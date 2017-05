Oct 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4883.80 NSE 39236.90 ============= TOTAL 44120.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07852 MACQUARIE FINANCE INDIA PRIVATE 0.00% 21-Nov-16 131.2600 0.0000 6.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.5500 8.0000 600.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0000 11.6300 2.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 102.0800 7.1000 80.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8300 7.1000 37.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 116.8700 9.0000 10.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1700 1.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.6300 2.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 105.0900 7.2300 130.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.2500 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.7900 7.6300 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.7800 9.4800 9.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.7400 8.2800 12.00 INE121H07BR0 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.1200 8.1800 50.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.4000 9.8700 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.2900 6.5200 3.10 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.8000 7.3700 300.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3900 8.0000 700.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 105.6400 6.2200 1.10 INE005A11341 ICICI OCT 1998 0.00% 01-May-23 62365.0000 0.0000 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.6500 7.5200 3.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 0.00% 11-Jun-23 61860.0000 0.0000 1.80 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8400 9.2900 9.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9700 7.6000 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.3000 10.3700 1.00 INE053F07710 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 19-Mar-24 110.8700 6.3000 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.0600 8.1600 91.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 103.5000 11.4300 1.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.4500 7.4500 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.7500 10.5900 20.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 103.2000 8.3200 5.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.6800 8.2900 10.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 28-Apr-26 100.0300 9.5000 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.5200 8.4500 250.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6200 9.7700 20.30 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.5200 8.4500 700.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 0.00% 21-Jul-26 52.6400 9.2000 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4000 8.4200 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0900 9.2800 1.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0000 9.2200 12.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5100 7.3900 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.0000 7.3600 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.2900 6.3600 4.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.0200 6.4700 14.90 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4500 9.0200 8.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.7000 6.1900 2.70 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7700 0.0000 450.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 4.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.7000 10.0900 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.6300 0.1500 72.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.4300 9.9900 20.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.6000 0.0000 4.00 NSE === INE093J07445 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Nov-16 184.8900 0.0000 1.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 176.6000 0.0000 0.50 INE093J07569 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 183.9000 0.0000 2.50 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT - 15-Feb-17 121.3000 0.0000 1.70 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.2474 7.1500 500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 100.2474 7.1500 500.00 INE093J07650 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Mar-17 147.3300 0.0000 22.50 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.2192 8.4000 140.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.5818 7.1500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.5818 7.1500 500.00 INE721A07JZ8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 29-Mar-17 100.6426 7.4149 50.00 INE084A09126 BANK OF INDIA - 27-Jul-17 99.6602 11.0000 50.00 INE084A09126 BANK OF INDIA - 27-Jul-17 99.6602 11.0000 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6813 7.1500 400.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6813 7.1500 400.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.8386 7.9975 1500.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.9163 7.6000 250.00 INE916DA7LM6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.60% 27-Feb-18 101.1441 7.6800 250.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 101.1019 7.6800 250.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 101.1019 7.6800 500.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.4900 7.9351 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0000 7.5000 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 85.9486 7.1260 14.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.6780 7.2100 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.6780 7.2100 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 105.0935 7.2300 150.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.8163 7.8000 250.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.8163 7.8000 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7665 7.1400 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.7665 7.1400 50.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.9215 7.1100 189.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.2500 800.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.2511 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.5745 7.1400 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.5745 7.1400 100.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.8662 7.7100 3.00 INE688I07295 CAPITAL FIRST LIMITED 9.05% 28-Jun-19 100.7530 8.6900 200.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.8679 7.6000 500.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.0000 8.6500 500.00 INE702C07016 APL APOLLO TUBES LIMITED 11.50% 28-Sep-19 102.7615 10.3500 39.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.9445 7.6700 1000.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.9445 7.6700 1000.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6100 1.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.7700 7.6250 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.7700 7.6250 100.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.7185 9.5000 9.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 27-Jan-20 103.5604 7.7648 104.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0371 7.2800 2350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0371 7.2800 2350.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.7000 7.5500 0.80 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.2309 7.2274 300.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 105.6379 7.3400 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3106 7.7600 330.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 102.6100 7.6100 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.1009 7.6400 500.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.1009 7.6400 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6546 7.3200 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.0600 8.3900 10.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.5617 7.2500 500.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.5617 7.2500 500.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.5200 8.2500 10.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.3000 9.3000 5.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 100.0000 7.5900 16.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.7381 7.3000 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.7381 7.3000 500.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 104.7769 7.3100 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 104.7769 7.3100 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.7957 7.3700 300.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 104.5378 6.2900 800.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3889 8.0000 700.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.7500 7.5000 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.3637 7.9600 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8000 9.2782 243.60 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9736 7.6000 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9743 7.6000 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0614 7.5870 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.6800 7.6825 15.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.6002 7.5000 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.2500 8.7400 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6426 7.5200 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6426 7.5200 350.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.4468 7.4450 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.4954 7.4700 150.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 104.1824 7.4450 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.0000 7.4100 4.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.2251 7.5200 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.2251 7.5200 150.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.9000 10.5700 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.2181 7.4500 50.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.9385 7.7800 500.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.9385 7.7800 500.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 106.5000 9.4800 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7800 8.7058 17.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7000 7.6700 26.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.5037 7.8000 550.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 101.7300 9.0600 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.9000 8.3800 3.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 104.8689 7.7200 40.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.0831 7.6800 10.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.4800 7.8400 4.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5000 9.2000 34.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.5158 8.4450 250.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.5213 8.4450 870.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4000 8.6900 73.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0176 7.4700 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.7000 9.3250 280.20 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0000 9.2100 12.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 101.4488 7.6750 400.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5116 7.3900 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 103.0200 8.5300 6.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.7500 8.2350 6.70 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.3574 7.5000 900.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2585 7.6100 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2585 7.6100 150.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.8500 7.5300 10.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 501.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.4000 9.0783 20.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.1393 8.6400 28.10 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0500 7.5767 60.00 INE437A07112 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 8.70% 07-Oct-26 100.0000 8.6900 200.00 INE235P07548 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 13-Oct-26 100.0000 8.3000 150.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.0000 7.3557 3000.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5768 7.9000 600.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 21.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.5900 6.2800 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 118.8520 6.3100 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 102.0714 8.4500 2750.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 100.0719 9.4800 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.0000 10.5249 72.00 INE915D07QP6 CITICRFINRESET17 - - 117.1400 - 50.50 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 102.2177 8.4128 200.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 110.1079 6.3800 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 110.5882 6.2500 4.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8680 7.4300 5.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.0800 6.3200 8.80 INE077A08072 DENA BANK NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange