Jul 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6339.30 NSE 57849.20 ============= TOTAL 64188.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 171.1600 11.1700 15.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 144.4200 10.5000 6.00 INE257L07095 JSW INVESTMENTS PVT LTD 0.00% 17-Aug-16 130.9775 10.5000 750.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 170.4300 11.0600 17.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.2900 11.2500 10.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.4900 7.9300 250.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.90% 15-Jun-17 100.1521 8.6500 312.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 100.9200 8.4000 3.00 INE252T07016 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Feb-18 99.7000 11.7500 800.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.0500 7.6000 150.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.3000 7.6000 300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.2300 7.7300 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.2500 8.4000 1.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 13.0000 0.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.0800 8.1000 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.7500 9.5000 5.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3700 8.2500 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 101.6400 7.8400 150.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FIN LTD 8.47% 07-Jul-20 100.6261 8.2700 250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0000 10.8200 4.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.7200 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.0600 6.3400 250.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 05-Feb-24 111.1800 6.3500 200.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9800 8.7800 275.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 106.1400 8.6500 450.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 105.4100 8.0400 250.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 105.4100 8.0400 230.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.5100 6.1300 22.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 103.5200 8.0400 300.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.2000 10.5100 2.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.8700 8.7500 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 100.6500 8.8900 4.50 INE296A07LG7 -- 8.65% 03-Jul-26 100.0000 8.6500 220.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 4.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 118.8100 6.4100 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.2700 6.3500 9.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 111.7000 6.2300 1.30 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.8500 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.4500 9.6800 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 102.7300 2.8100 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9200 0.0000 30.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.2500 10.2500 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.6000 10.6500 0.50 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.0900 9.7900 6.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 178.4740 9.7500 4.00 INE257L07095 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Aug-16 130.9775 10.5000 750.00 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.3903 7.4000 250.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.7324 7.5000 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.8482 7.8450 4000.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 144.5000 - 27.50 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.6427 7.3199 266.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.1521 8.6500 312.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.3075 8.5100 2.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8959 8.1400 55.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4600 2000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9697 8.7800 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.5134 8.2275 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8728 7.3000 1800.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8728 7.3000 1800.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.6664 7.3500 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.5600 7.7987 11.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 109.1800 0.0000 2.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 116.8000 0.0000 2.50 INE252T07016 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Feb-18 99.7000 11.8028 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 09-Mar-18 100.2883 8.1800 100.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 09-Mar-18 100.2883 8.1800 100.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Mar-18 100.4500 0.0000 2.50 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 111.2484 9.7500 20.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 6.00% 20-Jun-18 111.5324 9.6500 80.00 INE252T07024 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Aug-18 99.7000 11.6579 300.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.0497 7.6000 150.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.3007 7.5911 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4812 8.0000 18.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.3773 7.4200 500.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.3773 7.4200 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1568 7.6000 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1568 7.6000 5.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1503 7.6500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1503 7.6500 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.3941 7.6300 100.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.9165 7.6901 500.00 INE359S07177 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 10.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.9165 7.6937 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2765 7.7111 1250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2765 7.7111 1000.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 101.1252 10.0300 50.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0158 7.4000 4500.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0158 7.4000 4500.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 100.5392 11.0000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.6309 7.6750 200.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.7542 7.5400 450.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Jun-19 96.9220 0.0000 2.50 INE163N08024 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 100.6213 8.5000 - INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 99.8849 8.7400 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 99.8849 8.7400 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.4986 8.2542 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.4986 8.2542 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.8664 7.6300 100.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.0000 9.7554 5.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.3665 8.2500 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 101.5579 7.6400 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.6788 7.7800 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 101.6609 7.6400 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.6417 7.8400 150.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 105.1768 7.7200 100.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 100.6261 8.2700 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.4319 7.8000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.9834 7.8500 450.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 101.9834 7.8500 450.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9839 7.7700 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.9839 7.7700 100.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 101.5708 9.1700 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5820 8.2975 270.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5820 8.2975 270.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 110.3550 9.0900 200.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.6000 8.1700 2.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0500 9.1700 10.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.4200 8.6600 15.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2000 8.6000 914.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 100.0000 8.7500 108.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.59% 26-Aug-21 99.0000 10.3700 5.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.90% 21-Nov-21 99.6000 10.3400 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7086 6.4100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.1126 7.9900 1.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1800 9.2400 19.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 100.9100 8.8600 7.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.3000 8.1300 5.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 15-Feb-24 110.8100 6.4100 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9370 8.7900 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 106.1410 8.6500 450.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 97.8500 11.4088 54.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 97.8500 11.4088 54.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.4234 8.0100 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.4234 8.0100 250.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.6500 8.1700 1.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.2000 8.2800 4.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 106.7200 10.0400 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.7258 7.9800 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.1913 9.0400 40.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.2800 9.2500 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0700 8.2250 107.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.0235 8.2300 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.5171 7.9600 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9300 9.4000 16.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.7000 8.8800 6.70 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.1548 8.2850 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.1604 8.2750 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.8500 8.9100 153.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 101.1360 8.2800 50.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 101.1360 8.2800 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0810 9.3300 1205.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 102.7618 8.0000 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 102.9132 8.0000 150.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 100.2250 9.2700 379.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 102.5000 8.9500 30.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 102.9013 8.0200 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 100.4000 11.4200 19.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 101.0000 11.3400 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.7700 10.9900 1.00 INE354H07163 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-30 102.6100 8.9500 150.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 102.3853 8.0200 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0875 9.4600 66.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.4802 11.4000 52.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5400 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.6100 11.1800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.4557 11.2100 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5400 40.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com