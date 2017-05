Oct 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6742.70 NSE 42375.40 ============= TOTAL 49118.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 100.6600 7.3100 4.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.0500 6.8500 50.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 101.3000 8.0500 50.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.70% 23-Sep-17 101.5000 8.9500 250.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 26-Sep-17 102.2000 7.5100 10.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 19.70 INE114A07562 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-18 101.4697 8.0000 50.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 104.5000 7.6000 400.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.4900 7.1500 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.8100 7.0500 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0900 7.1000 750.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.3600 6.3500 15.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 104.6600 7.7200 20.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.3400 7.7400 20.00 INE121A07MS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.23% 30-Apr-20 100.4915 8.1000 150.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.8100 7.2600 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.5400 7.2600 100.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 102.0900 8.9300 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9000 9.2600 13.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.0500 10.6300 1.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 111.6000 7.4700 1000.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 109.8500 7.9900 650.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3000 9.3300 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.7400 9.8600 110.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.4400 9.1500 400.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.9700 7.9400 750.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.2000 6.2400 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 118.3900 6.2400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.9600 6.2400 100.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 108.8400 7.6800 480.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 110.0000 0.0000 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 105.3500 8.6700 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.4300 5.3000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.2600 0.0000 52.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 5.4700 21.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 3.00 NSE === INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 150.0300 0.0000 2.50 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 154.0100 0.0000 0.50 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 31-Oct-16 176.6700 0.0000 2.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 146.3500 0.0000 1.30 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 03-Feb-17 96.7000 0.0000 1.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8184 6.9800 250.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 101.4981 8.9500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3600 8.5000 1.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.7038 8.5340 50.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Jan-18 112.1772 0.0000 14.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Jan-18 111.3305 0.0000 5.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 101.1106 7.3500 80.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 101.1106 7.3500 80.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9043 7.0000 950.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.9043 7.0009 950.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.9998 7.1000 600.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.9998 7.1000 600.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 101.0113 8.1000 500.00 INE114A07562 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Oct-18 101.4697 8.0000 50.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 101.6400 9.0000 1.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4407 6.6500 1000.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 104.5008 7.6007 400.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.9730 7.0500 2500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.9730 7.0500 2500.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 101.5635 8.7700 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.4857 7.1500 1850.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.4904 7.1511 1350.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5895 7.3600 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5895 7.3600 500.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.9907 7.0800 250.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.9907 7.0800 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.0693 7.2500 6.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.7014 7.0800 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.6287 7.1100 8.80 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.5504 7.0400 50.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 100.3508 7.4400 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 103.1581 7.8360 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.4576 7.1900 30.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.0500 8.6252 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0784 7.1000 3150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0784 7.1000 500.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.9000 7.8750 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 101.8985 7.4900 250.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 104.9050 7.6300 60.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.6430 7.6200 40.00 INE121A07MS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.23% 30-Apr-20 100.4883 8.1000 50.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.8037 7.0870 1000.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.8037 7.0870 1000.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 102.6371 7.6770 500.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 102.6371 7.6770 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.6416 7.1275 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.6416 7.1275 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9004 7.2600 1150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8805 7.2650 750.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.8110 7.2600 550.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.8110 7.2600 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1638 8.8400 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5422 7.2600 100.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.4334 8.2700 150.00 INE005A11697 ICICI NOV 1999 24-Sep-22 59.7700 9.0000 0.60 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2400 574.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 111.6038 7.4700 1000.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 112.5770 7.3800 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 109.8486 7.9900 650.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 109.6103 7.6600 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.5993 7.3700 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3222 7.3800 800.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3022 7.3832 400.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 105.6511 6.2900 760.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.4670 7.7000 250.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 106.1750 7.3600 150.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 105.2000 7.5500 400.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.8200 7.5500 400.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.3000 7.6591 94.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.3034 7.6500 250.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.3658 7.6500 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.2000 7.9200 5.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1300 9.1500 500.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3000 9.3260 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.6200 9.8800 550.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5500 8.4000 6.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 102.0519 10.6340 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5450 9.2002 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.8984 7.6100 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.8984 7.6100 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0667 8.9800 502.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6139 7.5600 400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6139 7.5600 400.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED -- 30-Sep-26 100.9714 7.8500 250.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 100.0705 8.4100 272.50 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5900 100.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.2974 8.1000 300.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.9100 6.2600 13.70 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 117.2988 6.3400 50.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 118.3500 6.2700 8.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 22-Jan-29 117.7500 6.3431 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.7600 6.2600 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.9900 6.2600 5.50 INE296A08813 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.06% 04-Oct-29 34.0000 8.0600 2500.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 102.7895 10.2000 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.2548 10.0500 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.0000 9.9100 152.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.0200 10.5200 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4692 10.4000 1.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 108.5000 7.7188 480.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.1028 6.2500 22.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 107.2607 7.2800 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 107.2607 7.2800 50.00 INE235P07514 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 03-Oct-31 100.0705 8.4100 250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 109.0000 10.6200 19.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2800 11.7500 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4319 10.8000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6583 11.6000 6.00 ===============================================================================================