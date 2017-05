Oct 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11920.60 NSE 66363.50 ============= TOTAL 78284.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 143.4600 0.0000 51.00 INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.75% 12-Dec-16 100.2000 6.8000 900.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.5300 7.1000 1000.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 155.5600 7.1500 150.00 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Feb-17 100.7200 7.2700 250.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5700 7.1500 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.9900 7.0600 180.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.8300 7.1800 300.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6600 7.3500 750.00 INE774D08JC8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 11.75% 17-Oct-18 107.1473 7.7500 20.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.9700 7.6300 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7900 7.1300 500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3400 0.0000 150.00 INE296A07LB8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.50% 29-Apr-19 101.7409 7.6800 100.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.9400 7.6300 1000.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 104.1000 10.4100 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7500 17.5000 13.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.7400 8.2900 7.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8500 8.9300 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2400 8.1000 2320.00 INE514E08CK4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 105.4400 7.4000 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 103.8400 7.4200 12.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8800 9.2000 212.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0700 7.5900 1250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.6500 6.1900 5.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 112.0800 7.4600 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.8000 7.4700 500.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 103.5500 11.5200 7.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.2700 8.4000 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.9800 7.4000 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8200 8.6900 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.0000 7.6300 20.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 105.2700 7.4500 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.2500 9.2900 500.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4000 8.4300 23.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.8500 9.2900 249.50 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 101.0900 7.4600 50.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.6300 7.5600 8.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0500 62.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 113.5100 7.4800 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 120.2000 6.2400 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 120.3200 6.2400 10.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 108.7200 6.3100 30.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.7000 6.2400 120.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.0200 6.3100 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 8.8600 23.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.9200 10.6200 11.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 4.9200 21.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2600 8.8500 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.1900 9.9900 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0700 10.2600 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 1.7000 6.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.5000 0.0000 2.00 NSE === INE916DA7IA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.74% 12-Dec-16 100.2008 6.8000 900.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.5310 7.1000 1000.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.6920 7.1500 150.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.6920 7.1500 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 155.5647 7.1500 500.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.7834 6.2500 100.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.6391 6.6750 1.30 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2498 7.1500 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2498 7.1500 250.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.0470 7.0000 50.00 INE093J07650 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Mar-17 147.3300 0.0000 22.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.2061 6.3000 190.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.1187 6.6800 280.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5671 7.1500 1400.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5671 7.1500 900.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3449 7.0000 1000.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3449 7.0000 1000.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.3280 7.1500 4.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.9821 7.4500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.4836 7.1500 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5921 7.1500 5.00 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 02-Oct-17 100.7165 7.2700 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6193 7.1500 1.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.1620 8.1567 545.00 INE915D07SQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Nov-17 108.6800 - 200.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1936 7.5000 100.00 INE840S07044 LEGITIMATE ASSETS OPERATORS PVT 11.90% 30-Nov-17 100.8393 11.4900 325.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.3033 7.1500 1.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.3454 8.1918 200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 102.0156 7.5500 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 102.0156 7.5500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.3382 7.5800 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.4453 7.1200 2.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8902 7.3500 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8902 7.3500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6561 7.3500 750.00 INE093J07EP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-18 124.0000 0.0000 3.30 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.8955 7.6800 130.00 INE121A07MJ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.50% 07-Sep-18 100.9863 7.9000 150.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.4029 7.6063 10.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.4490 7.0510 5.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.9467 7.0850 31.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.2964 7.1000 3000.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.2964 7.1000 3000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.1945 7.1001 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.1945 7.0873 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.0654 7.1700 2.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.7811 7.1000 550.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.7811 7.1000 550.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 82.5000 9.2100 50.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 104.8379 7.4000 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 103.2385 7.0950 5.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.9666 7.6300 200.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 103.6394 7.1300 7.50 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7896 7.1300 1500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7896 7.1228 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7911 7.1300 1167.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.0137 7.0700 31.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3311 6.8000 1150.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3311 6.8000 650.