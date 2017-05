Jul 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8441.80 NSE 66545.80 ============= TOTAL 74987.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 170.7800 0.0000 5.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.0700 8.0500 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.3100 7.4000 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.0000 8.1800 100.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.30 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.4700 7.4100 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.4845 7.8500 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4400 7.9200 1750.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 102.6600 8.1700 50.00 INE371K08060 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 25-Jun-19 100.2600 8.9800 700.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.56% 31-Jul-19 103.1076 8.3500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.1300 7.6300 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.8100 7.5000 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.1400 8.1100 250.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 102.5900 8.1700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6600 7.5700 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.3700 7.6500 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.0100 10.6400 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.3100 0.0000 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7500 6.4000 1.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 106.9500 8.1700 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 102.2500 8.4800 250.00 INE514E08CK4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.7500 7.7500 50.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.0000 8.7300 59.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.5000 10.4000 250.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.0800 10.6200 650.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.2100 7.8600 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.20% 23-Jan-25 101.9900 7.8500 50.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 102.3000 8.6200 3.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 102.2200 7.8300 150.00 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0500 8.7000 2.50 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.0500 8.7200 2.50 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 101.7100 7.7500 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.5800 7.8000 250.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.0000 8.8500 250.00 INE140A07211 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.75% 17-Jul-26 100.2500 9.7000 20.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 98.9900 10.1500 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8500 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 5.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 116.3600 0.0000 31.40 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 104.6700 7.0000 0.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 105.2700 7.0000 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 106.4800 7.0000 0.10 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.1600 6.4700 12.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 106.3400 7.0000 0.20 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 102.1500 10.3100 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9000 9.4500 300.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 109.3900 8.6400 360.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 107.7600 8.6900 90.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.1000 0.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 101.3500 10.0500 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.4300 3.4400 13.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.1100 9.6700 9.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.3500 10.2000 2.00 NSE === INE804I07C28 ECL FINANCE LIMITED - 17-Aug-16 107.1040 7.0000 786.40 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.1486 9.1350 56.10 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.1141 6.8000 300.00 INE018A08AN2 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 22-Aug-16 100.1141 6.8000 300.00 INE121H07976 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 25-Sep-16 100.4046 7.3159 900.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.3208 7.5123 500.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.6872 7.6434 500.00 INE306N07DM2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 27-Oct-16 100.2991 7.6000 500.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3834 7.5841 50.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 172.3500 0.0000 1.50 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.4510 7.8213 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6171 7.5237 23.00 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 181.2000 0.0000 0.60 INE247J08023 STERLING AND WILSON PRIVATE LTD 0.00% 29-Dec-16 118.5716 9.3700 22.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.0453 7.0000 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.0453 7.0850 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.1857 7.6500 500.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 149.5500 - 4.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 144.8800 - 4.50 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 139.8800 - 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2343 8.0500 100.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0000 10.4500 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1567 140.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9257 7.3100 370.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.9136 7.2000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8583 7.2800 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8583 7.2800 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 18062.3600 7.4000 0.50 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-18 99.8647 9.0200 250.00 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-18 99.8647 9.0200 250.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.9624 9.2340 8.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 75.5102 9.1249 565.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.9967 8.1800 100.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.4722 7.4100 500.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.7276 8.4500 550.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.7276 8.4500 550.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.4845 7.8500 250.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 101.6525 10.6870 89.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 25-Sep-18 100.6514 8.2800 150.00 INE532F07BH3 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 8.00% 04-Oct-18 111.8362 9.7130 27.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0532 9.5768 300.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.6673 7.4675 75.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.6658 7.4600 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.6658 7.4600 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5289 7.4600 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5289 7.4600 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.4435 7.4291 360.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.1329 7.4700 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.1329 7.4700 250.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 100.0000 9.7405 150.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.5018 7.0000 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.5018 7.8010 500.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.0000 0.0000 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0260 8.2050 20.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.0853 8.1300 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.0853 8.1240 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.5996 8.3651 57.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5778 8.1300 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.5778 8.1252 50.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.3953 8.2163 10.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3344 7.3800 3000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3344 7.3754 3000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.1117 7.4764 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3181 7.3600 600.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3181 7.3600 600.00 INE931S07074 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 12-Apr-19 100.5146 9.6200 60.00 INE069R07083 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 12-Apr-19 105.5859 10.8657 50.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 103.0413 8.4200 48.00 INE764L07041 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LT - 18-Apr-19 107.9508 10.9950 460.00 INE081T08041 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.15% 19-Apr-19 100.2242 11.0300 50.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0753 7.3000 500.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0753 7.5057 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4443 7.8900 2000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4443 7.8900 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3716 7.9200 10.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 130.5925 9.2175 810.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.5500 10.5300 2.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.9021 7.5600 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4995 7.8800 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.4995 7.8800 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.9808 7.7500 10.00 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 100.1896 10.6740 100.00 INE015L07147 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 100.1896 10.6740 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.6556 8.1700 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.9036 7.3600 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.9036 7.3600 90.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.6490 8.1200 750.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.6490 8.1200 750.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.4334 8.2100 20.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.6942 7.4100 750.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.6942 7.4100 750.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 103.1076 8.3500 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4599 8.1200 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.4599 8.1200 500.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.2744 9.1098 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.7137 7.5600 600.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.7137 7.5600 600.00 INE115A07FV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-19 102.9192 8.1500 250.00 INE949L07428 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 30-Sep-19 100.4750 9.8700 60.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.7704 8.1100 118.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.5928 8.1700 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 104.1000 9.4200 20.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.1500 9.2100 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.1268 7.6300 400.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.0079 7.5300 250.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 12.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.1799 7.6800 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.1799 7.6800 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.1386 8.1100 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.0071 8.1500 250.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 102.5881 8.1700 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.6827 7.6500 300.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.6827 7.6500 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7290 7.5500 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7290 7.5500 350.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.3746 7.6500 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 101.4861 8.1941 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 101.4861 8.1941 250.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.2048 6.5000 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 108.7000 9.6500 9.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.75% 13-Apr-21 100.2900 8.6500 52.50 INE982D07020 GODREJ & BOYCE MANUFACTURING COMP 9.00% 22-Apr-21 102.2011 8.7000 1500.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 101.0811 7.7500 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 107.7800 9.6300 3.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.3000 8.9600 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.6500 8.4810 564.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.9524 8.0700 550.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.9524 8.0700 550.00 INE721A07HL2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.71% 15-Jul-21 105.1240 8.7700 3.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 2.90 INE476M07AF5 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.71% 26-Jul-21 100.0000 8.7100 300.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.0200 8.9700 322.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.2666 7.6700 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.6132 7.6800 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.6132 7.6800 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.3352 7.6400 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.3352 7.6400 50.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 99.8000 10.0400 25.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 143.5152 9.2149 200.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 106.9483 8.1700 100.00 INE721A08BO7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 105.6000 9.4300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8251 7.8500 250.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1800 9.2485 12.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.7496 7.7500 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 102.2536 8.4800 250.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 100.1300 9.3540 2.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.3500 8.7500 20.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.9124 8.1800 550.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 101.4445 7.9000 2.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.0000 9.1500 30.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.1923 8.7200 492.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.9059 8.2100 700.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.9059 8.2100 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8078 8.3799 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8078 8.3800 100.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.7184 11.0800 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.6800 11.2500 759.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.7027 11.2502 750.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.7200 7.7970 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 107.9178 7.8900 230.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.5919 8.2000 1000.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 100.2000 9.3700 15.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 105.4833 11.0400 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.4929 7.8800 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.4929 7.8798 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.9946 7.8500 600.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.2072 7.8567 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 101.9946 7.8500 550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.6181 7.8300 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.6181 7.8300 100.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.6400 8.9100 48.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.6695 7.8525 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 103.3361 7.8500 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 103.3361 7.8500 150.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.8268 8.5500 500.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.9200 9.0000 10.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.2000 10.3600 4.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 101.0828 10.0700 20.30 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.5647 7.8500 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.5647 7.8500 600.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 102.2211 7.8300 150.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 102.9322 7.8500 50.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.3800 9.2157 8.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.2900 9.2500 1.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.4500 10.2000 10.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 101.7094 7.7500 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.0300 8.0700 259.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2116 8.0500 250.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.5830 7.8000 300.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.2471 7.8500 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4500 9.0000 106.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 101.5300 8.2042 50.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7500 9.2000 22.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.9900 8.8353 266.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 102.0119 8.1550 730.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 102.0119 8.1550 700.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.8340 8.1725 840.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 101.7160 8.2000 500.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.8340 8.1725 800.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 101.7160 8.2000 500.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.9700 8.5277 713.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.6534 8.7835 250.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0700 9.2900 350.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.0000 8.8500 250.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.2000 9.9600 12.50 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8440 400.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.5500 6.3500 12.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 108.0277 7.9025 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 110.4800 7.9700 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.6877 7.9000 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.6400 11.0600 900.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 101.4961 11.2500 804.00 INE136E07PE3 CITICORP FIN NFLK -- - 176.2850 0.0000 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 101.2500 11.1800 45.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 102.1400 9.4300 13.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 100.6400 11.0639 400.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% - 102.1500 11.1400 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.7500 6.4000 36.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.3414 6.4800 55.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.7500 6.4000 36.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 102.0368 7.8700 200.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 102.9439 7.8900 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.5180 6.4600 250.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.8000 10.2100 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8963 9.4450 300.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.9881 8.8700 460.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6121 9.2250 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6290 11.1800 105.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0300 9.5200 15.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.6177 11.1800 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.9151 11.2500 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE

BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange