Jul 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5113.50 NSE 36312.40 ============= TOTAL 41425.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07LD8 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 170.9300 0.0000 2.50 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6300 7.6000 250.00 INE516Q08067 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jan-18 100.5200 13.0400 33.30 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 89.6900 7.7800 20.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.2100 1.00 INE516Q08075 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-18 100.5200 13.0400 33.30 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1800 3.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 20-May-18 100.3300 8.1500 50.00 INE516Q08083 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-18 100.5200 13.0400 33.30 INE516Q08091 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-18 100.5200 13.0400 33.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.2200 7.7800 17.90 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.1800 7.5300 100.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-19 100.5200 13.0400 33.30 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0100 7.3900 1000.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 30-Apr-19 130.4600 9.2000 250.00 INE516Q08125 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-19 100.5200 13.0400 33.30 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.2000 6.4200 2.50 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0300 10.6500 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.8800 6.4500 13.90 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 92.7300 0.0000 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.5700 7.9000 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 102.0100 8.5400 550.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 97.9000 8.6800 9.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.0100 8.1500 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.7300 7.9400 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.0800 7.9300 50.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 104.2200 6.4300 0.20 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.6900 9.2200 68.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.9000 8.8600 2.50 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.4500 8.2300 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 99.4200 10.1100 1636.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.8500 6.4400 18.40 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 103.2500 8.9500 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.5700 6.4300 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 105.7500 6.6300 23.10 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 108.7800 6.4900 15.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 122.6000 6.4500 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 119.3600 6.8200 8.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 118.3800 6.8200 3.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 110.4700 6.4000 10.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.9000 10.7900 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Mar-99 99.0000 10.7000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 100.6000 2.3400 24.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% 31-Dec-99 103.0400 2.6900 21.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.3000 9.9700 4.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 1.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 11-Aug-16 178.7270 9.7500 4.50 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 159.8600 0.0000 3.00 INE093J07262 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 18-Aug-16 159.4600 0.0000 1.50 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Aug-16 98.5600 0.0000 0.50 INE093J07361 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Sep-16 137.9800 0.0000 1.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 26-Sep-16 151.7400 0.0000 0.50 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.5150 7.6000 100.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.4442 7.6000 150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 100.3471 7.3000 1500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 21-Oct-16 100.3471 7.3000 1150.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.7324 7.6000 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.5757 7.6000 100.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6266 7.6000 250.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 14-Dec-16 146.2800 0.0000 27.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 14-Dec-16 166.7500 0.0000 9.00 INE093J07536 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 14-Dec-16 169.2000 0.0000 2.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 16-Dec-16 175.8300 0.0000 9.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 101.4818 7.2000 1.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.4067 8.0000 150.00 INE514E08373 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 26-Mar-17 101.5560 7.2100 1.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.91% 14-Apr-17 100.3152 8.2560 1.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 08-Aug-17 143.0000 0.0000 1.20 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8735 7.4200 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8735 7.4200 250.00 INE532F07AR4 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMIT -- 12-Sep-17 122.8671 9.7500 25.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV -- 23-Oct-17 100.2032 8.3008 750.00 INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED SR-F7I402 BR -- 01-Nov-17 118.0000 0.0000 5.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.6900 8.6200 3.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.2251 8.2400 500.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Jan-18 116.2300 0.0000 2.50 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 20-May-18 100.3267 8.1500 50.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.1841 8.8100 550.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.5124 7.5364 1.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 09-Oct-18 100.0000 0.0000 10.00 INE093J07GU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Dec-18 104.8300 0.0000 10.00 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Dec-18 100.1100 0.0000 2.50 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED SR-F9G603C BR -- 16-Jan-19 100.0000 0.0000 3.00 INE093J07GD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Feb-19 101.5000 0.0000 4.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.1822 7.5300 100.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0090 7.4000 3500.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0090 7.5341 2500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 130.4612 9.2000 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8330 7.5000 50.00 INE916DA7LL8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-19 100.0000 8.6400 1000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.38% 15-Jul-19 100.3883 8.2254 10.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 99.9700 8.4900 1500.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-D2 8.70% 19-Jul-19 100.3054 8.5795 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 103.1856 8.2300 1000.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE 9.10% 23-Aug-19 100.1915 9.0300 120.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 106.0735 8.8700 10.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 102.7588 7.7700 5.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3500 11.6810 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 100.8700 9.3000 10.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.8816 7.7200 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.1990 6.4200 1.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 101.5531 7.6150 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 101.5531 7.6150 50.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 10.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.1400 9.0513 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6485 7.7300 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6485 7.7300 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.2696 7.6850 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.3073 7.6750 200.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 103.1465 10.2500 200.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.3108 8.2500 50.00 INE092T08576 IDFC BANK LIMITED 8.72% 29-Sep-20 101.1500 8.3612 4.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 105.7080 7.6500 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 105.7080 7.6500 100.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 101.3024 7.6600 500.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.4200 8.6600 7.40 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.4400 8.5386 399.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.4000 8.3788 150.00 INE502K07096 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS 9.00% 08-Jul-21 100.0000 9.8500 50.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 154.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 19-Jul-21 100.0000 9.7458 507.80 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.1000 8.4800 1000.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.8794 6.4500 13.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.0092 6.4600 3.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4000 6.4700 9.60 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 99.9000 10.0200 55.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 141.9220 9.2000 600.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 141.9220 9.2000 600.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 108.4029 7.9099 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0242 7.8200 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0242 7.8200 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.5711 7.9000 762.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.5767 7.9000 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.0054 8.5300 550.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.6865 8.2500 700.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.6865 8.2500 700.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.0105 8.1500 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.9000 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.7328 7.9350 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.1560 7.9350 1388.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.7077 7.8500 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.0805 7.9250 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.0805 7.9250 300.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.3500 8.8600 3.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.8394 7.8800 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.5508 8.1500 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 13-May-26 100.7697 8.2200 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.35% 13-May-26 100.7697 8.2200 150.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.9000 9.1600 86.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.7000 8.8788 539.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.5480 8.2250 20.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.5207 8.2200 1250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.46% 15-Jun-26 101.5207 8.2200 1200.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.9000 8.7500 100.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.75% 14-Jul-26 100.0000 9.7500 35.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.0000 8.8500 157.00 INE140A07211 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 17-Jul-26 100.0000 9.7500 30.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0000 10.0000 800.50 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 106.5251 7.9600 108.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 106.5251 7.9600 108.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.8526 6.4400 15.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.4217 8.0500 663.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.4217 8.0500 663.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.9500 11.3400 141.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.7500 11.3300 104.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED -- PERPETUAL 101.6900 9.8000 8.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7000 9.6000 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.8400 10.9700 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.7500 11.3200 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.9500 11.3500 6.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 101.3783 7.9500 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.8000 6.4400 350.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.6000 6.4300 20.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7000 6.4100 20.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.1362 7.9748 150.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 101.4365 7.9500 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 101.1997 7.9500 50.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 100.0000 8.2329 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.3218 7.9500 150.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.3218 7.9500 150.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.2600 6.4000 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 122.5841 6.4550 550.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 122.8366 6.4300 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.5000 11.2032 38.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0500 9.5200 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.0400 11.2500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.7470 11.3500 30.00 