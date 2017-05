Jul 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9307.30 NSE 56878.60 ============= TOTAL 66185.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 144.4600 10.5000 17.20 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 170.4200 11.5000 4.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.4100 7.5000 250.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.5637 8.3000 1500.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 17-Mar-17 100.5400 8.3000 150.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 101.0497 8.1500 400.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.4385 8.2600 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.6700 7.4000 10.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 101.3200 7.3800 3.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.3744 8.4000 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.3100 7.5300 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.9700 7.9000 9.10 INE516Q08109 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-19 101.7700 12.5000 0.50 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 101.2072 8.3300 50.00 INE115A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3149 8.2600 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.7500 9.5000 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8300 7.7300 450.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.7500 9.7500 0.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 101.6700 7.8300 100.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 100.6900 8.2500 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.3200 7.8300 250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.2100 10.8000 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.6100 8.6700 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 100.5258 8.1800 250.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 104.2200 7.8200 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.7200 7.8000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.0600 6.3400 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.41% 22-Jan-24 111.6900 6.3900 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.97% 30-Jan-24 99.5200 5.1700 2.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.27% 05-Feb-24 111.1800 6.3500 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9700 8.7800 48.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 10.7500 433.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.3400 8.0600 300.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST. 9.20% 18-Dec-24 98.9500 9.6700 7.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Apr-26 100.0200 9.4900 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 13-May-26 100.5754 8.2500 350.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-26 100.0000 9.3400 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.9000 8.8500 1.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.8300 8.9200 5.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.9700 9.0300 20.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 100.1000 9.0800 6.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 14-Jul-26 99.8500 9.7700 140.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 102.8200 8.9100 30.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.2000 1.7500 2.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 100.8100 8.0200 450.00 INE375R08066 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-32 109.7575 7.9600 315.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.5000 7.0800 16.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 101.1000 5.6300 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7600 9.7000 503.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.2500 10.2500 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.6500 10.6500 1.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.3600 9.9500 52.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5000 10.2500 1.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 1.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 178.5370 9.7500 9.00 INE013A07VN1 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 16-Aug-16 99.1010 0.0000 1.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Aug-16 170.4170 0.0000 4.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 31-Aug-16 177.2200 0.0000 2.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4876 7.3750 50.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 26-Sep-16 151.6000 0.0000 2.50 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.4111 7.5000 250.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1300 8.7500 200.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1300 8.7500 200.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.5637 8.3000 1500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.24% 27-Feb-17 100.0803 7.8500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.24% 27-Feb-17 100.0803 7.8500 250.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2087 8.3500 150.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5409 8.3000 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 1.43% 28-Mar-17 95.8590 7.8275 2000.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 101.0497 8.1500 400.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 101.6811 7.5000 40.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4549 150.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-133 OP II 8.80% 03-Aug-17 100.3626 8.4060 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8053 7.4500 5.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR II 8.68% 28-Aug-17 100.4385 8.2600 1000.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 91.3593 8.1500 250.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 91.3593 8.1500 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 101.1523 8.2000 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 101.1523 8.2000 50.00 INE375R08066 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 8.88% 20-Oct-17 109.7575 7.9550 315.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED SR-III 8.45% 22-Nov-17 100.7388 7.8200 500.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED SR-III 8.45% 22-Nov-17 100.7388 7.8200 500.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.53% 12-Jan-18 100.2016 8.2100 250.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.53% 12-Jan-18 100.2016 8.2100 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2178 7.5500 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.2178 7.5500 50.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 02-Mar-18 103.0000 0.0000 2.50 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0000 8.3288 2750.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.3744 8.4000 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2000 7.7500 30.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.5056 8.3600 50.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 24-Oct-18 91.0500 0.0000 49.50 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.9864 7.8400 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.9864 7.8400 50.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 101.1500 0.0000 2.50 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Dec-18 96.9220 0.0000 5.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 99.6016 9.9300 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.1461 7.6500 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.9100 7.7500 30.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 101.2072 8.3300 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2830 7.9600 1000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.2830 7.9600 1000.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 130.3669 9.2000 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 130.5333 9.1499 3.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.0000 8.0853 1000.00 INE582R07036 CONTINENTAL DRUG COMPANY PRIVATE 7.00% 05-Jun-19 102.1412 10.8000 110.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.7424 7.8300 250.00 INE163N08024 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.2400 8.2500 3850.00 INE721A07KO0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.61% 15-Jul-19 50.0000 8.8523 9000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3149 8.2550 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.0000 9.7554 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8322 7.7300 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8322 7.7300 250.