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.7631 7.0800 350.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.7631 7.0800 350.00 INE556F09585 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 101.9454 7.1300 202.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 101.8089 7.1300 100.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.7500 0.0000 1.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 83.4250 7.6700 10.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 106.9357 7.6600 20.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.4351 8.5000 71.00 INE296A07LB8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.50% 29-Apr-19 101.7409 7.6800 100.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.4735 7.2700 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.4735 7.2700 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.4735 7.2700 8.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.8540 7.1300 200.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.8540 7.1300 200.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6014 7.1300 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.2069 7.2000 6.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC 8.95% 24-Jun-19 101.7117 8.1800 100.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 119.9917 8.4500 800.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.9372 7.6300 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1848 9.0000 251.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 104.2216 7.1550 5.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.8266 7.6500 100.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.8266 7.6500 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6137 3.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.7800 9.4769 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.0878 7.3273 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5834 7.2000 2750.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC 8.95% 24-Jun-20 102.1455 8.2200 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7227 7.3400 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7227 7.3400 50.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.7123 8.6000 3000.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2931 7.3400 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2931 7.3400 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6562 7.3200 400.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6562 7.3200 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0500 8.8800 102.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.6000 8.2300 20.00 INE857Q07117 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.10% 15-Oct-21 100.0000 8.1000 150.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.7397 7.2900 1750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.7397 7.2900 1750.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 104.5833 7.6075 150.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 104.5833 7.6075 145.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 128.4021 8.2000 300.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 128.4021 - 300.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.0495 8.1895 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2391 8.1000 2320.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 105.4378 7.4000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1000 9.2200 316.80 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0677 7.5824 3350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0625 7.5834 2350.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 110.5700 6.2800 1.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.3900 7.7500 29.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 112.0763 7.4600 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 105.2659 7.4500 50.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED - 26-Jun-24 100.9000 8.5300 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 110.6873 7.4500 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.3043 7.5500 1500.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.4400 7.7350 70.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.4378 7.4467 2000.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6218 7.4500 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.4378 7.4467 1680.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6218 7.4499 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1980 7.4450 200.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.3000 10.5300 1.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.8522 6.2600 50.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 105.1588 6.3900 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1981 7.4500 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.9826 7.4000 50.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 103.1800 8.3200 23.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.6731 8.2825 300.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8177 8.7000 7.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7014 7.6700 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7500 8.4000 5.30 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.0100 7.6995 8.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.6000 7.7500 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.7500 9.1600 20.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.2700 9.2900 1000.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.2900 9.7700 17.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8217 8.4000 900.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.5000 10.7000 2.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.1000 8.7400 157.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1988 8.4000 500.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0874 7.4600 50.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1998 8.4000 850.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9300 9.1400 200.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 100.5000 9.2200 1.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.4156 7.6800 400.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5824 7.3800 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.3300 7.6000 30.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0500 8.9900 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.8400 9.1700 9.90 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.5500 8.9600 98.00 INE437A07112 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 8.70% 07-Oct-26 100.0000 8.6935 1000.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4500 9.0160 60.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 113.5079 7.4800 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 105.2924 6.6600 180.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.5185 7.5200 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.5185 7.5200 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 117.5636 6.3050 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5100 6.3200 2.70 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.9500 6.2500 2.40 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.3390 6.3276 400.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.8300 10.2985 108.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.2800 8.8241 102.00 INE623B07412 - - - 100.6300 9.9000 65.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 103.7500 10.1140 53.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 102.3700 10.3000 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.6700 10.2000 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 102.7800 10.2000 1.00 INE915D07QK7 CITICRFINRESET17 - - 103.1100 - 150.50 INE915D07PV6 CITCRFNLKRESET17 - - 117.6100 - 20.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 103.1659 10.2100 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.1415 6.3500 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.8993 6.2700 136.30 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 111.2832 9.2600 400.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4836 10.6500 81.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2057 10.9000 11.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6700 11.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com