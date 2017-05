Jul 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10630.60 NSE 48701.80 ============= TOTAL 59332.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.3695 7.8300 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 21-Oct-16 100.2955 7.8300 500.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1276 8.3400 550.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.6633 7.9500 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.7154 7.9500 150.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.0593 8.0100 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0390 7.9900 100.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.2500 11.0100 0.50 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.6173 7.5700 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 104.2386 7.6700 350.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.4616 8.0100 2500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 83.0750 7.5400 1.20 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 82.1400 7.5100 2.60 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.6709 7.5700 250.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 1.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7243 8.3300 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORPO 8.75% 13-Jan-20 101.3702 8.2500 300.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 114.7906 0.0000 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.0566 8.1700 1050.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 108.5406 7.2600 15.30 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 108.7209 7.2600 15.30 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.4704 7.7900 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.5000 8.4400 1.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 108.9074 7.2500 13.60 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-20 109.0943 7.2300 13.60 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 109.2753 7.2200 13.60 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-20 109.4626 7.2100 13.60 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-20 109.6442 7.2000 13.60 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.1500 8.4300 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.8100 9.0500 80.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.5400 10.00 INE155A08258 TATA MOTORS LTD 9.02% 10-Dec-21 97.0500 9.7100 3.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 141.7524 0.0000 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.2000 8.1400 15.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 110.2739 6.6000 1.50 INE523E08NI6 LNT FINANCE LIMITED 10.35% 27-Mar-24 107.4000 8.9600 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.6852 10.6700 505.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.9588 8.5400 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 106.3700 10.1000 134.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.17% 30-Mar-26 101.4200 8.9300 5.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4000 9.0100 150.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 100.0800 8.0400 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 100.4500 8.9200 100.30 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.6500 8.9400 5.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 800.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.1441 6.6000 2.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 115.8073 6.6000 5.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 115.0119 6.6000 4.60 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 117.4184 6.6000 7.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 117.0166 6.6000 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 110.6756 6.2900 4.80 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 109.1267 6.4100 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.69% 09-Mar-31 108.8200 6.7200 8.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 111.1707 6.4300 8.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.1900 7.2700 160.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 100.8997 8.0600 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 107.7956 6.6000 1.00 INE557F07165 NATIONAL HOUSING BANK 8.65% 24-Mar-34 120.9310 6.6000 6.50 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.2770 10.9800 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 101.0000 4.8900 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 101.8200 10.8700 27.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6700 9.9600 11.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 97.6068 11.1800 100.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.9600 2.5700 4.50 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.0000 0.0000 200.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8148 0.7100 45.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0324 9.4700 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 1.00 NSE === INE916DA7IF6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 01-Aug-16 99.6266 7.2000 2189.00 INE774D07MN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 02-Aug-16 99.6070 7.2000 2200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2311 7.2700 5.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2735 6.6890 100.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 100.1964 7.1700 2.00 INE465N07025 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-16 100.1221 8.2854 150.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.4248 8.2348 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.3695 7.6000 500.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.4181 7.9293 650.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY L 10.75% 11-Oct-16 100.3484 8.8636 400.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 21-Oct-16 100.2955 7.6000 500.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1276 8.7500 550.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.6633 8.1000 250.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 24-Nov-16 100.3074 7.9000 1.00 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Dec-16 179.5000 0.0000 0.60 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5894 7.7500 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5894 7.7500 500.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.4659 7.2500 8.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.7154 8.0000 150.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.0593 7.9000 250.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 100.0997 8.3800 200.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.3161 7.9918 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 18-Mar-17 100.9688 7.9717 190.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0390 8.0000 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.5300 8.4433 400.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.5300 8.4429 400.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 102.0234 8.1101 180.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.46% 23-Feb-18 100.3730 8.2400 250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.46% 23-Feb-18 100.3730 8.2400 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9155 9.7750 250.00 INE671H07285 SOBHA LIMITED 11.25% 17-Apr-18 100.0200 11.1734 15.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 100.5679 8.2000 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3720 7.6000 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3720 7.6000 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4848 7.6200 3.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LIM 12.00% 27-Sep-18 100.0500 11.9125 20.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 147.1593 8.5200 8.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.6173 7.5700 250.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 100.9000 0.0000 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.2386 7.6700 350.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 99.3463 10.0500 2000.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.4616 8.0400 2500.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 100.7758 10.0739 50.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 100.3883 8.3050 200.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0941 8.0400 1000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 99.9986 8.0800 40.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.6500 9.2700 1.00 INE658R08073 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 11.00% 17-May-19 99.9604 10.9900 40.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.6709 7.5700 250.00 INE658R07141 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 10.70% 05-Jun-19 100.0000 10.6801 40.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 100.6151 7.9000 40.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5598 7.6100 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5598 7.6100 100.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRCI 8.95% 24-Jun-19 100.5005 8.7400 40.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXVIII 8.65% 28-Jun-19 100.0000 8.6913 250.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 106.0106 9.0200 1492.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.3925 8.2300 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.7991 7.6500 850.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.7991 7.6500 850.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 103.2111 7.6500 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.7243 8.3250 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3702 8.2500 300.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-20 114.7906 8.5700 850.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.0566 8.1672 1050.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.6220 7.8000 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.6220 7.8000 350.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.0997 1.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-20 101.2014 7.7300 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-20 101.2014 7.7301 50.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.2309 9.0500 200.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-20 105.2602 7.7000 300.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-20 105.2602 7.7000 300.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-20 102.9660 7.7400 300.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-20 102.9660 7.7400 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.4704 7.7900 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9198 7.7900 1400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9542 7.7800 1300.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.90% 18-Aug-20 101.8616 8.3300 50.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 152.7400 8.2500 3.50 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.1800 8.9950 55.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE 8.57% 30-Jun-21 100.4500 8.6300 2.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.1900 8.6100 606.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.3336 8.2300 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.3336 8.2299 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.3915 8.2200 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.8000 9.0500 2.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-21 102.2005 7.8500 150.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 14-Sep-21 102.2005 7.8500 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9600 8.7300 69.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.5605 7.9300 399.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.5605 7.9300 399.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 99.7000 10.2700 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-22 101.0679 7.9300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.7700 8.3800 3.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-22 99.5367 8.0200 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-22 99.5367 8.0200 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-22 102.0862 7.9300 200.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.3200 8.8000 8.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 141.7524 9.4000 50.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.5300 9.2621 54.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-22 104.3201 7.9300 400.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-22 104.3201 7.9300 400.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 106.0400 8.9500 22.00 INE115A07IQ4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 19-Jan-23 101.0316 8.3450 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-23 99.4837 8.0200 50.00 INE823G07144 J.K.CEMENT LIMITED 11 NCD 13SP23 F-- 13-Sep-23 104.8394 10.1200 200.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-24 99.4221 8.0200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.5684 8.6000 500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.6828 8.5801 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.7500 11.2300 2.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 101.5000 8.9800 4.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-24 104.6554 8.0400 40.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-24 104.6554 8.0371 40.00 INE153A08063 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2700 8.3500 0.70 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.2754 8.0800 250.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.0477 8.5200 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.1853 8.0267 1500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.1853 8.0267 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.4683 8.0200 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.4683 8.0200 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.6306 8.0200 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.6306 8.0200 300.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-25 99.3767 8.0200 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 105.5500 8.8000 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-25 105.6589 8.0250 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 99.9800 9.2300 20.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-25 101.9483 8.0000 900.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-25 101.8173 8.0200 450.00 INE027E08053 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 09-Feb-26 100.0000 9.3300 1.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.1900 9.4988 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 101.4000 8.9300 59.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.8625 8.2600 1492.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.7635 8.2700 892.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.5203 7.9600 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.5203 7.9600 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4400 500.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-26 99.3346 8.0200 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.9100 8.3000 10.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.8013 7.9700 350.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9600 9.1700 24.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.8013 7.9700 150.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-26 102.4586 8.0200 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.5000 8.9100 40.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.0940 8.2950 200.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.9118 8.3224 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 101.0666 8.2900 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.7500 8.9300 96.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.6800 9.3431 290.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.3452 8.2700 50.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-27 100.6209 8.0300 100.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-27 100.6209 8.0300 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-27 99.2956 8.0200 50.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 105.5500 8.8560 60.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.4400 7.8000 100.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-28 100.6514 8.0300 100.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-28 100.6514 8.0300 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-28 99.2504 8.0200 50.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-29 100.6886 8.0300 50.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-29 100.6886 8.0300 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.2000 11.4700 552.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.8000 11.3700 186.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.2500 10.8579 73.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 105.6160 10.1500 42.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% PERPETUAL 102.0000 9.4600 8.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.6400 11.4000 28.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-30 100.7231 8.0300 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-30 100.7231 8.0300 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.6415 6.4100 250.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.0300 6.3700 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.1267 6.4100 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.5300 6.3700 16.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.5200 6.3700 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.1600 6.3700 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0800 6.3700 1.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.4149 8.0600 350.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-31 100.7550 8.0300 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.4149 8.0600 250.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-31 100.7550 8.0300 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0956 8.0800 30.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0956 8.0800 30.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 100.8997 8.0600 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-T-0 8.11% 11-Jul-31 100.0000 8.1100 100.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 106.7200 9.8000 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 108.7700 6.3700 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.6531 9.9500 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.7000 10.1000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2440 11.2500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE 