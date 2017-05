Jul 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12019.10 NSE 37339.70 ============= TOTAL 49358.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07LG1 ECL FINANCE LTD 0.00% 16-Aug-16 170.8240 0.0000 30.00 INE866I07453 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Aug-16 144.4200 0.0000 10.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 170.7700 0.0000 28.30 INE804I07LH9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 31-Aug-16 197.9500 0.0000 30.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2100 6.6400 61.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.4400 6.6400 188.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.5100 7.2200 100.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.3600 7.4000 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6300 7.5000 100.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.0000 10.5100 0.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1900 8.5000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9400 7.3000 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.9400 7.3500 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.0000 7.6000 3.40 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.9500 9.7300 200.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE909H07DH5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jul-18 100.5000 8.9100 1000.00 INE804I079A6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jul-18 101.0000 0.0000 43.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.6200 7.6100 3.60 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.5600 7.5900 150.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.0000 9.9500 5.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9900 4500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.5200 200.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.7300 7.5700 250.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 115.5100 8.4600 250.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.6500 9.1500 0.50 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.0800 8.6300 402.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.7200 10.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.0300 7.7100 600.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 109.1500 10.7500 2.50 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.3200 7.8000 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 107.9900 8.0000 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.9000 4.5000 255.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 104.5000 8.0300 4.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 101.4900 7.8500 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.1900 7.9300 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7400 4.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.0500 7.9300 100.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.0500 8.7200 2.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.8100 8.1100 200.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.5000 8.7600 0.20 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.3400 8.6900 200.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 2.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 106.5300 6.3700 0.50 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 116.7300 6.5000 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.4100 7.2500 0.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 103.0000 7.2500 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 104.1800 7.2500 0.10 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 0.50 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 103.6700 7.2500 0.20 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.5500 0.0000 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.1400 8.9600 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.5700 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.7500 9.9000 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.4500 10.8500 0.50 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0500 8.7700 84.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 101.0000 6.9800 8.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 6.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 99.8000 11.1100 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4500 9.4000 2.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 178.9800 9.7500 1.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 160.0800 0.0000 1.00 INE804I07LD8 ECL FINANCE LIMITED - 12-Aug-16 171.2020 10.5000 10.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.5060 7.2200 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4013 7.2300 51.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.3013 7.4000 550.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 21-Oct-16 100.3013 7.4000 550.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 120.8716 7.3300 1132.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.3574 7.4000 250.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.3839 7.6800 1550.00 INE860H07664 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 02-Nov-16 116.7232 7.6053 26.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 171.4000 0.0000 9.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 180.5000 0.0000 1.50 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3873 8.3700 100.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3873 8.3700 100.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 144.7900 - 4.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 139.7900 - 1.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.1871 7.2822 50.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4499 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1870 8.5000 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8859 7.3530 250.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-II 9.35% 24-Jul-17 100.4833 8.8160 1200.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Jul-17 100.6950 8.2900 300.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jul-17 129.8400 - 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9421 7.3000 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9369 7.3500 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.7612 8.1823 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.1562 7.5000 20.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.0007 7.4407 350.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9546 9.7300 250.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.3168 7.4700 50.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.3168 7.4700 50.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.1846 8.7200 550.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.0000 8.5200 500.00 INE804I079A6 ECL FINANCE LIMITED - 27-Jul-18 100.2229 0.0000 7.00 INE093J07GU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Dec-18 115.0500 0.0000 10.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 100.7050 9.8000 205.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 27-Feb-19 100.8587 8.1856 240.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.1111 7.4500 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2951 7.4800 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.5587 7.5900 150.00 INE081T08041 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.15% 19-Apr-19 100.2264 11.0300 80.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.7818 7.6100 100.00 INE121A07LW4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 31-May-19 100.8243 8.7700 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8304 7.5000 100.00 INE121A07LW4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 31-May-19 100.8243 8.7700 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.8304 7.5000 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5665 7.5900 100.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 101.0905 8.5000 250.00 INE916DA7LL8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-19 100.5422 8.4228 100.00 INE476M07AC2 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 100.0400 8.6800 50.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 103.0614 8.2300 500.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 103.2000 9.0100 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.5237 7.6300 200.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.0000 8.3700 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.7264 7.5700 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.1000 9.4200 10.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.1500 9.2100 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.6380 7.6500 11.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.6380 7.6500 11.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.2000 9.2800 3.50 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.1400 9.0500 4.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.0784 7.7000 250.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 99.8512 10.3700 350.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.4656 7.6300 350.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.4304 7.6400 100.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 101.0497 8.2100 500.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 101.0325 8.2150 250.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.3781 6.4500 100.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.1200 9.7243 1.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 13-Apr-21 100.2100 8.6700 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.7052 7.6500 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.7052 7.6500 50.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.4900 9.1200 20.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.4200 8.6600 0.50 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5500 8.5072 619.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5500 8.5072 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.7561 8.1200 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.7561 8.1200 250.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 226.50 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 100.2525 8.6800 100.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.7200 373.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED - 15-Jan-22 100.6179 8.3500 30.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.0716 7.7000 850.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.0716 7.6971 250.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 99.9500 10.0100 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.3159 7.8000 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.7800 8.0000 8.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0723 7.8100 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0723 7.8100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.5935 7.8950 250.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.0600 9.2675 100.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.3086 7.8350 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 101.0308 7.9800 8.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 107.9884 8.0000 60.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.1486 7.8900 500.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.1486 7.8864 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.4352 8.0800 1150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.4352 8.0800 1050.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.6286 7.9100 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.6286 7.9100 250.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 101.4875 7.8450 500.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 107.5933 7.8700 51.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 107.5933 7.8700 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.8761 7.9798 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.8761 7.9800 650.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 102.0019 8.2400 250.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 102.0019 8.2400 250.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 102.2500 9.1100 10.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 102.9600 7.9214 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.0491 7.9300 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 102.5527 7.9075 200.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.9900 9.1500 12.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.04% 15-Mar-26 104.3300 6.4200 42.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7500 10.2600 23.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.8794 8.1000 342.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.0800 7.8750 350.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.0800 7.8750 300.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3800 152.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 103.1222 7.9200 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 101.4293 7.8750 50.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3400 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8700 9.1800 16.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 103.1222 7.9200 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 101.4293 7.8750 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.7700 8.8725 215.80 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.6200 8.2100 30.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 101.5512 8.2250 9.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.4984 8.6500 1115.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.4500 8.8151 250.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0686 9.3300 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 99.8500 8.8667 250.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.2000 8.8100 20.00 INE148I07FJ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 22-Jul-26 99.6500 8.9500 400.00 INE756I08108 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.79% 22-Jul-26 100.0000 8.7900 300.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.6794 6.4600 202.50 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 105.0100 8.6500 46.50 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.2749 6.4400 600.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 116.8894 6.4800 250.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.0915 6.4200 4.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 117.9981 6.4200 3.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 103.2947 7.9700 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 103.2947 7.9700 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 101.0000 11.2479 706.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 102.6000 10.0100 550.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 101.4992 11.3300 320.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.7274 11.0000 100.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 101.0000 11.2474 700.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 101.4992 11.2497 250.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 103.4435 7.9700 600.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 103.4435 7.9700 200.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 102.8123 7.9700 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 102.8123 7.9685 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.6965 6.4516 90.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.4700 6.4700 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.4600 6.4400 0.90 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.6937 7.9100 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.6937 7.9100 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.6671 7.9100 550.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.6671 7.9100 550.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.35% 17-Aug-35 104.6500 8.8300 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6219 11.1800 161.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.9089 11.2500 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.2100 11.4800 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.1400 11.2000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4200 11.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 