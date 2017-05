Aug 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7537.40 NSE 32666.70 ============= TOTAL 40204.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7816 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 10.75% 20-Sep-16 100.3842 6.9900 100.00 INE774D07KL9 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 9.07% 04-Nov-16 100.2304 7.5900 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8700 7.3200 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.9300 7.3200 30.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 101.9900 8.4000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7900 7.3200 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.9800 7.5000 50.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.30 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.0000 0.0000 0.20 INE509P07017 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 04-Sep-18 100.0000 214.50 INE509P07033 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 04-Sep-18 100.0000 14.50 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.9300 7.4400 135.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 101.1000 7.4500 115.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 82.1500 8.6400 24.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.6800 7.5400 140.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.4900 8.9600 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9500 7.4500 140.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.8400 8.2500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.6800 7.5600 250.00 INE672O07016 KEEMAYA BUILD PVT LTD 17.50% 30-Nov-19 102.0600 600.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.1000 8.0700 25.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5000 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 2.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.1200 8.1100 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9900 7.6300 400.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 102.7800 7.6100 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.5400 7.6200 390.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.1000 8.0700 25.00 INE651J07218 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS 9.50% 31-May-21 99.9800 9.4800 20.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 101.1000 8.0300 150.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.2100 9.9300 465.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7500 6.4000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2300 7.6100 300.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 100.1000 8.0900 25.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.2000 9.9900 35.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 110.5500 10.4500 0.50 INE202B08454 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.20% 22-Nov-22 108.3200 9.3800 1.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 100.1000 8.0900 25.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 102.3900 8.4500 250.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 100.1000 8.1000 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7700 10.6800 478.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 104.7900 7.8300 50.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.6500 4.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.1000 8.1000 25.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0700 7.7700 550.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 100.1000 8.1000 25.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2100 8.0500 180.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.4500 9.3100 20.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.1600 8.8100 39.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 101.7000 8.2000 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 100.2900 8.8000 32.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 100.1000 8.1000 25.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 106.6300 6.5000 4.40 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 100.1000 8.1000 25.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 100.1000 8.1000 25.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 102.4700 7.8800 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 100.1000 8.1000 25.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.2200 6.4500 6.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 108.8000 6.4400 6.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 100.1000 8.1100 25.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.8000 7.7800 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 109.3600 6.4500 1.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 102.9400 0.0000 11.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.3000 0.0000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.7500 9.5700 40.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.0500 0.0000 12.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.0000 0.0000 10.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0900 4.00 NSE === INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.2570 6.9686 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.2570 6.9500 100.00 INE916DA7816 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 20-Sep-16 100.3842 6.9900 250.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.2676 6.9900 250.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.2676 6.9900 250.00 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3490 7.5788 420.00 INE774D07KL9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.07% 04-Nov-16 100.2216 7.5900 2500.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Dec-16 148.0000 0.0000 3.40 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 145.3200 0.0000 0.60 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED - 17-Mar-17 100.8581 8.9850 200.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.6805 9.3000 110.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.5971 7.2400 3.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.5327 8.1586 5.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 146.0000 0.0000 0.40 INE915D07PJ1 CITIFIN NFLK RT17S14/01/520 T1 -- 14-Aug-17 122.6500 - 501.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8675 7.3363 400.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7859 7.3200 250.00 INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED SR-F7I402 BR -- 01-Nov-17 118.4620 0.0000 5.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 109.1000 0.0000 5.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.2976 8.0735 1452.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Mar-18 106.1800 0.0000 6.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.9836 7.5000 50.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 103.7100 0.0000 5.00 INE093J07DJ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 19-Jul-18 117.0000 0.0000 2.50 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5098 7.7000 2150.00 INE612J07038 REPCO HOME FINANCE LTD. 0.00% 28-Aug-18 109.4871 8.7500 15.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED -- 16-Jan-19 100.5000 0.0000 1.00 INE616U07028 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN LIMITED 9.82% 08-Apr-19 99.7073 9.9500 450.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 107.7506 7.9700 21.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 107.9925 7.9700 6.00 INE372T07046 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.2200 220.00 INE162T07017 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 103.3500 200.00 INE372T07038 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 101.2200 10.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 100.8447 8.2500 50.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 108.2271 7.9700 18.90 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.0000 7.9987 500.00 INE140A07260 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.38% 12-Aug-19 100.0000 9.3800 150.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.2363 8.1100 1000.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.2363 8.1100 1000.00 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 108.4192 7.9700 18.90 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.6845 7.5600 250.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PRIVATE L 16.00% 30-Sep-19 101.8300 450.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 103.0142 7.5600 250.00 SR- 8.65% 28-Nov-19 103.0142 7.5540 250.00 INE659T07012 SHIVSHAKTI REALHOME PRIVATE 18.00% 31-Dec-19 101.8900 160.00 INE659T07020 SHIVSHAKTI REALHOME PRIVATE 18.00% 31-Dec-19 101.8900 30.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.8474 8.0800 900.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.8474 8.0754 900.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 105.4700 8.9500 5.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.3153 7.7800 50.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 10.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 100.7616 7.8600 25.00 INE202B07ER5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 21-May-20 101.3200 9.0456 140.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.1239 8.1100 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1043 7.5850 900.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1043 7.5850 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.7781 7.6150 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6511 7.5700 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6511 7.5700 400.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 101.2677 8.1100 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 101.2677 8.1100 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5410 7.6000 1000.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5410 7.6000 600.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.4300 8.6100 112.50 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.9506 7.8600 25.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 100.7000 8.8600 10.00 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.57% 19-Jul-21 100.0000 9.5600 20.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.3200 8.6412 4.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.1377 10.0500 515.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2307 7.6100 300.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 102.2472 7.7500 150.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 101.1258 7.8600 25.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 105.8019 7.7200 50.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 101.2883 7.8600 25.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 102.3935 8.4500 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.5600 8.6400 280.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 108.3427 8.1800 11.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 108.6200 9.2500 15.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-24 101.4264 7.8600 25.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8438 8.3700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.8438 8.3700 50.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 106.1700 9.2500 35.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.2800 8.8500 290.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.7924 7.8300 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.7953 7.8000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.0104 7.7975 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.0104 7.7953 250.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 101.5660 7.8600 25.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.9000 9.6000 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 105.8000 10.7600 1.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0520 7.7750 1500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0520 7.7750 1000.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.4000 9.0000 20.00 INE235P07241 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.4700 8.6600 2.50 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 101.6954 7.8600 25.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.2030 8.0500 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.9806 7.7400 250.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.9806 7.7400 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4800 9.0000 20.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3200 9.1000 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.1000 8.8200 6.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 101.8396 8.1800 518.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 101.8396 8.1800 500.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.2000 8.4700 656.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.1800 9.3100 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.5400 8.7600 350.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 99.9500 10.0000 46.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2432 900.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2432 900.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 101.8154 7.8600 25.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 101.9174 7.8600 25.00 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PVT. LTD -- 31-Mar-29 100.1489 10.1383 100.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 102.0205 7.8600 25.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 112.1370 7.7800 50.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRFIN. 8.95% 18XIRSA15 8.95% - 112.9804 8.4000 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.0000 10.8300 25.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% PERPETUAL 103.5700 9.2000 17.00 INE804I078C4 - -- - 100.0000 0.0000 9.50 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 108.3100 9.5000 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.5500 10.7700 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.5000 10.8300 1.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRFIN. 8.95% 18XIRSA15 8.95% - 112.9804 8.4000 500.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 103.3153 7.7800 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 102.1161 7.8600 25.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 108.3698 6.4881 10.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 108.6700 6.4500 60.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.9355 6.4880 30.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 102.2048 7.8600 25.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.3750 6.4700 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 42.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7500 10.9647 14.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.4200 10.9000 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 