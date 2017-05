Aug 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6752.10 NSE 30400.50 ============= TOTAL 37152.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 3-Apr-18 100.0000 11.1700 1.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 27-Jul-18 100.0900 8.0900 1250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 100.4600 8.0900 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 103.1900 8.1100 650.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 4-Sep-19 104.8900 7.4100 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9800 7.4100 67.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 104.6400 7.4400 12.50 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 8-Jul-19 103.1200 7.4000 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 103.5200 8.1000 150.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.2800 7.5500 300.00 INE092T08972 IDFC BANK LIMITED 8.64% 15-Apr-20 101.5700 8.1000 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3300 1.00 INE509P07058 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE L 10.00% 31-Mar-21 100.0000 18.0000 428.50 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.20% 23-Jan-22 102.5000 7.6000 300.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.0000 10.0000 15.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 104.1100 8.0300 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 8.45% 12-Jun-23 99.9400 8.4500 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3500 10.6900 450.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.37% 31-Mar-25 102.6300 8.9000 1.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 101.6600 8.3500 480.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 102.6500 9.8100 8.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 101.5000 10.3700 22.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 6-Jun-26 101.1000 8.8100 30.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMIT 9.10% 13-Jul-26 100.5900 9.0000 4.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE C 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 900.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 117.1700 0.0000 1.20 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 5-Feb-29 115.0100 0.0000 12.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 98.9000 9.8900 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.28% 18-Sep-30 107.2900 6.4700 10.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.3400 6.3800 6.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 107.8600 6.5000 0.30 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 110.3400 6.3600 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 120.9300 0.0000 6.60 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.1000 10.3200 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.2500 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.2000 0.3900 83.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 52.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.5000 3.3300 13.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 12.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.6400 9.6000 7.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.9900 11.4000 2.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 102.9300 11.0000 2.00 NSE === INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 172.2800 0.0000 1.10 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.2175 7.1000 3000.00 INE148I07CJ6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Sep-16 100.2526 7.1000 600.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2750 7.1000 1450.00 INE092T08BC8 IDFC BANK LIMITED 9.20% 01-Oct-16 99.9936 8.5715 266.70 INE093J07429 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 149.6800 0.0000 0.20 INE721A07IH8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 30-Oct-16 100.3416 7.5542 530.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 172.8200 0.0000 0.80 INE774D07KL9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.07% 04-Nov-16 101.2900 6.4733 510.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 101.7662 8.7626 99.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 148.0000 0.0000 3.60 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.8038 6.8750 95.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 159.1180 0.0000 1.90 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7491 7.4800 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7491 7.4800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8710 7.3210 16.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.5748 8.1000 250.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.5748 8.1000 758.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 101.1500 21.2200 200.00 INE958G07809 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 09-Oct-17 101.3700 10.9300 20.00 INE804I07VN6 ECL FINANCE LIMITED - 01-Nov-17 118.6300 0.0000 5.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 111.6900 0.0000 2.50 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jan-18 128.7000 0.0000 2.20 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 101.3309 8.0500 250.00 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 101.3309 8.0500 250.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Mar-18 106.1800 0.0000 3.50 INE612J07020 REPCO HOME FINANCE LTD. 9.35% 29-Jun-18 101.0339 8.7350 20.00 INE093J07DJ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Jul-18 117.0000 0.0000 2.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.0943 8.0900 1250.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Oct-18 115.0000 0.0000 2.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.2445 8.0950 150.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.2445 8.0950 150.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.4620 8.0850 350.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.4416 8.0950 200.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.5465 7.3998 958.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0000 8.2500 3.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED SR-F9G603C BR - 16-Jan-19 101.6500 0.0000 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 103.1878 8.1100 650.00 INE804I078C4 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-19 100.0000 0.0000 3.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0030 7.3525 300.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3278 7.1500 1000.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3278 7.7463 1000.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.0369 7.4400 10.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.0369 7.4400 10.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.9309 7.5400 160.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.3731 7.4100 15.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.0630 7.4000 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.0630 7.4000 50.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6243 7.8300 109.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.1641 7.6700 160.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 103.5956 7.6830 8.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9792 7.4100 67.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9793 7.4100 100.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.1805 8.3100 25.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.0683 8.2505 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.6414 7.4400 12.50 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.0683 8.2500 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.1212 7.4000 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 100.6879 8.1000 500.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 105.0607 7.4100 50.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 105.0607 7.4100 50.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 100.8686 8.1000 500.00 INE535H07902 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 02-Aug-19 100.0000 8.5407 500.00 INE950O07032 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.74% 05-Aug-19 100.0000 8.7400 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5238 8.1000 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5238 8.1000 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.8933 7.4500 400.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 102.8725 7.5000 150.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 102.8725 7.5000 150.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED - 31-Dec-19 101.1500 22.0700 150.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.2839 7.5500 300.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.0977 7.4500 50.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 101.4789 8.1000 316.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.0314 8.1300 100.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.7400 170.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED - 21-Feb-21 148.5000 8.6000 0.50 INE148I07EV7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 07-Jun-21 99.5500 9.1000 34.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.0000 8.8441 300.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.1926 7.6100 250.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.1926 7.6100 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.5019 7.6000 300.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.1745 8.8203 9.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 104.1109 8.0300 150.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.7227 8.1500 225.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.7227 8.1500 210.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.9370 8.4500 10.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 100.7000 8.6144 103.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 130.6909 9.0150 100.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.9002 8.2100 250.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 101.9002 8.2100 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.4000 10.9200 21.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.6871 7.8000 650.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.6871 7.8000 650.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.1025 7.7800 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.4714 7.8100 100.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 101.4684 9.9500 3.70 INE752E07HZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-25 106.5313 7.8050 50.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 101.2978 9.0300 50.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 100.4000 8.6400 1100.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7200 10.3400 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.3359 8.0300 121.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 101.0196 8.1500 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 101.0196 8.1500 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 101.8979 8.1475 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 101.8979 8.1475 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.7000 9.2100 45.00 INE202B07GY6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 03-Jun-26 100.0000 8.9900 3.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.1000 8.8146 30.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.8396 8.1700 500.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 101.8396 8.1700 500.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 102.6000 8.3600 1400.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.0500 9.3300 925.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.6000 8.7500 150.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0200 9.9900 5.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.2900 8.9200 15.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.0000 8.9100 1000.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 116.7000 6.5100 31.40 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 116.2100 6.5500 25.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.5500 10.8200 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 108.8000 9.3000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.2000 10.7900 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 106.9058 6.6100 20.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.9984 6.4725 69.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.3146 6.4400 8.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 107.7270 6.7300 80.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.3357 6.3900 80.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.4500 6.5500 9.90 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.7700 11.2850 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7500 10.9649 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1902 11.7012 5.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.2000 9.4900 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com