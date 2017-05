Oct 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9850.80 NSE 85925.90 ============= TOTAL 95776.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Feb-17 100.7000 7.3500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2100 7.2500 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9500 7.1400 500.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 122.1400 11.7500 60.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 103.6600 7.1200 85.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.7900 7.0600 90.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.2200 7.8000 1500.00 INE334L08017 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.74% 07-Oct-18 100.0860 10.1700 50.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.0100 7.0700 2500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2600 7.5000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 101.6600 7.9500 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.4000 7.6500 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.1200 6.3900 3.90 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 104.4600 7.3800 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0000 9.0500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7000 9.2500 402.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.3700 5.1500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.4000 7.5600 500.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 3.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.5600 7.4300 50.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 105.3100 7.4100 150.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0700 7.4700 50.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.5600 8.3000 300.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.6800 7.6700 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 104.5100 7.7500 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7500 8.4000 11.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2100 9.2800 151.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.1800 8.8800 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1100 9.2700 500.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.6500 9.2700 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.3500 6.2400 42.40 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 4.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 110.3100 6.2100 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.6000 0.0000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.4600 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 104.3300 0.8300 12.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.2000 6.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.5000 0.0000 5.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.5200 10.1700 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.0900 0.0000 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.4300 9.9500 1.00 NSE === INE874V15016 SANSAR TRUST SEPTEMBER - 30-Sep-16 100.3101 8.7500 3819.40 INE093J07486 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Dec-16 186.2800 0.0000 1.50 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.4500 6.4900 2.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.7466 6.9100 50.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 150.4400 0.0000 3.00 INE093J07569 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 184.3500 0.0000 8.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 174.6500 0.0000 1.00 INE093J07650 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Mar-17 147.3300 0.0000 9.50 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.3743 8.0500 280.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5525 7.1500 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5525 7.2933 1000.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3218 7.0500 250.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3218 7.0500 250.00 INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 15-May-17 100.4082 8.1152 250.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.4394 8.1152 1000.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 102.0580 8.0525 57.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.1515 8.1726 8.00 INE872A07TX3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 10-Nov-17 99.7500 9.2800 200.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 101.5040 7.8300 3.90 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4935 7.5900 5000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4935 7.5900 5000.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.1292 7.5485 150.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.8237 7.1800 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.8237 7.1800 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.8340 7.1800 600.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.8340 7.1800 600.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8902 7.3500 700.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8902 7.3500 700.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.2247 7.8000 2250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.3099 7.7500 750.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5768 7.1800 32.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0000 7.5000 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.6389 7.1000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4956 7.1746 350.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.8710 7.8400 2.20 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8936 7.0890 40.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.0147 7.0700 2500.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.7200 0.0000 1.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2640 7.5000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.6579 7.1900 2750.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.5196 7.2500 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.4820 7.1600 500.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.4820 7.1600 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7915 7.0500 3000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7915 7.0500 3000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8725 7.5741 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1857 9.0000 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1857 9.0000 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.4014 7.6500 250.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 23-Aug-19 101.8154 8.3400 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.1488 8.9748 250.10 INE872A07TW5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 9.75% 06-Oct-19 99.9000 9.7851 200.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.0083 7.6500 3250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 103.0083 7.6500 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6137 5.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 104.2760 7.8800 1.70 INE191H07169 PVR LIMITED - 24-Nov-19 105.9086 9.1800 100.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.1823 7.6300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9838 7.3000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9838 7.3000 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 101.9485 7.4705 250.00 INE321N07129 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Mar-20 112.7952 9.1500 90.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.7159 7.5859 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.9400 7.3700 50.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.1602 7.6600 50.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 101.5282 9.2936 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0572 7.2400 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7892 7.2000 2100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 104.9228 7.4400 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 104.9228 7.4400 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.8359 7.2000 300.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.7241 7.6600 1000.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.7241 7.6600 1000.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.1856 7.2400 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.1856 7.2401 100.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 102.1425 7.6200 50.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 102.1425 7.6200 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6173 7.3300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 107.0100 8.4100 10.00 INE192R07174 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 8.25% 31-Aug-21 100.0700 8.2180 1100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5766 8.8500 1000.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0000 8.8900 2.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.3100 8.3000 270.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.7241 7.6252 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5985 6.2900 3.90 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.0000 10.2300 20.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 104.4606 7.3800 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK - 12-Dec-22 101.2000 8.1700 4.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.1617 8.1152 200.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.3092 7.9000 11.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.6518 7.5200 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 103.7973 7.4300 12.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 103.5000 7.7900 18.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.2034 9.2000 2174.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6964 9.3000 875.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0625 7.5835 5600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0625 7.5835 2600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.1589 7.5685 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4573 10.5000 970.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.5167 7.5150 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 99.1500 9.6200 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.2000 7.4300 550.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3134 7.5000 603.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.5619 7.4300 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3134 7.5000 600.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.5661 7.5000 500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.5661 7.5000 500.00 INE774D07MM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.95% 27-Jun-25 106.5193 7.8700 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.9000 10.5700 1.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.6456 6.2900 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 105.3080 7.4100 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0689 7.4700 50.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 105.1000 8.1600 2.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.1200 8.6500 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9000 7.6400 220.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.9222 7.6422 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 104.5075 7.7500 100.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.6807 9.2200 140.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6327 9.1800 7.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1360 9.1500 385.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.7800 9.2500 246.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.3780 9.7550 106.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.5583 8.4400 1050.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.2400 8.7700 150.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.6000 8.3900 3.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 101.2500 8.8000 150.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4200 8.6900 14.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0197 7.4700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0984 9.2700 1000.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.5000 9.2100 18.50 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.3212 9.1900 282.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.6500 9.2700 5.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.0089 7.7400 500.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.0089 7.7400 50.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4450 7.4000 200.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4450 7.4000 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.8000 150.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 102.1238 8.1800 50.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 101.2000 7.3780 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6100 7.5597 46.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6233 7.5600 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.7261 8.0729 19.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.2473 8.7000 400.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4400 200.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.1140 8.6500 38.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0400 7.5800 560.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.3000 8.1000 873.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0420 8.1422 300.00 INE437A07112 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 8.70% 07-Oct-26 100.0000 8.6938 1000.00 INE235P07548 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 13-Oct-26 100.0000 8.3000 500.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.0000 6.2577 1.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 119.1000 6.2300 10.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.2990 6.3300 200.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 104.0000 8.7376 26.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 119.3500 6.2500 5.20 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 102.3870 10.2900 1204.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 102.9654 10.1500 1000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.1524 10.7500 809.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.5191 10.2400 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 101.8785 8.5000 380.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.4000 10.0100 252.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.4000 9.7180 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.5191 10.2400 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.2355 10.0500 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.5191 10.2400 500.00 INE011S07018 ALBRECHT BUILDER PRIVATE LIMITED - - 100.7190 8.4050 420.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 108.4282 6.3400 36.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.1315 6.3500 504.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.7000 6.2900 0.20 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 110.4515 6.2650 400.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.9956 6.3100 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9200 6.2750 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 107.1363 7.4500 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 107.2000 7.2900 50.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.9428 10.3100 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4575 10.8000 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange