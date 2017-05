Jul 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7531.40 NSE 45139.70 ============= TOTAL 52671.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 110.0200 8.5000 27.20 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.9200 11.2700 54.50 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITY SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.4487 8.0000 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.2800 7.6400 25.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9800 8.7800 50.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.74% 10-Aug-17 100.0700 8.6400 100.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 13-Aug-17 125.1500 10.1800 80.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 1.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1700 7.9000 250.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 103.8500 8.0500 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0900 8.0400 35.00 INE192R07166 -- 8.85% 07-Jun-19 100.4710 8.6200 80.00 INE371K08060 -- 9.10% 25-Jun-19 100.1797 9.0200 90.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.1200 8.2500 2000.00 INE957N07203 -- 8.80% 12-Jul-19 100.0495 8.7800 100.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 108.5400 8.5000 15.30 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.0800 4.00 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 108.7200 8.5000 15.30 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9500 7.7800 250.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 108.9100 8.5000 13.60 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.3600 8.2700 50.00 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-20 109.1000 8.5000 13.60 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 109.2800 8.5000 13.60 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-20 109.4700 8.5000 13.60 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-20 109.6500 8.5000 13.60 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-21 110.1900 8.5000 11.90 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.1200 8.6000 64.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.4900 8.3800 160.00 INE340M08038 TAMIL NADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.7700 0.0000 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.5100 7.8300 50.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 142.5300 9.3000 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 101.4100 8.6500 250.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.5000 6.4000 1.50 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 110.5700 6.4500 330.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.2500 10.7800 43.00 INE607M08014 -- 9.73% 22-Jan-25 100.7500 8.9900 1500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.8400 7.9900 50.00 INE759E08044 LNT FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.0000 9.1100 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1000 9.3800 6.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-26 100.4139 9.2500 174.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 1218.0000 9.6000 1.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.1200 8.7500 35.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.0000 6.4000 4.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 109.2300 6.4000 0.70 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 100.0800 8.0800 350.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.1500 10.8700 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.6000 11.3800 274.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 102.2000 10.5500 17.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.2000 0.0000 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 97.6100 11.1600 32.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.8000 10.8000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2000 9.8100 103.00 INE688I08152 -- 9.75% 31-Dec-99 100.8800 0.0000 15.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7100 9.3500 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.8000 0.0000 1.00 NSE === INE949L07139 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.95% 24-Jul-16 100.0987 8.1789 125.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.1095 6.6500 400.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.1095 6.6500 400.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 178.2230 9.7500 3.40 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.2799 6.5500 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.2799 6.5500 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2489 7.0191 100.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2489 7.0000 100.00 INE611O07048 MAHINDRA BEBANCO DEVELOPERS LTD 11.25% 09-Sep-16 100.2422 9.3400 250.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 26-Sep-16 151.2000 0.0000 0.50 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.4487 8.0000 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.2955 7.6000 100.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.2917 8.0877 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5481 7.8500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5481 7.9951 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.6818 7.4902 1.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 100.6668 7.3334 1.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 100.3673 7.4481 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.9421 7.3155 1.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0475 7.8760 500.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0475 7.8800 500.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 100.1666 8.4895 2.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.4157 7.3953 2.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9836 8.7800 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9991 8.7650 300.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 28-Jul-17 100.4754 8.5150 250.00 INE871D07OE0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.74% 10-Aug-17 100.0724 8.6400 100.00 INE548C08037 EMAMI LIMITED SR-II 8.45% 22-Aug-17 100.5455 7.9000 500.00 INE548C08037 EMAMI LIMITED SR-II 8.45% 22-Aug-17 100.5455 7.9000 500.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.6994 7.7300 200.00 INE445L08144 NABHA POWER LIMITED 9.40% 11-Sep-17 101.7451 7.7300 150.00 INE148I07886 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-17 101.1125 8.9202 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.8000 9.6800 2.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.8781 7.7450 300.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.7165 7.3234 500.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.8897 7.5557 2.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.0925 8.5470 250.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.0925 8.5470 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.1976 8.1990 350.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.0341 8.9200 350.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 100.0000 8.6409 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1699 7.9000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1710 7.8994 1000.00 INE658R07109 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 17-Aug-18 100.4746 10.5480 80.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 101.3458 10.8320 29.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.3000 10.3000 26.50 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.6303 7.5000 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.6303 7.5000 250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.6242 7.0300 250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.6242 7.0300 250.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 103.8491 8.0500 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.3765 7.6700 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2626 7.9700 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2626 7.9700 250.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 100.4809 8.7500 50.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 100.4809 8.7500 1040.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.1227 8.2500 1000.00 INE015L07295 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 05-Jul-19 100.0000 10.7468 250.00 INE957N07203 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 12-Jul-19 100.0495 8.7800 100.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 99.8649 8.7483 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 99.8649 8.7483 250.00 INE371K08045 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-Jul-19 100.5958 9.0194 75.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.6575 7.4300 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.6575 7.4300 250.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 101.6018 9.8300 40.00 INE896L07223 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Sep-19 101.6872 9.8300 200.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE 16.00% 30-Sep-19 100.0000 90.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.8000 9.4700 2.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.0994 6.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 108.5432 8.5000 15.30 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.6066 8.7500 50.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 100.6066 8.7500 590.00 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 108.7234 8.5000 15.30 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9533 7.7800 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9533 7.7800 750.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 108.9100 8.5000 13.60 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 101.0616 9.1100 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 101.3617 8.2700 50.00 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-20 109.0967 8.5000 13.60 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.9506 7.7800 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.9506 7.7800 50.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 100.8396 8.2700 50.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 100.8396 8.2700 50.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED 8.72% 29-Sep-20 100.3500 8.5932 10.00 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 109.2777 8.5000 13.60 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.1890 8.2700 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.1890 8.2700 100.00 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-20 109.4650 8.5000 13.60 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-20 109.6465 8.5000 13.60 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 101.1447 8.2700 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 101.1447 8.2700 50.00 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-21 109.8344 8.5000 13.60 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-21 110.0224 8.5000 13.60 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.6702 8.2750 400.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-21 110.1925 8.5000 11.90 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 100.0000 10.2500 1500.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 29-May-21 99.8500 9.0400 1.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-21 100.7386 8.7500 50.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-21 100.7386 8.7499 620.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 99.9500 9.0500 50.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.5200 8.4380 2.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2800 8.5800 986.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2500 8.5872 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.4517 8.2000 1000.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.4517 8.2000 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.9000 9.0000 2.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.1202 8.4700 395.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9600 8.7300 34.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.5069 7.8300 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.1995 7.9000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.6701 6.4200 250.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 140.1752 9.4000 350.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 142.5290 9.3000 350.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.5000 9.2700 40.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.2700 9.2300 90.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.4109 8.6500 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.2407 8.1350 5.00 INE823G07144 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 13-Sep-23 105.7871 9.9000 200.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 110.9500 6.3900 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.4724 8.0025 1000.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.4724 8.0025 1000.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0500 8.4300 2.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD -- 22-Jan-25 101.0000 8.8513 2500.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.0000 8.8513 1000.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 103.5500 8.3800 0.60 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.6704 7.9867 700.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.6704 7.9867 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.9914 8.0200 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 104.5800 8.3600 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.8365 7.9868 750.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.7546 8.0000 450.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 102.8500 8.5400 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.7564 7.9750 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.7564 7.9750 200.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 101.3055 7.9700 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 101.3055 7.9700 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2600 8.9400 1.70 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7500 10.3300 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0264 8.2300 750.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 100.1097 8.2900 500.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0264 8.2300 500.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 99.9000 8.5800 8.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.9127 8.3000 185.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9000 9.1767 105.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 102.4586 8.0200 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.6000 8.8958 973.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.5500 8.9000 500.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.2260 8.2750 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.1643 8.2750 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.1000 8.7177 174.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.4076 8.2600 974.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.1442 8.3000 1400.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 102.5400 8.9500 51.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.3500 11.4300 751.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.6700 11.3900 550.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.2033 10.0000 167.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 102.6000 9.4000 11.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.6200 8.3900 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.6450 6.4100 349.90 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.5287 0.0632 11.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.3500 6.3741 1.30 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 110.0300 0.0632 2.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.8200 6.4400 400.60 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 110.0100 0.0632 252.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.6600 0.0632 102.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5754 0.0632 162.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 100.2600 8.0800 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.9400 7.9810 350.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 101.0704 8.0400 400.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 101.0704 8.0400 150.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 100.0000 8.1100 300.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 124.2237 0.0632 1.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 106.8500 9.7800 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 109.3600 0.0632 2.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.8700 10.3400 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.8758 9.9000 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.0000 10.7000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.5400 9.2623 29.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange