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2333 7.2000 1000.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3446 6.6426 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2954 6.6199 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.3204 7.2000 300.00 INE471T07012 ORBIT PROJECTS PRIVATE LIMITED -- 16-Sep-16 108.7997 9.2500 400.00 INE472T07010 ORBIT NIKETAN PRIVATE LIMITED -- 16-Sep-16 108.7997 9.2500 350.00 INE122T07029 DEV INFRACITY PRIVATE LIMITED -- 16-Sep-16 108.7997 9.2500 250.00 INE396T07011 SNEHA ASHIANA PRIVATE LIMITED -- 16-Sep-16 108.7997 9.2500 200.00 INE397T07019 SUPERVALUE REALTY PRIVATE LIMITED -- 16-Sep-16 108.7997 9.2500 200.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.4709 8.0441 1180.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4166 7.3950 10.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.4952 7.8762 1100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5660 6.5800 250.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.3819 8.4400 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3701 7.6500 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3701 7.6500 1000.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.4080 6.9190 400.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4233 7.5500 750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4233 7.5500 750.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2108 8.2619 200.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2108 8.2600 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4008 8.2000 750.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 99.8637 8.5750 1000.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.9264 11.0860 200.00 INE958G07AA5 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 14-Nov-17 100.3599 10.0970 100.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.1573 8.3200 700.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.3453 12.3500 250.00 INE909H07DE2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.25% 22-Mar-18 100.0000 9.2915 500.00 INE909H07DE2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.25% 22-Mar-18 100.0000 9.2915 500.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5928 7.6000 1.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 104.1300 8.1400 4.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0050 7.9900 6800.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0050 7.9906 6800.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9968 7.9946 200.00 INE804I07C36 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 03-Aug-18 100.4164 9.9000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7523 10.2500 25.40 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 17-Sep-18 163.5372 11.0000 2.50 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 99.9116 8.3500 500.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 101.1400 0.0000 1.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.5898 7.8942 46.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 04-Apr-19 100.1779 9.0900 150.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 102.8897 8.3900 11.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0165 7.8200 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0165 7.8200 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.2667 7.8252 50.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.1247 8.2500 3500.00 INE721A07KM4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 05-Jul-19 100.0000 9.0000 250.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.0000 8.5978 250.00 INE804I07C44 ECL FINANCE LIMITED OPT 10.15% 02-Aug-19 100.4164 9.9000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.5461 7.7400 2000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.5461 7.7400 2000.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Jan-20 114.4052 8.6600 750.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.0625 8.1700 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.0625 8.1700 50.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 3.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.5846 9.1500 50.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.5846 9.1565 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.7072 7.8500 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.7072 7.8500 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 101.2445 8.3900 300.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 101.2445 8.3900 300.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0000 9.1900 2.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.0500 9.0291 3.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.0100 8.6465 1056.00 INE033L07EZ6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 05-Jul-21 100.0000 8.7000 200.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.0000 8.3200 3200.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 137.9945 9.5000 105.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.3859 7.9700 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.3859 7.9700 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5435 7.9892 200.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.3174 8.0000 250.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.3174 8.0000 250.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 104.0155 6.4000 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.5766 11.1026 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.9500 8.0900 5.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 104.4300 9.0000 15.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.8502 8.1499 130.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.0500 9.7400 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1485 8.0700 450.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.1485 8.0700 200.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 100.9800 9.3000 25.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.8800 8.7500 17.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.3000 8.3400 300.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.3876 8.3800 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.1500 8.9664 515.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.7000 6.6796 170.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.6213 8.3575 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 100.6164 8.3800 1350.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.9000 9.3100 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 100.5503 8.3900 1350.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 99.8655 9.3650 825.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7400 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.8470 8.1200 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.8470 8.1200 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.3500 11.3928 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.8948 6.3900 100.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 100.0000 8.1700 150.00 INE945S07025 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.5363 9.1542 250.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 106.6188 9.8200 400.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8529 11.2500 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 108.0000 10.8400 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.6047 11.1800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1906 10.5000 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.1151 11.1500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1906 10.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com