Jul 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5901.50 NSE 57639.10 ============= TOTAL 63540.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 08-Aug-16 144.5000 10.5000 5.50 INE013A07VK7 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 09-Aug-16 129.3100 10.7500 229.70 INE296A08730 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Aug-16 108.9190 7.1300 250.00 INE804I07LD8 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 170.8200 11.5000 1.00 INE013A07M47 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 20-Mar-17 112.7096 8.4000 620.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.5100 8.2500 250.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.1559 8.3300 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 89.9700 7.5500 2.00 INE013A074C8 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 15-Jan-18 100.0000 0.0000 37.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 111.1700 9.0000 5.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 110.9100 9.0000 3.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 110.6500 9.0000 8.00 INE516Q08109 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-19 101.6800 12.5500 26.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.7000 7.5300 3.00 INE013A073C0 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 14-Jan-19 100.0000 0.0000 18.50 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 99.9400 7.8200 450.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.6300 8.3500 50.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.6000 8.0600 500.00 INE115A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3500 8.2400 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 101.3600 8.2500 130.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.9700 7.6900 190.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 105.0597 7.7500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.5900 7.7500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.2700 7.6900 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0300 10.6400 4.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 92.7300 9.0000 3.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 93.0400 9.0000 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 101.7600 8.5800 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.2000 8.0100 500.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.97% 30-Jan-24 99.5200 10.3300 1.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9600 8.7900 26.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.8000 0.0000 1.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 104.8600 6.3500 2.30 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.5500 8.1500 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9500 9.1700 5.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.1500 8.2800 120.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.8400 8.9100 3.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0500 9.2800 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 117.0500 6.3800 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 109.9600 6.4000 37.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.6500 9.3500 18.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 110.4400 8.6200 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6000 9.5600 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.5500 10.2500 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.1000 10.6200 1.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 100.4500 1.0300 89.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 99.1500 11.1500 50.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0700 0.0000 39.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4300 0.0000 27.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% 31-Dec-99 100.7000 0.0000 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5000 10.2500 1.00 NSE === INE013A07VK7 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 09-Aug-16 129.3110 10.7500 229.70 INE296A08730 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-130 -- 10-Aug-16 108.9190 7.1300 1000.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 178.6010 9.7500 8.20 INE257L07095 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Aug-16 131.0529 10.4927 220.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.1171 10.0000 22.50 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.43% 02-Sep-16 100.2129 7.0000 150.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.43% 02-Sep-16 100.2129 7.0000 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2468 6.5797 2050.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2468 6.5800 2050.00 INE804I07LS6 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 12-Sep-16 172.9240 9.7500 0.50 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4800 7.3750 23.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 114.7291 7.9040 55.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.3376 9.4540 110.00 INE013A07M47 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 20-Mar-17 112.7096 8.4000 1000.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.91% 14-Apr-17 100.3189 8.2579 1.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 102.9448 10.4951 274.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0715 7.9300 850.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4500 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0524 8.6555 50.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-133 OP II 8.80% 03-Aug-17 100.5128 8.2500 250.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.8132 7.9300 250.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 102.0536 8.4095 100.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.9730 8.1400 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.9730 8.1400 250.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 13 OPT I 8.43% 11-Dec-17 100.3308 8.1000 200.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 13 OPT I 8.43% 11-Dec-17 100.3308 8.0892 200.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.1559 8.3300 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0000 8.3283 2250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.1691 8.1800 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.1691 8.1800 100.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 102.6789 10.5317 50.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.1579 8.8900 100.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.0367 8.5000 750.00 INE311I07013 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.50% 24-Jun-18 100.2141 12.8140 20.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 100.0000 8.1300 1500.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 100.3032 8.3500 250.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 100.3032 8.3500 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.3283 8.1700 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.2805 7.5600 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.2805 7.5600 100.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 24-Oct-18 91.0500 0.0000 49.50 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.5769 8.2169 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.6300 7.5600 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.6300 7.5600 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1526 7.6000 5.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.1924 8.1700 2.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.6466 8.3500 800.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.6466 8.3500 800.00 INE115A07IV4 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 18-Feb-19 104.6169 8.2500 350.00 INE115A07IV4 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 18-Feb-19 104.6168 8.2500 350.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.8982 7.7024 300.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.6928 7.0400 1220.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2758 7.7100 60.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.2914 7.4100 100.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.5396 7.7100 14.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 20-May-19 100.8379 8.8300 500.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 20-May-19 100.8379 8.8300 500.00 INE371K08037 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-May-19 100.4049 9.0600 429.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.9974 7.5800 73.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 102.6303 8.3500 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.7611 7.8400 74.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1834 7.3500 2500.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1834 7.3500 2500.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRCI 8.95% 24-Jun-19 100.8585 8.5963 250.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 100.6251 8.0500 500.00 INE721A07KO0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.61% 15-Jul-19 50.0000 8.8521 2500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3304 8.2485 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3304 8.2485 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3021 8.2600 610.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Jul-19 100.5850 8.2188 500.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Jul-19 100.5850 8.2200 500.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 24-Jul-19 100.5820 8.2200 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.4283 7.6700 600.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.4283 7.6700 600.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 102.5037 8.5500 1100.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 102.5037 8.5500 1100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4230 8.2300 450.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.4230 8.2300 450.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8758 7.7150 800.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8758 7.7150 400.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 105.0597 7.7500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.6389 7.8400 50.00 INE564G08118 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 9.85% 27-Apr-20 101.8000 9.2300 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.6389 7.8400 50.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRCI 8.95% 24-Jun-20 100.5989 8.7500 250.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.8500 10.7000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.5901 7.7500 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.1535 7.8000 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.1535 7.8000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.2568 7.6900 900.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.2568 7.6900 550.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED 8.72% 29-Sep-20 100.8400 8.4500 3.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.9500 8.4149 40.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 99.2258 8.1000 4.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 100.7187 8.2700 1000.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 100.7187 8.2700 750.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.6518 8.2840 25.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED -- 29-May-21 99.3400 9.1600 2.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC. 8.95% 24-Jun-21 100.7312 8.7500 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.1080 8.4500 96.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 100.0000 8.3000 50.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 101.6000 10.0600 1.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6900 10.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.4153 7.8500 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 101.4153 7.8471 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6536 8.9200 650.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6536 8.9200 650.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 101.5000 9.6300 200.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.3000 9.5900 3.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.1473 8.2700 130.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.1473 8.2700 130.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.3775 7.9100 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.3775 7.9100 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.3126 8.0200 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.3126 7.9200 50.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.3000 9.2300 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 101.7572 8.5800 250.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.0000 9.3400 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.7300 9.8000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0996 8.0300 500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.8293 8.0200 206.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.1500 11.3500 1.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 107.7508 8.0400 60.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 107.7508 8.0400 60.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.6100 7.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.4152 7.9900 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.4152 7.9900 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5153 8.0400 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.5153 8.0400 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.7061 7.9400 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.2043 7.9800 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.7061 7.9400 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.2043 7.9800 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.2000 8.2800 22.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.0200 9.0100 30.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3200 8.8700 20.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 101.4356 7.9500 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.3200 9.2458 13.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7500 10.2600 7.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.5518 8.1500 1417.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.4854 8.1600 850.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.4531 8.1650 550.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 18-May-26 101.2334 8.2500 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 18-May-26 101.2334 8.2500 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7700 9.2000 15.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.2000 8.8500 122.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.3864 8.2500 18.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.2582 8.2600 500.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.2582 8.2600 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.8800 8.9000 93.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 9.2900 2.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.75% 14-Jul-26 100.0000 9.7400 110.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.0100 8.8479 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.7636 6.4300 3.20 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 107.2100 6.4395 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.6812 6.3800 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.8500 8.0000 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.3775 6.4300 1.80 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.1100 6.4196 0.50 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25% PERPETUAL 100.0000 11.2400 1350.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.6000 11.3610 652.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.5000 11.4400 197.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.75% PERPETUAL 100.7000 9.6200 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 107.0614 9.7700 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.7000 11.0097 3.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25% PERPETUAL 100.7000 11.0521 500.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.3000 11.4400 6.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 109.3201 6.3800 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.0688 6.3800 22.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 109.4800 6.4397 40.50 INE557F07165 NATIONAL HOUSING BANK 8.65% 24-Mar-34 123.0027 6.4250 6.50 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 107.3736 9.7000 619.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 108.4281 6.4000 1.70 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 104.6328 9.7000 29.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.8600 10.3400 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2103 9.6000 1000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.5340 9.7500 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.9500 11.3100 54.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8935 11.2500 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3670 11.2000 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.1408 11.5000 10.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange