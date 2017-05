Jul 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4570.70 NSE 43307.50 ============= TOTAL 47878.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07LG1 ECL FINANCE LTD 0.00% 16-Aug-16 171.0200 0.0000 30.00 INE866I07453 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Aug-16 144.4600 0.0000 10.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.6700 0.0000 5.00 INE804I07LH9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 31-Aug-16 198.0100 0.0000 16.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.4300 7.6600 40.00 INE013A07S25 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Dec-16 123.1000 0.0000 1.70 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 1.43% 28-Mar-17 96.0300 7.7500 250.00 INE013A07Z26 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 31-May-17 49.1700 0.0000 25.00 INE013A07Z34 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Jun-17 42.3300 0.0000 20.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.0000 7.6200 3.40 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1800 0.50 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.0000 0.0000 0.80 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE804I079A6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jul-18 101.0000 0.0000 7.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 104.2600 7.6000 450.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.7600 7.5000 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.3700 7.4500 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.0300 7.5200 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 83.7700 7.6200 3.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 83.6200 7.6200 3.60 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 101.1200 7.6000 200.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3700 7.9200 500.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 100.9575 8.3000 40.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.3000 9.2500 0.50 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.8100 7.6800 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.4600 7.6300 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.2700 7.6800 100.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 05-Sep-20 103.9700 10.0000 200.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.1300 6.5200 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.8100 0.0000 4.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5700 8.5000 150.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0000 8.7200 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.1700 6.4400 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5700 11.1000 2.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 152.6600 7.7500 550.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.7900 10.4000 1.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.1000 8.7200 2.50 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.7500 10.3300 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.1100 7.8700 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.5000 8.7600 0.10 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 99.8000 9.3200 3.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 106.5500 6.3700 0.50 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 116.9200 6.4900 50.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 103.2000 8.8500 7.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.2200 6.4900 300.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.2500 0.0000 3.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.3700 30.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.3300 1.1900 19.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.1000 0.0000 13.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0700 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.7800 0.0000 4.00 NSE === INE804I07LD8 ECL FINANCE LIMITED - 12-Aug-16 171.1810 11.5000 2.50 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3880 7.5839 130.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6747 7.3500 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6747 7.3500 300.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1486 7.3500 2500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1486 7.3500 2500.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 178.8000 0.0000 0.60 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 152.8029 7.8000 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 152.8029 7.8000 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 152.6514 7.8000 150.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1857 7.7288 500.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.5638 7.6897 35.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 96.0343 7.7500 250.00 INE556S07012 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Mar-17 25.0956 8.0250 37.50 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 100.3090 8.2500 30.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 139.8200 - 5.50 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.7649 8.1738 109.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1870 8.5176 516.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.4833 8.8156 900.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.4833 8.8444 700.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.4335 8.1815 5.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.4945 8.1815 8.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.2002 8.2248 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.5480 7.5250 10.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.8010 7.4618 90.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 114.8559 9.9250 20.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.4705 10.0815 140.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 101.4711 7.4176 50.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 75.5102 9.0827 685.50 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.2365 7.4715 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.6139 8.1600 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.5084 7.4400 44.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.6067 10.1650 880.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.4552 7.6000 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.4552 7.6000 50.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.2514 8.8300 250.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.6153 8.1950 200.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 101.2939 8.2788 20.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED - 13-Jul-18 113.3246 9.9750 10.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.3141 7.8200 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.7677 7.9000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.3141 7.8201 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.7677 7.9000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2748 7.8421 1000.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.4904 8.1686 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.2561 7.6000 450.00 INE479R07027 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 11.75% 19-Oct-18 99.9777 10.8750 1740.00 INE121A07KG9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.22% 22-Nov-18 101.1494 8.7650 50.00 INE848E07609 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-18 102.0445 7.4667 100.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.7573 7.5000 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.3744 7.4584 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.0288 7.5200 250.00 INE658R08016 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.82% 14-Dec-18 99.8823 10.8077 15.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.0000 8.1418 6.00 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Feb-19 111.0000 0.0000 0.90 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.1162 7.6000 400.00 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 08-Mar-19 100.6186 9.3000 600.00 INE170M08039 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 12-Mar-19 101.1076 9.5962 110.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 101.4023 7.7654 200.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.8052 9.8000 820.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Mar-19 103.1874 9.8937 210.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.1124 7.4505 190.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 101.1593 7.9746 1500.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 101.1593 7.9746 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3731 7.9200 500.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 100.2232 8.1850 200.00 INE312G08039 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD - 30-Apr-19 100.4265 9.8700 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.8039 7.6000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.8039 7.6000 250.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 103.6612 11.6000 19.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4016 7.9200 500.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4016 7.9200 500.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 100.9575 8.3000 50.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 101.3800 8.3297 250.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.5727 8.1600 250.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER 0.00% 16-Jan-20 115.5334 8.4600 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.5000 9.9700 20.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.8000 9.6800 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.9570 7.6860 250.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 13.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 99.8512 10.3700 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.8107 7.6800 600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.8107 7.6800 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.4550 7.6304 450.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.4207 7.6400 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.2711 7.6800 100.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 103.9741 10.0000 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.4661 8.2000 250.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.4900 9.1200 21.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5700 8.5020 1111.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5500 8.3409 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.8344 8.1000 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.8344 8.1000 250.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 17.90 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 27-Jul-21 100.5400 8.6100 204.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 102.8963 7.6900 500.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.0000 8.9667 312.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA - 07-Jun-22 101.9000 7.8000 2.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 102.4000 7.8000 2.00 INE721A08BO7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 105.5393 9.4400 100.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1400 9.2500 100.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.0000 9.3500 5.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 101.2700 7.9300 10.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 100.1000 9.0247 25.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.1400 9.1200 6.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 103.0693 7.9450 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 103.0693 7.9450 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.1236 7.9400 150.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.5300 8.2285 12.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 102.5000 8.8500 300.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.3500 8.9485 10.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 102.2181 8.9035 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.2488 7.9200 1350.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 102.7606 7.9250 100.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.8277 8.5500 500.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 104.2591 8.2500 8.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.2743 7.8950 800.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.2743 7.8950 700.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 100.6040 8.2300 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.3100 9.2500 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.2500 10.2600 8.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.9119 8.0950 107.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.9119 8.0950 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.6979 8.2000 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.6979 8.2000 50.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.1136 7.8700 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.5000 9.3038 60.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 101.4926 8.2100 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.0300 8.8300 112.70 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 101.5169 8.2300 509.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.5300 8.2175 40.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 101.5169 8.2300 500.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 101.4600 8.2300 1000.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.5800 8.6334 80.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 101.4600 8.2300 750.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.7800 9.1800 1153.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 101.6000 8.2296 12.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0732 9.3300 150.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 100.2000 9.0600 4.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8500 120.00 INE756I08108 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.79% 22-Jul-26 100.0000 8.7900 100.00 INE831R08043 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.0000 8.9900 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9200 9.2100 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.5500 6.3500 60.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.7730 7.9350 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 117.1954 6.4600 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.5182 7.9200 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 100.9500 11.3400 110.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 101.2500 11.1788 13.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.2300 6.4500 18.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.4700 6.4700 150.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.1600 6.4700 6.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7749 6.4000 150.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.7590 7.9023 398.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.6931 7.9100 340.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 101.7165 7.8900 150.00 INE848E07914 NHPC LIMITED 8.24% 27-Jun-31 102.7686 7.9100 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.2220 6.4850 300.00 INE039A09LX2 IFCI LIMITED - 07-Jul-35 27.6800 7.0108 119.90 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 11.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 108.0000 10.8400 4.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.1500 11.0000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 