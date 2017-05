Oct 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14467.40 NSE 48403.90 ============= TOTAL 62871.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 136.0400 7.8200 50.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.3400 6.8400 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.4100 6.5100 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.6000 6.7400 375.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5700 7.1500 1500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.6900 7.4500 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.7400 7.0400 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.7300 7.1000 500.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 144.4100 7.4700 350.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.4300 8.1000 200.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 101.5400 7.6000 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6500 7.6400 550.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 105.1500 9.5000 5.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7900 7.6300 250.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 02-Apr-20 108.2500 9.6000 10.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.7000 18.0000 20.00 INE047M07015 HINDUSTAN CLEANENERGY LIMITED 10.00% 29-Apr-21 100.0000 10.0000 5884.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 107.0400 8.4000 10.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 102.8500 10.0500 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3900 8.0000 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 101.2500 8.0000 1200.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 105.4900 6.2500 1.50 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.4800 8.0200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6500 0.0000 100.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.7000 6.2400 2.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0000 7.5900 650.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.3000 10.3700 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.8000 0.0000 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 107.1900 7.6200 100.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 104.9200 6.3200 0.20 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7500 8.4000 15.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.4400 7.7500 150.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4000 8.4200 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3800 9.2300 3.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.3000 7.7000 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.4000 8.7700 4.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.9200 8.2100 60.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2600 7.6100 300.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4400 9.0300 10.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.6900 7.4700 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 105.9600 7.4800 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.46% 30-Aug-28 117.7900 6.2800 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.9200 6.3100 150.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 118.0600 6.5000 13.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.2800 7.4800 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 106.5800 7.4800 50.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 108.7200 6.3100 6.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8700 7.4300 150.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.8700 6.5000 8.80 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7800 10.2400 275.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.4700 8.8000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 100.0000 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 4.6300 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.6200 0.0000 40.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.5800 9.9600 10.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.1600 0.0000 1.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.0842 8.2000 100.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.0842 8.2000 100.00 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 100.5313 7.3849 1180.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.4852 7.0500 200.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5314 7.6500 140.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8441 7.1000 380.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7446 7.5000 460.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5671 7.1500 3000.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3436 6.9975 10.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5418 8.7500 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.3341 6.9450 1.00 INE660A07NB1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-17 100.7875 7.5000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7015 7.0450 754.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6854 7.4500 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.4469 7.4400 500.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.4469 7.4400 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0000 7.6900 4000.00 INE804I07ZK3 ECL FINANCE LIMITED - 12-Mar-18 99.8000 10.5400 0.20 INE311S08036 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.50% 26-Mar-18 100.4120 9.8500 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.5351 7.6000 150.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6531 7.3500 1000.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6531 7.3500 1000.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.7368 8.0998 550.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.7368 8.1000 550.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.6945 9.2950 70.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6545 7.6400 550.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 05-Oct-18 100.5000 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.6712 7.1700 300.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9601 7.5200 5000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9601 7.5200 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.5010 7.1700 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.6688 7.6150 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.6688 7.6150 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4325 6.8300 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4325 6.8300 500.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.7900 0.0000 1.00 INE298T07035 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 12-Apr-19 103.0386 9.7500 150.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.7418 7.1000 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.7418 7.1000 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.9674 7.2809 10.00 INE688I07295 CAPITAL FIRST LIMITED 9.05% 28-Jun-19 100.7297 8.7000 200.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 105.0936 7.1200 10.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 101.9668 7.7400 10.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.7820 7.6100 200.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 105.3094 7.1700 15.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.4493 7.0700 15.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.5769 1500.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 104.3336 7.6300 500.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.4888 7.6300 15.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7913 7.6300 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7913 7.6300 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 102.0000 8.0000 500.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 103.9627 7.2500 41.30 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 103.9627 7.2500 41.20 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.1571 8.5800 100.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.0000 7.9894 1350.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.6988 7.4189 150.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 103.4500 7.4000 6.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 103.0550 8.5000 5.00 INE298T07043 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 11.25% 12-Apr-20 104.1033 9.7500 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.1078 7.3200 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6155 7.1900 200.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.6285 7.2600 390.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.6285 7.2600 390.00 INE540V07010 ASHAPURA HOUSING PRIVATE LIMITED - 30-Sep-20 100.0200 19.2500 120.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED - 21-Feb-21 154.4000 8.2000 1.30 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.5400 7.5800 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 106.8022 7.3200 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 106.8022 7.3200 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3218 7.7578 200.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 102.3878 7.6600 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.9462 7.6800 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.9462 7.6800 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6554 7.3200 50.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.7767 8.2900 5.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0800 8.8700 2.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2931 7.3200 50.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.7424 7.6202 500.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.8011 7.3800 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.8011 7.3800 250.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.7000 9.8200 10.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 102.2000 8.9041 22.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 104.4928 6.3000 400.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3889 8.0000 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.2462 8.0000 1200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.5536 6.2900 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7465 7.4500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.7465 7.4500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.4769 8.0200 250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 105.5404 7.3800 50.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 103.6800 8.1500 3.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 105.6884 7.3800 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8900 9.2600 471.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0533 7.7850 600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0533 7.5850 350.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.2000 9.9929 30.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.3900 7.7500 29.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.0000 11.0000 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.0242 7.7800 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.1860 7.6200 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6147 7.5250 1850.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6991 7.5116 1250.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.3000 7.7000 88.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.2942 8.6100 900.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1024 7.4600 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.0391 7.4671 50.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 105.2260 6.3800 150.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.6300 8.2900 95.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7000 8.7184 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7677 7.6600 598.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 101.7364 9.0510 230.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.7741 8.3950 12.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.0750 7.6900 8.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.6000 7.7500 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 105.3500 7.6509 6.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6298 9.1800 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.4356 7.7500 150.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.4775 8.3000 250.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.0000 9.8150 24.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8500 8.4000 100.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 101.0200 9.0600 20.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.3800 8.4200 10.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4500 8.6800 168.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.4980 7.4000 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0592 9.2800 275.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.6400 8.8000 2.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.2787 7.7000 700.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.3816 7.6850 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4433 7.4040 350.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5124 7.3900 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.4500 8.7600 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2597 7.6100 712.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2597 7.6100 542.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.5800 7.5681 20.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 102.0000 8.7800 758.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 115.0000 7.6300 44.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.1266 8.6500 27.80 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 11.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 105.6854 7.4700 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 105.9559 7.4800 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.9000 6.3100 26.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.6273 7.4750 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 106.3222 7.4750 100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.7807 10.4500 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.7000 10.6000 103.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 105.1000 9.9000 73.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.1087 8.8500 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.6600 10.2000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 103.1691 10.2100 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9000 9.6100 20.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 110.5910 6.2500 2.50 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8690 7.4300 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8690 7.4300 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 122.7934 6.4260 4.50 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 110.8400 6.2600 6.60 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.0000 9.2000 35.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5500 11.0500 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.9000 10.6298 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.6000 11.4000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1108 10.7215 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com