Jul 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23888.20 NSE 57090.70 ============= TOTAL 80978.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7IF6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 01-Aug-16 99.6266 7.7700 189.00 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 144.4580 10.5000 5.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0299 8.0400 3.00 INE774D07MN1 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 02-Aug-16 99.6070 7.7500 200.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.9808 8.0000 750.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.0997 8.5100 200.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.9402 8.1000 250.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.3298 8.5100 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9256 8.8500 300.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 101.0000 0.0000 0.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7132 8.0000 850.00 INE582L07070 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 25-Jan-19 100.6443 9.2000 89.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2245 7.7100 50.00 INE573S07017 SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED 0.00% 22-Mar-19 115.6276 10.6300 77.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.8979 7.5000 250.00 INE982D07012 GODREJ N BOYCE MANUFACTURING 8.90% 22-Apr-19 101.3492 8.6200 50.00 INE568Q07052 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 9.25% 23-Apr-19 100.0725 9.4400 80.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 7250.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 0.50 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 99.8726 8.5800 347.00 INE077E08165 ESSEL MINING 9.50% 24-Jun-19 100.7640 9.1900 89.00 INE674N07089 MAHINDRA WORLD CITY LTD 9.48% 05-Jul-19 100.2201 9.4400 89.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-19 102.1785 9.1900 88.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 127.0953 10.0800 70.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.8314 8.7900 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.1891 7.6900 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.2840 7.7300 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1332 8.3300 250.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 114.4312 0.0000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.4697 7.8500 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.0882 2.00 INE137K07018 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 138.5837 0.0000 2200.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.1000 8.3600 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 101.0882 7.9500 400.00 INE651J07218 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 31-May-21 99.5000 9.6100 50.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.1900 9.1400 2.00 INE121H07BD0 ILNFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0100 8.7400 5.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.6000 9.5500 28.00 INE121H07BF5 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.2500 8.7000 80.00 INE121H07BI9 IL 8.78% 28-Jun-21 100.0000 8.7700 50.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.4585 8.3900 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 140.0474 0.0000 2150.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 99.9900 8.5500 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.8496 7.9800 300.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 105.6218 8.4400 300.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 105.8249 8.4400 50.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 142.1278 0.0000 1850.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 105.6569 8.4400 100.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.4600 9.2800 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 104.2567 6.3800 0.40 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 105.0170 6.3700 1.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.2500 9.1000 15.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.2079 8.6600 550.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.6000 9.3700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.0000 0.0000 5.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9863 8.3900 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.0800 8.1500 200.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.5000 8.9200 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.6986 8.3200 1500.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.0000 8.3100 50.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.2546 8.0000 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1900 9.3600 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.0000 8.8400 0.30 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.8100 8.3400 10.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.7200 8.3500 70.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6500 9.2200 400.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.1879 6.4100 41.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 108.8000 6.7200 8.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 113.2935 6.3800 23.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.8500 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.2000 11.2500 51.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 100.7000 10.5000 45.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 100.0000 9.7900 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.8700 10.2500 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.6500 3.8500 1.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6000 9.5600 200.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.8000 9.5100 100.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5300 0.0000 60.00 NSE === INE093J07122 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Aug-16 188.5800 0.0000 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.1624 6.4999 321.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 176.7800 0.0000 5.50 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.3749 7.4590 43.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1510 7.7655 2.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3105 6.4998 300.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.4275 7.2799 425.00 INE756I07472 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 28-Sep-16 118.3147 7.5499 250.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 100.5239 6.4802 400.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1474 8.8844 80.00 INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.35% 07-Oct-16 100.1949 7.9500 1250.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.4112 8.3100 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3581 7.7000 140.00 INE071G07058 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 10-Oct-16 100.2672 7.6999 98.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 28-Oct-16 148.6000 0.0000 0.50 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Oct-16 169.7400 0.0000 1.50 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.4827 7.4487 1.00 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Dec-16 178.4900 0.0000 3.00 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Dec-16 164.0000 0.0000 2.50 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Dec-16 146.0000 0.0000 1.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.9808 7.8000 1000.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.9851 7.7900 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.9402 8.0000 250.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.2270 8.7439 250.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.3298 8.5000 100.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.3325 8.5000 900.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4886 7.4800 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9256 8.8500 300.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.6020 8.1200 1000.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.6020 8.1200 1000.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 28-Jul-17 100.4303 8.3300 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3983 8.2000 1500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4523 8.1500 1400.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.5100 8.4500 1000.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.5100 8.4496 1000.00 INE523E07CY8 L & T FINANCE LIMITED 8.61% 25-Sep-17 99.8302 8.7137 500.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 99.8308 8.7133 350.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 99.9000 8.5600 1000.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 114.9600 0.0000 5.50 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.46% 23-Feb-18 100.1561 8.3908 250.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Mar-18 101.0000 0.0000 3.50 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.6943 8.2800 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.6943 8.2791 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.4648 7.4800 1.00 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 13-Jul-18 100.4200 0.0000 2.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.7132 8.0000 850.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 117.6068 8.5700 10.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.5330 7.5500 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.5330 7.5500 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.3056 7.5967 10.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.7733 7.6454 50.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED 12-Dec-18 101.1800 0.0000 3.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1529 7.6600 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1529 7.6600 100.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 101.1700 9.2000 2.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2713 7.6900 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.2713 7.6900 150.00 INE093J07HN3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Mar-19 88.9000 0.0000 2.50 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.8979 7.5500 250.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 81.6387 7.7500 2.60 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 100.4305 8.2900 83.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.1841 7.7500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.1841 7.7500 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0800 7750.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.5500 9.3100 1.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 103.0156 7.5649 5.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 99.8726 8.5800 350.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 100.1253 8.6400 100.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 100.1253 8.6400 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4854 7.6400 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4854 7.6400 250.00 INE721A07KM4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 05-Jul-19 100.0000 9.0000 250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.8314 9.3000 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.6892 7.6900 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.7728 7.6600 500.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.1891 7.6850 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.5442 7.6401 400.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.5442 7.6347 350.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1332 8.3300 250.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Jan-20 114.4312 8.6600 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9842 8.2000 2000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.5613 7.8200 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.5613 7.8200 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.4833 7.8456 790.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 3.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1000 33.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.0502 8.3500 200.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 101.0502 8.3500 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.0914 7.7251 20.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.8616 8.3235 50.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 138.5837 9.3500 2200.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 137.9162 9.4777 75.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.6185 7.8700 100.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.1000 8.3598 450.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.0882 7.8100 400.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.2657 8.0600 50.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 29-May-21 99.8500 9.0400 2.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0000 8.7400 2.30 INE121H07BI9 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 28-Jun-21 100.0852 8.7500 50.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.0900 9.0200 3.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.0500 8.6397 363.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.0000 8.3200 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 99.9962 8.3157 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.7182 9.0400 10.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.9700 8.5100 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 140.0474 9.4000 2150.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0400 8.7200 34.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 100.6750 8.0200 300.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.6218 8.4400 300.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.1951 8.8203 8.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 105.8249 8.4400 50.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 142.1278 9.3500 1850.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 105.6569 8.4400 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 104.3666 8.3500 62.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 104.2229 8.3756 29.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 104.5071 7.9700 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 104.5071 7.9700 50.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 105.9747 8.9600 22.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.8676 8.0200 100.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 100.9578 8.3600 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.8461 8.0150 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.8461 8.0150 150.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1000 9.2600 17.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.1651 8.1500 15.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 102.4194 8.0300 100.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 107.3805 8.9600 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.2479 8.6566 1550.00 INE465N07181 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-24 100.9569 9.0700 200.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2700 8.3500 0.70 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.0931 8.1100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.0931 8.1099 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.9636 8.0200 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.9636 8.0183 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.9863 8.3800 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.4428 8.1100 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.4428 8.1100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.4452 8.0500 100.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.0500 9.7400 5.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 101.1115 8.3100 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.3401 8.0400 700.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.3401 8.0410 450.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0928 8.3100 50.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.0928 8.3100 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 101.0456 8.0000 200.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.0400 9.2912 25.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.4000 7.7200 0.80 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.8800 8.7500 7.50 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.8800 9.1400 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4000 8.9300 9.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.4360 8.3200 1750.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.0000 8.3070 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.5670 8.3000 250.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 99.9000 8.5800 1.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.0501 8.3000 400.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.2546 8.0000 300.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.2546 8.0000 200.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9000 9.4000 150.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.8700 8.3100 110.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.6679 7.9900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.4459 8.9200 29.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.7315 8.3500 10.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.7030 8.3450 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.7030 8.3450 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.5800 8.8904 517.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.5800 8.9517 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.9500 9.3000 758.70 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0100 9.3400 350.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 101.5644 8.0600 150.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 101.5644 7.9026 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.1793 6.2736 5.10 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 100.0000 9.7787 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED PERPETUAL 106.5552 9.9050 41.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.6000 11.3900 36.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.4000 11.4200 34.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED PERPETUAL 102.5000 9.6700 24.00 INE476M08055 L&T HOUSING FINANCE LIMITED PERPETUAL 103.9800 9.2500 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.5500 11.4200 30.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.7611 6.4361 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.2282 6.3999 250.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 108.8000 6.4400 8.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.2657 8.0600 50.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 100.0000 8.1658 300.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 106.6616 9.8100 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.6103 10.1000 10.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.4701 10.5000 4.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.4701 10.5000 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5071 9.2100 101.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5700 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2440 11.2500 3.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8557 11.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com