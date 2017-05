Oct 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15217.70 NSE 60404.90 ============= TOTAL 75622.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 142.7200 0.0000 15.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1500 6.7500 1500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 155.5900 6.9300 50.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5600 7.0000 4000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.8000 6.9900 20.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.15% 10-Nov-17 101.5500 7.5700 1000.00 INE872A07TX3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 100.2052 9.6200 200.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.8400 7.1000 1450.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.2500 0.0000 1.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.9800 7.0500 96.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5900 7.3600 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4700 7.1000 1450.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.5400 7.1000 1150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.8900 7.1000 500.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 103.0000 7.1200 90.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.9000 7.1700 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9200 7.2600 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.1800 6.2500 20.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0000 9.0500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4900 9.3400 200.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0000 7.6000 500.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.7100 23.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.8800 7.4800 50.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 103.5000 11.4400 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.5100 0.0000 10.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7600 7.3600 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 106.0500 8.7500 0.10 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.5700 9.2800 600.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6100 9.5500 0.20 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 99.4600 9.0600 150.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.7100 8.6400 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.0000 9.1500 500.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.9000 7.8600 200.00 INE538L08062 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 10-Oct-26 102.4131 9.3700 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.0800 6.2500 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5000 0.0000 7.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 116.9400 6.4500 126.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 110.3000 0.0000 101.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.1200 0.0000 45.30 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7100 0.0000 1.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY LTD 9.75% 31-Mar-33 101.0000 9.9900 98.60 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 121.2600 0.0000 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.1500 0.0000 1.40 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 109.6800 0.0000 6.60 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7000 8.7600 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 106.5000 10.0700 62.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.8600 10.1500 50.00 NSE === INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 150.2500 0.0000 5.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 154.2300 0.0000 3.50 INE093J07429 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 153.2300 0.0000 3.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 31-Oct-16 176.9200 0.0000 7.90 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3171 6.7500 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3171 6.7500 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1531 6.7500 1500.00 INE115A07IJ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.24% 23-Dec-16 100.2389 6.9300 250.00 INE115A07IJ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.24% 23-Dec-16 100.2389 6.9300 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.5681 7.0000 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.5681 7.0000 175.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 15-Feb-17 121.0000 0.0000 0.40 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5582 7.0000 8000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5582 7.0000 4800.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 145.5400 0.0000 1.50 INE671H07269 SOBHA LIMITED 11.00% 11-Apr-17 100.0000 11.0000 55.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 157.2500 0.0000 0.70 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 101.5487 7.0794 60.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6782 7.1198 57.00 INE915D07SP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 30-Oct-17 108.5400 - 160.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 101.5480 7.5702 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 15-Nov-17 100.1570 7.3803 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.9144 7.0461 165.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 15-Jan-18 125.4750 0.0000 0.30 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 111.7800 0.0000 15.50 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.8441 7.1000 1450.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 126.5000 0.0000 1.50 INE691I07DG9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.64% 26-Jun-18 100.8959 8.0264 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.4278 7.0378 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 104.1483 7.0600 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.8425 7.0500 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 104.8425 7.0500 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.7728 7.0520 1150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.8140 7.0500 1260.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.9850 7.5900 600.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 104.8140 7.0500 1260.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 104.5197 7.5900 400.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.7114 7.1700 2500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4684 7.1000 1450.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.9134 7.5600 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.9134 7.5600 50.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.8928 7.8873 3.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 104.5143 7.6200 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.5433 7.1000 1150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.5214 7.1600 2.00 INE721A07LN0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.25% 27-Sep-19 100.0000 8.2465 200.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 104.3331 7.1200 100.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 104.3331 7.1200 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 104.8192 7.0940 650.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.1758 7.5900 3750.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.1758 7.5900 3750.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.8942 7.1000 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 105.0639 7.1300 750.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 105.0639 7.1300 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.5724 1.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.4293 7.5400 100.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 104.1142 7.2200 70.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4317 7.5745 1500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.8039 7.5200 250.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.4317 7.5745 1500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.8039 7.5200 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.9986 7.1200 1100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.9986 7.1200 1000.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.9257 7.1500 20.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 101.1955 7.5600 20.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.1071 7.1200 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 104.5603 7.2200 45.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.8847 7.1700 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2500 7.6000 1.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 120.0288 7.5500 65.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8964 7.1700 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 104.2384 7.5700 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9800 7.5700 50.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 108.5150 8.1700 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9195 7.2600 600.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8596 7.2700 500.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.0000 7.7516 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7696 7.2700 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7696 7.2700 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5006 7.2700 450.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4760 7.2763 400.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8777 7.2700 700.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.8777 7.2700 700.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.1325 6.2600 20.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.3500 6.2900 0.50 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.0000 10.2300 20.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 108.7900 8.3350 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9800 9.2400 529.10 INE115A07KJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 19-Sep-23 101.5405 7.5600 560.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 109.4500 6.2825 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0000 7.6000 500.00 INE733E07JH3 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-23 111.9500 6.3000 1.00 INE557F07116 NATIONAL HOUSING BANK 8.51% 13-Jan-24 111.1500 6.2930 0.80 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.52% 15-Feb-24 111.3000 6.2900 0.50 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 111.1500 6.2800 1.00 INE053F07736 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.44% 19-Mar-24 111.0000 6.2842 0.50 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 111.3108 7.3500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 111.3108 7.3500 50.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 108.3300 7.7302 5.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.1500 9.3800 23.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.9030 7.4800 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.9030 7.4800 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.0100 7.4200 12.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7576 7.3620 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.0894 8.4300 50.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 103.3836 8.2900 4.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7565 8.7100 8.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.3800 7.5700 20.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.9480 7.3500 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.9480 7.3500 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.2115 8.3300 17.80 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 105.5736 7.6200 50.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.5700 9.2800 600.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.2000 9.7844 134.50 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.7539 8.4109 150.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5000 8.4000 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3200 9.2350 150.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.7600 7.6300 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0658 8.9800 250.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.7500 8.2350 0.90 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 101.2500 7.3712 1850.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6800 7.5503 125.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6612 7.5525 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5500 8.6000 43.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED -- 30-Sep-26 100.8999 7.8600 400.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 100.9204 8.2850 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0200 7.5850 310.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0000 8.1449 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.6491 6.3000 500.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.6491 6.3000 500.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.3744 6.3000 250.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 112.7849 7.3100 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 112.7849 6.3100 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PEPPETUAL 101.9500 10.5300 146.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PEPPETUAL 104.0000 10.1000 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PEPPETUAL 104.6000 8.7800 11.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PEPPETUAL 105.8800 10.5000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PEPPETUAL 103.4061 10.1400 7.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.8750 6.2800 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 106.9395 7.3000 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 106.7556 7.3200 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 108.1129 7.3100 100.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 108.0207 7.3200 100.00 INE235P07514 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 03-Oct-31 101.1703 8.2850 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2278 10.5100 29.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com