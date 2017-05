Jul 21 Below are the details of Indian corporate bonds dea on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5333.10 NSE 40244.40 ============= TOTAL 45577.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 100.0200 8.0300 85.00 INE013A07VJ9 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 08-Aug-16 129.2800 0.0000 18.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.2400 0.0000 22.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.6400 7.5500 200.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0700 7.9300 600.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.6500 8.1300 1000.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.8100 7.9300 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.2100 1.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.40 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 0.30 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2800 7.8500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 107.0700 0.0000 16.40 INE516Q08109 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-19 101.6800 12.5400 1.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 103.0100 7.5400 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.1800 7.5300 100.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 13.0000 0.90 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.9000 7.7800 150.00 INE092T08972 IDFC BANK LIMITED 8.64% 15-Apr-20 101.2900 8.2000 400.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.2200 7.6600 50.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 29-May-21 99.9500 9.0000 2.00 INE121H07BF5 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.6500 8.6000 8.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0000 8.5000 2.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 101.0000 10.7000 15.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.0000 10.7000 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.4100 6.5500 0.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.0700 0.0000 2.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.3000 6.7000 3.70 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2400 8.7800 7.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 100.2000 8.4000 1050.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 104.9700 8.7900 101.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.3600 8.4000 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.7700 0.0000 4.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.9800 7.9400 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 101.4701 8.2500 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.7700 6.4500 15.40 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 117.3000 0.0000 2.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.3000 6.3600 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 111.5500 6.2500 37.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.4700 10.6500 2.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 113.2800 8.4000 250.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 96.2800 0.0000 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.0300 0.0000 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 101.0000 11.3500 220.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 100.6000 0.0000 20.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6300 0.0000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.3700 9.4300 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 98.5000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07MT2 ECL FINANCE LIMITED SR-C6G301 BR -- 11-Aug-16 142.1470 9.5000 45.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 178.6640 9.7500 8.90 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 159.8600 0.0000 0.50 INE093J07262 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 18-Aug-16 159.4600 0.0000 1.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Aug-16 98.6600 0.0000 0.60 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 31-Aug-16 177.4000 0.0000 1.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.4417 8.2390 18.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 28-Oct-16 148.8000 0.0000 0.50 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 152.5824 7.8000 300.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 152.5824 7.8000 300.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 100.0500 8.6955 10.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 152.4636 7.8000 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 152.4636 7.8000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.24% 27-Feb-17 100.0927 7.8000 750.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.24% 27-Feb-17 100.0927 7.8000 750.00 INE228N07019 TRENT HYPERMARKET LIMITED 0.00% 13-Mar-17 159.8509 8.2700 250.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.7118 7.5000 150.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.9806 8.1500 1.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 100.9806 8.1500 1.00 INE354H07031 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-17 100.2200 8.7500 200.00 INE354H07031 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-17 100.2200 8.7500 200.00 INE813A07056 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-17 111.5269 8.9700 650.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 144.6300 - 34.70 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 139.6300 - 16.20 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0915 7.9026 1200.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0915 7.9026 600.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 31-Jul-17 129.6900 - 40.50 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-133 OP II 8.80% 03-Aug-17 100.6499 8.1300 1000.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.8332 7.9073 500.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.8332 7.9073 250.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.2858 8.2000 400.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 101.0139 8.1022 500.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.9939 8.1200 500.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.3010 7.8200 1150.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.3010 7.8200 1150.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.3033 7.8200 1000.00 INE866I07776 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 20-Nov-17 121.0352 9.4365 500.00 INE516Q08067 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-18 100.0000 13.4200 33.30 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 101.5547 8.1500 200.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 29-Jan-18 111.1962 9.0000 5.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 12-Feb-18 110.9343 9.0000 3.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 27-Feb-18 110.6767 9.0000 8.00 INE354H07049 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-18 100.6986 8.7500 200.00 INE354H07049 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-18 100.6986 8.7500 200.00 INE516Q08075 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-18 100.0000 13.4200 33.30 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 99.8661 8.4000 8.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 99.3645 8.5000 4.00 INE516Q08083 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-18 100.0000 13.4200 33.30 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 105.3624 9.2244 250.00 INE516Q08091 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-18 100.0000 13.4200 33.30 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1442 7.6000 40.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.1442 7.6000 40.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 101.3100 0.0000 1.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED -- 01-Jan-19 100.5036 8.5831 20.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED SR-F9G603C BR -- 16-Jan-19 100.0000 0.0000 1.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 08-Feb-19 100.4152 8.2300 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.45% 08-Feb-19 100.4152 8.2338 50.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 100.0569 8.4100 20.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 103.0111 7.5400 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.0611 7.5000 550.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.0611 7.5000 550.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.1822 7.5300 100.00 INE354H07056 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-19 101.1387 8.7500 250.00 INE354H07056 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-19 101.1387 8.7500 250.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-19 100.0000 13.4200 33.30 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 19-Apr-19 101.2183 9.9900 50.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.3528 8.6800 250.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.3528 8.6800 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.6276 7.6750 450.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 20-May-19 100.9094 8.8000 750.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 20-May-19 100.9094 8.8000 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8369 7.5000 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8369 7.5000 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.9003 7.7800 150.00 INE516Q08125 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-19 100.0000 13.4200 33.30 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-D2 8.70% 19-Jul-19 100.0000 8.7000 75.00 INE015L07394 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. -- 22-Jul-19 100.0489 10.2300 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 103.1756 8.2300 1000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.4902 7.6956 20.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 104.7203 7.5750 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 104.7203 7.5750 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 103.3889 7.6000 250.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 103.3889 7.5936 250.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 104.7297 7.6000 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 104.7297 7.5952 50.00 INE691I07182 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.50% 12-Feb-20 95.2500 8.8300 1.80 INE691I07190 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.50% 12-Feb-20 95.2500 8.8300 1.80 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.2242 7.7250 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.2242 7.7250 150.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 103.8092 7.6200 100.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 103.8092 7.6200 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8589 7.7200 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8589 7.7200 350.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.8000 9.0100 1.00 INE354H07064 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-20 101.5298 8.7500 250.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 7.00 INE354H07064 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-20 101.5298 8.7500 250.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 99.7890 10.4100 120.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 100.1500 9.5978 10.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7562 7.5200 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7562 7.5200 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.5950 7.7514 50.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 149.5600 8.9000 9.50 INE092T08CF9 IDFC BANK LIMITED TRANCHE-1 SR-IV -- 12-Nov-20 142.6400 8.9000 2.30 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.8649 8.6000 1058.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 146.0800 8.9000 2.50 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.7201 8.2600 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.75% 04-Mar-21 101.7201 8.2600 100.00 INE354H07072 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-21 101.8977 8.7500 250.00 INE354H07072 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-21 101.8977 8.7500 250.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.4200 8.6600 6.40 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.3300 8.5600 502.00 INE502K07096 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS 9.00% 08-Jul-21 100.0000 9.8500 50.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.1398 8.4658 845.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 102.8741 8.3100 762.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 102.8741 8.3100 762.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED RESET 15-Jan-22 100.1000 10.1900 30.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 28-Jan-22 92.7499 9.0000 3.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 10-Feb-22 93.0601 9.0000 10.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 99.5000 10.1100 30.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7638 8.9200 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7638 8.9200 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.1000 7.8000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0996 8.0300 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0996 8.0300 350.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.2034 8.4000 1050.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.5109 7.9950 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 107.5109 7.9950 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3648 8.4000 150.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.6927 8.0075 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 102.6927 8.0075 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.4444 7.9850 750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.4444 7.9860 750.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.4474 7.9400 350.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.3865 7.9500 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.6877 7.8498 700.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.1700 8.6113 50.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.1700 8.6113 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 100.1000 9.5978 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.9829 7.9400 250.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3757 8.8600 30.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 102.3073 7.9450 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.3800 10.2200 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.4852 8.1600 200.00 INE438A07102 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-26 100.1700 8.6138 250.00 INE438A07102 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-26 100.1700 8.6138 250.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.5365 8.2250 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 100.5365 8.2250 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 101.2650 7.9040 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.7800 8.8668 492.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.3525 8.2550 500.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.3903 8.2400 400.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.3903 8.2400 150.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 24-Jun-26 101.3328 8.2500 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.9400 8.7900 235.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 24-Jun-26 101.3328 8.2500 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.4701 8.2500 350.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.4701 8.2500 250.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.9300 9.2000 415.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.75% 14-Jul-26 100.0400 9.7400 70.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.7710 6.4500 30.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.0421 8.1000 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.8895 8.1200 100.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 101.0782 7.9800 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.8456 8.0000 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 106.8456 8.0000 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 101.0000 11.3400 35.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.6000 11.3600 9.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.7000 11.0100 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.9500 11.3500 16.00 INE915D07PE2 CITI FN NF LK RT 2018 -- PERPETUAL 138.4900 - 5.50 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 101.1303 7.9800 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 109.5015 6.3800 10.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0808 6.3700 1.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.1670 6.3700 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.0520 7.9849 100.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 101.1786 7.9800 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 101.0730 7.9650 200.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 101.9038 8.0100 50.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 101.9038 8.0100 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 109.5825 6.4300 10.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.6502 6.4500 100.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 107.1300 9.7500 50.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 110.1000 6.4300 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.5320 9.7500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6138 11.1800 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.0000 9.3528 6.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 