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.3000 9.7900 1.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 103.0200 11.5700 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 101.3358 17.0000 3.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.0979 6.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.6723 7.8300 100.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 99.7888 10.4100 900.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.5821 7.8700 5.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 102.9642 7.7500 5.00 INE549F08467 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 8.39% 24-Jun-20 98.5100 10.2500 2.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9700 1.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 100.6905 8.2500 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.3042 7.8350 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9488 8.3900 500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.9488 8.3900 500.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.6090 8.6700 750.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.4443 8.7114 500.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.5289 7.7800 150.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.5289 7.7800 150.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.5206 8.2500 450.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 100.5206 8.2500 450.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.5400 8.6300 8.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE 8.57% 30-Jun-21 100.4500 8.6300 1.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2400 8.5900 533.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.2500 8.4171 150.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.5258 8.1800 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.5258 8.1800 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 100.0000 8.3000 1100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 104.2163 7.8200 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.7200 90.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.90% 21-Nov-21 99.7000 10.2700 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.7158 7.8000 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 141.8017 9.2000 1040.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 141.8017 - 690.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 101.1727 8.1500 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4236 7.9300 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4236 7.9300 350.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1500 9.2500 2.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.5100 9.3700 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.6540 11.2500 741.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.6540 11.2444 741.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 102.3367 8.0501 300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.5871 8.0250 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5771 8.0300 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5771 8.0300 100.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD -- 22-Jan-25 101.0000 8.8500 750.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD -- 22-Jan-25 101.0000 8.8485 750.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.2100 8.2800 125.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 100.7903 8.2800 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.43% 04-Mar-25 100.7903 8.2800 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 97.5500 9.3000 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.8775 7.9800 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.9396 7.9700 200.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.9500 10.0000 2.00 INE482A07043 CEAT LIMITED -- 31-Jul-25 99.9118 9.8100 730.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD SR-II 10.75% 13-Aug-25 100.3000 10.6800 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.8382 7.9625 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.8382 7.9625 350.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3500 8.8600 2.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 101.5012 7.9300 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 101.5012 7.9300 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.2300 9.2600 14.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 104.5200 6.4000 32.80 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4000 8.9300 22.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.2541 8.1950 300.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.2541 8.1950 200.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED SR-D6E601A 9.50% 28-Apr-26 100.0071 9.4950 50.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 104.4000 7.8900 6.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1000 9.3730 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 13-May-26 100.5754 8.2500 350.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 18-May-26 101.0358 8.2800 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 18-May-26 101.0358 8.2800 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 101.1320 7.9200 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2100 44.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 99.7500 9.3800 10.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 101.1320 7.9200 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.7000 8.8800 75.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.3375 8.2575 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.1262 8.2800 420.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.1262 8.2800 250.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 24-Jun-26 101.1350 8.2800 350.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.8500 8.8200 5.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 24-Jun-26 101.1350 8.2800 350.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0135 9.2900 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.2100 8.2900 4.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0760 9.3300 885.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.75% 14-Jul-26 99.9800 9.7200 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.0000 8.8400 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 113.9511 6.4300 2.10 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.5074 6.4300 3.50 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 107.4407 6.4300 1.80 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.36% 22-Jan-28 107.1450 6.4500 0.20 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 108.3710 6.4500 0.60 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.9300 8.1100 2.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 109.1236 6.4000 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 107.5204 6.5750 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 109.2064 6.4100 50.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 100.0000 8.2300 3.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 100.8519 8.0050 550.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 109.5851 6.4300 1.60 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 107.3797 9.7000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7608 9.7000 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0150 9.5300 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 103.3000 8.5750 15.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6300 9.2200 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8800 11.2500 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.6100 11.1800 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5400 40.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 101.5109 11.2500 860.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25% PERPETUAL 100.0000 11.2424 150.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 102.0500 9.4500 22.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.0000 11.5300 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.7568 9.8500 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 101.5109 11.2496 750.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25% PERPETUAL 100.0119 11.2392 270.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE