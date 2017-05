Jul 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6580.00 NSE 45109.10 ============= TOTAL 51689.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07BE5 RELIGARE FINVEST LIMITED 0.00% 19-Jun-17 103.7652 9.9600 150.00 INE958G07999 RELIGARE FINVEST LTD 0.00% 14-Nov-17 119.0500 10.1600 260.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED 8.45% 22-Nov-17 100.7490 7.8000 40.00 INE069R07067 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 118.3300 10.2000 40.00 INE958G07AJ6 RELIGARE FINVEST LTD 0.00% 02-Apr-18 112.9200 10.2100 44.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.5100 8.0300 100.00 INE535H07696 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 15-Oct-18 100.6100 8.5500 950.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0100 7.3600 250.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.40% 27-May-19 102.4900 7.3700 250.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 100.9200 8.3100 50.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.7800 8.2800 200.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 99.6000 9.9000 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.3000 7.6300 100.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.5600 8.1700 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1100 7.5900 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 102.6800 7.6500 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.5000 10.7000 2.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.3300 8.1000 250.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.6052 8.8800 100.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6600 11.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 100.0000 10.7400 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 101.4900 7.8900 2.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 100.1200 9.0200 17.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.3000 8.6300 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 107.9400 7.8900 230.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.1000 0.0000 4.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.5000 10.1000 7.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.0800 8.2400 170.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.2300 8.1500 350.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.0000 8.8500 100.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0000 8.8400 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9300 9.4500 650.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9300 9.4400 855.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.0400 11.1800 503.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.3000 10.2800 313.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4200 60.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.0000 10.9600 12.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.5300 11.1500 3.00 NSE === INE257L07095 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Aug-16 131.3920 10.4943 220.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING COMP - 22-Aug-16 111.2339 10.7512 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3313 7.0403 30.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1122 8.8705 80.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.3259 7.3301 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.2966 7.3302 250.00 INE121A07JW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 100.3387 7.7180 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.6614 7.7300 200.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.9337 7.8660 25.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 96.1195 7.6600 150.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 144.8800 - 2.20 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3678 7.9000 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3678 7.9000 100.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.5876 8.2675 30.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 30-Jun-17 109.1151 8.5400 30.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8583 7.2800 52.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8545 7.2800 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.4651 7.2800 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 102.4651 7.2800 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 90.3118 7.4000 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6092 7.4700 1.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.6007 8.0900 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.6007 8.0900 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.5144 8.0300 100.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.6298 10.1400 400.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 24.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.0000 8.1500 8500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.3659 7.7900 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.3659 7.7900 250.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0327 9.5678 300.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0491 9.5748 50.00 INE535H07696 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 15-Oct-18 100.6125 8.5500 950.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.4684 7.4500 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.4684 7.4500 100.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.5010 8.1800 19.20 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.5774 8.0300 650.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.5774 8.0300 550.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 100.8772 7.4065 200.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 107.1368 9.2700 14.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.4749 8.5977 120.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.0000 0.0000 2.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.7865 7.5511 40.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS 8.40% 14-Mar-19 101.5854 7.6886 200.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.3420 7.4335 250.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.9387 9.7250 380.00 INE574S07015 DIWAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 116.6537 10.4600 38.00 INE575S07012 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 117.8641 10.0300 8.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4090 7.4300 370.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 104.0221 8.1100 12.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 100.7991 9.1400 446.00 INE896L07389 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED - 12-Apr-19 102.6116 9.7800 130.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 103.2185 8.3600 90.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4444 7.8901 200.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 130.7394 9.1825 40.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 100.3728 8.6700 250.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.9000 10.5000 2.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.9008 7.5600 250.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.4947 7.3700 250.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.2514 7.4700 50.00 INE093J07JC2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-May-19 106.0000 0.0000 4.60 INE931S07124 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-19 100.7327 9.5200 334.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7875 7.5000 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.6147 7.4700 50.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.8557 7.6733 4000.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 100.9249 8.3100 50.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.7794 8.2800 200.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 102.9229 7.4900 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.7001 8.1000 1000.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 99.9700 8.4900 1000.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 101.4000 9.0300 250.00 INE015L07444 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION - 25-Jul-19 100.0000 10.6500 2000.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 100.1510 7.5100 100.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 13-Sep-19 104.3436 10.0561 350.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 99.5959 9.9000 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 15.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.2997 7.6300 150.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 99.9896 10.2800 20.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 102.0500 8.6407 10.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 102.5563 8.1700 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.0940 7.4000 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.0940 7.4000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1059 7.5900 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7635 7.5404 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7635 7.5400 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7635 7.5400 2100.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.6120 8.1500 50.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.3334 8.1000 500.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.3334 8.1000 250.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 101.7402 8.1100 50.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.3200 8.6400 2.50 INE053F09GK9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-21 101.7500 7.9000 3.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0000 9.1800 34.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.6052 8.8800 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.6000 8.4950 23.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 100.5779 8.5041 50.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.0000 8.6500 47.60 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 19-Jul-21 100.0000 9.5600 2.00 INE476M07AF5 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.71% 26-Jul-21 100.0000 8.7100 300.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-21 100.2569 6.6650 450.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1500 8.6838 20.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.8325 7.6300 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.8325 7.6300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9170 7.6840 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9170 7.6840 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7497 8.9000 500.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 103.5912 7.6000 100.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 108.4500 7.8974 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 105.9000 7.9200 10.00 INE721A08BO7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 106.9450 9.1600 100.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.0000 9.1400 52.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9764 7.8200 100.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 101.7716 7.7710 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.2300 8.7800 4.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 101.0208 8.1550 350.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 101.0208 8.1550 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 101.4800 7.8900 40.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 101.7600 8.1500 20.00 INE721A07KP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 19-Jul-23 100.0686 9.0300 517.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 100.6300 8.6300 521.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.8775 8.2200 400.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 101.7430 7.8111 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8577 8.3700 350.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8577 8.3700 350.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 101.5919 8.2000 1000.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 101.6437 9.0897 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 101.9000 8.1672 8.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.2500 7.9000 22.50 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.4500 8.9316 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.6879 7.8494 128.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 102.9200 9.0000 5.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 102.0019 8.2400 250.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.3663 10.9200 6.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 103.7500 7.7998 2.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.2471 9.0300 19.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 100.0800 8.7000 5.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 100.6700 9.1800 8.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.9500 8.8400 1.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.0800 8.7200 2.50 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.6000 10.0782 37.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.6000 8.9000 24.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.6787 7.9800 13.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.2278 8.1500 600.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.2278 8.1500 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 101.9325 7.8000 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7000 9.2200 51.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3353 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.0000 8.8300 4.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.8200 8.1800 10.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.8600 8.5570 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.0000 9.2900 112.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.6532 9.2400 359.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.5400 8.7600 15.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0000 10.0000 120.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 100.0800 8.8300 110.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.2461 7.8200 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 110.8000 7.9400 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 102.2500 11.1200 549.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.3500 10.8200 40.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.0400 10.9611 21.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 102.2000 11.1300 18.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 102.6006 7.8200 200.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.0700 7.8500 2.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 104.3694 7.8600 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 108.3514 6.4900 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 102.3238 7.8200 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 103.6450 7.8100 300.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.9789 7.7600 500.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.8904 7.7700 150.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.0000 6.4200 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9348 9.4350 1500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3929 11.2000 503.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7831 11.1500 111.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.3300 11.1000 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.3500 9.2900 20.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 108.0000 10.8400 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.0361 11.1000 100.00 ===============================================================================================