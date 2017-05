Jul 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4302.50 NSE 37488.90 ============= TOTAL 41791.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.9300 11.4100 108.00 INE804I07KU4 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 170.9300 11.5000 6.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0000 12.9000 5.00 INE138A07231 PENINSULA LAND LTD 13.09% 12-Dec-17 100.0000 12.7500 0.50 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 0.50 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2600 7.5000 100.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 139.9200 10.0000 26.40 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.8000 9.7400 0.50 INE752E07KR0 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-20 100.6200 7.7200 150.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.0700 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0000 10.8400 1.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.6900 8.2700 600.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.7200 5.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 103.9200 6.4200 0.10 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 101.4600 8.6400 250.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 108.8800 6.4200 0.20 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 110.7500 6.4100 330.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5000 10.7500 505.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3800 5.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 100.8300 7.9700 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8900 9.1900 150.00 INE831R08035 -- 9.10% 13-Jul-26 99.9300 9.1000 6.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 115.1400 6.8000 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.0000 6.3700 9.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 100.5528 8.0400 50.00 INE375R08058 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-31 109.2600 7.9800 315.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.1000 6.3800 1.30 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.1000 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.4000 0.3800 89.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 102.7300 9.0200 20.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.6500 9.9500 530.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.1300 11.0000 25.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.5000 3.5500 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.1200 11.2000 1.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED 10.10% 31-Dec-99 103.4800 0.0000 750.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.7000 10.2000 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 103.0000 9.1600 1.00 NSE === INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 01-Aug-16 144.5580 10.8000 5.20 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 01-Aug-16 144.5580 10.8000 5.20 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 159.4600 0.0000 1.50 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.4164 7.0000 200.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 176.9700 0.0000 4.00 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Sep-16 137.6400 0.0000 1.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.3985 7.1500 300.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.3985 7.1500 300.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 26-Sep-16 151.3000 0.0000 2.50 INE657N07027 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.50% 27-Sep-16 100.4487 8.0636 250.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1328 8.8600 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4128 7.4100 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4128 7.4100 1000.00 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 144.5500 0.0000 0.50 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Dec-16 181.4750 0.0000 2.40 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 170.9900 0.0000 4.50 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Dec-16 167.7500 0.0000 2.50 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.7134 9.1050 390.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0215 7.7000 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0215 7.7000 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.4917 7.9200 2.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4687 7.4800 250.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4687 7.4800 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0495 7.8500 150.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0495 7.8500 150.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 136.5000 0.0000 2.50 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.1995 10.3699 180.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.6551 7.5000 3.00 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 114.4350 9.0041 580.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.0311 10.5348 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.6664 7.3500 100.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 109.1800 0.0000 2.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Dec-17 117.0000 0.0000 5.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3200 8.2000 6.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 101.4849 12.2411 50.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.8011 9.1500 200.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 100.4500 0.0000 2.50 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.1025 8.5400 250.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.1025 8.5400 250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3812 7.4700 220.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1701 7.9001 1000.00 INE651J07069 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.26% 31-Jul-18 100.9301 9.7500 381.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 11.9308 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7500 8.3600 18.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.3000 8.7700 26.50 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 91.0500 0.0000 49.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1671 7.6500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1671 7.6500 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2643 7.5000 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2868 7.9600 1000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2383 7.9800 1000.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.0000 8.0856 1450.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 96.9220 0.0000 2.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.7134 7.8600 67.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.4836 8.2600 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.1556 8.2400 1000.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.0314 8.2400 500.00 INE896L07223 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Sep-19 101.7700 9.7500 200.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.1617 9.1900 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 101.8014 8.8000 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.2995 8.4700 50.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 10.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 102.9426 8.8800 140.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.6193 7.7200 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.3255 7.8300 450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.3255 7.8300 450.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9848 7.7700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9848 7.7700 100.00 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 101.2500 9.0500 45.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.6491 8.2800 100.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 100.0000 10.2500 1000.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.3300 8.0100 200.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0000 9.1900 10.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0000 8.7400 5.30 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.4700 8.6500 20.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.4500 8.6500 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.1500 8.6153 2174.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.4485 8.2000 1050.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.4485 8.2000 1050.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.9800 8.5100 50.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 102.8920 7.6850 500.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 102.8720 7.6897 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.4158 7.8700 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.4158 7.8697 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.4388 7.8447 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.4388 7.8450 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.5633 6.4400 350.00 INE465N07140 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-22 101.4368 8.9272 150.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 106.0400 8.9500 15.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1000 9.2600 19.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.4582 8.6400 250.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.9800 9.3700 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9429 8.7900 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.1400 11.3497 3.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.4234 8.0100 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.4375 8.0500 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.4375 8.0500 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5173 8.0400 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5173 8.0400 900.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.4617 8.3000 600.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.2000 8.2790 400.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 101.4612 9.1000 500.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 102.5909 7.9700 400.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.2792 8.6416 1086.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.2500 8.6470 250.00 INE528G08287 YES BANK LIMITED 9.15% 30-Jun-25 102.5600 8.7200 260.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.8600 9.6000 60.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.2830 8.2800 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.0000 9.2300 10.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 104.5989 6.3900 30.50 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7500 10.3300 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0243 8.2300 517.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0243 8.2300 500.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.1776 8.2800 400.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.2200 9.2000 2.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 101.1103 8.2700 65.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.8338 7.9650 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7000 9.2200 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.7800 8.8700 30.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.2583 8.2700 82.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.2478 8.2650 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.9200 8.9000 11.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 101.2100 8.2900 10.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 114.8000 6.3260 2.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 102.6907 8.0100 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 102.6907 8.0100 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.8378 8.0100 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.8378 8.0100 150.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 102.8500 8.9000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.3500 11.4300 379.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED PERPETUAL 101.2700 9.8750 250.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 101.0000 11.3400 68.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.5731 9.9000 32.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 102.0000 9.4500 15.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.5500 9.6300 3.00 INE375R08058 IFC - - 109.2648 7.8217 310.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 103.0001 11.0000 8.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.7368 6.4000 100.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.6400 6.3570 1.30 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 108.8500 6.4400 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.9673 6.3900 40.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.9890 6.3800 140.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 100.9500 7.9800 100.00 INE848E07922 NHPC LIMITED 8.17% 27-Jun-31 100.0000 8.1682 150.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 100.0000 8.1000 600.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 109.9001 6.4000 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.4051 9.7800 1000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.0918 10.2173 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8500 9.5500 422.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0331 9.4700 52.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.0185 11.1000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.0185 11.1000 20.00