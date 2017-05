Jul 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5689.90 NSE 46432.60 ============= TOTAL 52122.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07VM3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Aug-16 154.9620 0.0000 2.50 INE804I07LE6 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 171.2700 0.0000 25.70 INE804I07LD8 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 171.1600 0.0000 10.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.8700 0.0000 37.50 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.3600 7.4000 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.9200 7.3600 1250.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.1820 8.2800 50.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.50 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE516Q08083 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-18 102.3500 11.9200 0.50 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 115.4800 8.4600 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 101.7900 7.5700 60.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.82% 20-Feb-20 103.2000 7.7300 100.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 101.7000 7.5700 150.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 115.4600 10.0000 12.60 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.9600 7.7500 100.00 INE071G08825 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.36% 21-Jul-20 100.0000 8.3500 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.3300 7.6700 150.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.00% 08-Jul-21 100.7200 8.1300 150.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 102.2600 10.7500 590.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.9700 6.4300 13.90 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 102.0000 8.5300 800.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0000 10.7100 502.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.3600 8.9500 13.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.4600 0.0000 1.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.5000 10.3700 20.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 99.9800 8.5600 8.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2100 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.9000 8.8400 8.50 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.6700 8.2100 20.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.5500 8.2200 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0000 10.0000 1.10 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8500 100.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 103.2500 8.9500 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.4200 6.4800 250.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 99.9000 0.0000 0.90 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 108.0000 6.5800 13.10 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 121.1100 6.5800 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.1200 6.5800 8.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 121.1200 6.5800 3.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.5500 0.0000 50.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.2100 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0500 0.0000 19.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 100.9000 7.0800 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 1.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.5100 10.1700 1.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 178.9170 9.7500 3.50 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 159.8600 0.0000 0.50 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING - 22-Aug-16 111.0970 10.3900 750.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.2879 7.4590 56.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3736 7.1050 220.00 INE071G07066 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.35% 23-Sep-16 100.2010 7.5512 250.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4441 7.3650 76.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 170.0000 0.0000 1.50 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Dec-16 181.3400 0.0000 0.60 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6113 7.5799 1000.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 147.5300 0.0000 11.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 152.6856 7.8800 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 152.6856 7.8800 100.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 100.3409 7.8999 10.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 152.5262 7.8800 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 152.5262 7.8800 50.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.5966 8.3550 250.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.6650 7.4100 50.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 139.7600 - 5.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 144.7500 - 3.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9168 7.3000 50.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jul-17 129.8200 - 3.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.9189 7.3601 2500.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8989 7.3799 1250.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.1820 8.2800 50.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.3237 8.1211 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.3237 8.1200 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.0000 8.5200 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2827 7.8400 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2827 7.8400 500.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 105.3174 9.4526 70.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.6798 7.4895 15.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.3766 7.7500 11.10 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.0000 0.0000 1.00 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Feb-19 111.0000 0.0000 3.60 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5677 7.0600 750.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.5677 7.0600 750.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.7818 7.6100 400.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.7818 7.6100 400.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4035 7.9200 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.7817 7.5200 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4035 7.9200 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.7817 7.5200 250.00 INE077E08173 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED - 28-Jun-19 100.0000 9.3200 1000.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.6159 8.1000####### INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 100.4613 8.1950 100.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 100.4613 8.1950 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.0042 8.2000 250.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.0042 8.2000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.1161 8.2500 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.1161 8.2411 100.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.40% 26-Aug-19 103.0514 8.2300 500.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-20 115.5077 8.4600 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.1995 7.7300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.1673 7.8000 11.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.4834 10.3500 200.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 13.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 101.6976 7.5700 50.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 99.8511 10.3700 350.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 101.2294 8.9000 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.9615 7.7500 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7467 7.5200 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7467 7.5200 250.00 INE071G08825 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.36% 21-Jul-20 100.0200 8.3500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6461 7.7300 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.6500 6.6470 200.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 97.2500 8.7400 4.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.0699 9.1400 100.00 INE053F09GK9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-21 100.4500 8.2400 3.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.1000 8.6500 2.00 INE651J07218 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 31-May-21 99.5500 9.6000 1.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5000 8.5200 660.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5000 8.5200 500.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.4000 8.5550 250.00 INE502K07096 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS 9.00% 08-Jul-21 100.0000 9.8500 50.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 5.00 INE013A075C5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 22-Jul-21 100.0000 8.7447 500.00 INE217K07877 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 22-Jul-21 100.0000 8.8900 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.1600 6.3900 23.90 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 28-Jan-22 92.7499 9.0000 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3400 6.3900 3.60 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.3300 8.7900 66.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 102.2000 8.1600 5.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 102.0041 8.5300 800.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.5760 8.2700 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.3531 8.4599 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.3531 8.4599 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.9100 7.9750 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.9100 7.9750 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.7160 7.4250 12.40 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.3400 8.9507 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.1246 7.9400 100.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 102.0000 9.3700 1.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.2268 9.0400 19.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 101.8930 7.8800 100.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 101.8930 7.8800 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.1900 9.2700 1.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.1600 9.5030 3.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.9725 7.9600 200.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 100.9725 7.8600 200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.6806 8.1300 117.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.6806 8.1300 100.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 99.8500 8.5800 8.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 101.3964 7.8800 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7600 9.1998 127.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3400 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.4000 8.9300 135.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 101.5530 8.2150 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.3435 8.8314 1367.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.3435 8.8315 1300.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.5994 8.2300 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 101.5994 8.2300 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.6000 9.2500 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 99.7500 8.8823 762.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0000 10.0000 372.50 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8500 250.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.8072 9.0000 20.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.8004 6.3467 3.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 101.3136 7.9500 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% #VALUE! 100.7284 11.0000 200.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% #VALUE! 101.1000 11.3200 115.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% #VALUE! 100.7000 11.3300 2.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.2361 6.4498 100.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.8946 6.4300 760.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.4700 6.4700 200.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.4666 6.4393 40.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.4600 6.4400 0.90 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.4883 6.4292 140.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.5213 7.9300 150.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.6073 7.9200 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.3026 6.3947 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 122.8221 6.4350 200.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.1500 10.3000 7.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 103.3000 9.1000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.6500 9.4200 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.4000 11.2200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 