Oct 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15256.10 NSE 43989.90 ============= TOTAL 59246.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07852 MACQUARIE FINANCE INDIA PRIVATE 0.00% 21-Nov-16 131.2900 0.0000 9.00 INE071G08635 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 16-Jan-17 110.3700 7.2800 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2200 6.6500 2000.00 INE516Q07085 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 11.84% 24-Jan-17 100.2500 10.4400 17.60 INE808K07097 AROHAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.84% 24-Jan-17 100.2300 10.5600 13.20 INE509M07113 SONATA FINANCE PRIVATE LIMITED 11.84% 24-Jan-17 100.2300 10.5600 8.80 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6900 6.7000 250.00 INE691I07BH1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 14-Jun-17 100.6500 7.7000 450.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.3800 6.9900 23.80 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.8300 7.6000 50.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 0.50 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.2709 7.7400 500.00 INE115A07JZ3 -- 8.18% 27-Sep-18 100.9000 7.6500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 85.6200 7.3500 16.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.5400 7.6500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.2500 500.00 INE555Q07018 VALMARK DEVELOPERS PVT LTD 14.00% 04-Aug-19 100.0000 27.0000 230.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.3000 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0300 7.2800 5100.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.6000 7.2500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6000 7.1900 45.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 104.9400 7.7100 20.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9100 7.2800 45.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.9100 7.6600 45.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.3900 7.7400 50.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 106.0500 7.2200 50.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 101.5492 8.7200 25.00 INE651J07200 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 24-May-21 100.2000 9.4100 10.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.4700 7.7300 30.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.0600 8.4500 1250.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 102.9500 10.2000 0.50 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 106.6600 7.7400 50.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 103.9500 8.0800 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.3000 11.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0300 7.5900 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.5000 10.3500 1.00 INE053F07710 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 19-Mar-24 110.9900 6.2800 1.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 110.4000 7.5700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.4000 10.4800 51.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 107.0600 7.6400 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3500 7.4900 300.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.3000 11.6700 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.9100 7.4900 100.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 105.3000 6.2700 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.9400 7.7100 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5300 9.2000 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.8100 8.4000 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6200 9.5500 0.30 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4500 8.4100 3.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.7500 9.2500 30.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5100 7.3900 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2300 8.8000 222.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.1900 9.1100 300.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.0000 8.1500 500.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.0000 7.3600 1250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.5400 6.3200 4.40 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.9900 6.2700 4.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.7600 0.0000 25.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 27-Mar-29 118.9200 6.3000 50.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 110.8800 6.3000 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 110.5800 6.2500 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.2500 11.4900 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 124.9100 6.2500 2.50 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.5800 0.0000 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.2000 9.7500 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.9300 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 1.9200 69.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 2.00 NSE === INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5373 7.0922 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.5373 7.1000 100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2174 6.6500 3150.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2174 6.8285 500.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 137.9446 9.2000 0.30 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6927 6.7000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2268 7.2000 500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2268 7.3022 500.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.94% 14-Jun-17 100.6468 7.7000 450.00 INE857Q07059 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-17 100.7013 7.8000 500.00 INE857Q07059 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-17 100.7013 7.8649 250.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.55% 01-Sep-17 101.3242 7.8314 500.00 INE296A07CR3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 05-Sep-17 101.5451 7.6500 50.00 INE306N07DF6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 20-Sep-17 101.4721 7.8313 500.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 100.7179 7.7993 350.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.7227 7.7999 850.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.5727 7.5206 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.5727 7.5000 250.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.9337 7.3000 100.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.9337 7.3000 100.00 INE915D07SN7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Oct-17 107.4400 - 30.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4936 7.6400 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4936 7.6400 250.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 116.9008 9.0000 10.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3671 8.7377 2.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.3021 7.6000 20.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.7687 7.7395 500.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.7687 7.7395 500.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 95.8167 9.4900 30.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.2709 7.7350 500.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8111 7.7000 350.00 INE477L07685 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.15% 12-Oct-18 99.9029 9.2000 2500.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.3000 9.6841 26.00 INE477L07693 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.15% 19-Oct-18 99.9075 9.2000 700.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 82.7000 9.1000 25.40 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3639 6.7500 750.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3639 6.7500 750.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 101.5978 9.2900 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.9872 7.6150 10.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.3449 7.1300 15.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 104.3586 7.6350 10.00 INE359S07086 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT - 28-Feb-19 100.0000 18.0000 47.70 INE359S07078 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 18.90 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.8072 7.2400 45.00 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 08-Mar-19 101.5066 8.8252 1290.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.8163 7.8000 50.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.8163 7.8000 50.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.4244 6.7500 750.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 101.3877 9.3950 270.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.5923 7.1500 700.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.5923 7.1500 700.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.8600 0.0000 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2461 7.2500 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.5376 7.2400 10.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.6770 7.9700 1.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 105.2234 7.2000 13.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.0000 7.9892 1150.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0000 7.4854 100.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA - 18-Jan-20 103.0000 8.0400 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0312 7.2800 4350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0312 7.2800 400.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.1000 9.0100 1.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.1562 7.6000 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.3948 7.7400 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9816 7.7500 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.9816 7.7500 50.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 106.0492 7.2200 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.4908 7.7500 250.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 101.7400 8.2000 1.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 100.9857 8.8000 200.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 105.7170 7.3200 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3000 7.7614 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.4907 7.6500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.4907 7.6500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.4907 7.6500 400.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.8100 8.2798 5.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 100.0000 7.1500 500.00 INE013A079G8 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-FB-366 8.50% 19-Oct-21 100.0000 8.5000 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.6575 7.6500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.0750 6.3500 3.10 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 106.6572 7.7400 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.4769 7.5000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.4769 7.5000 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 104.2600 8.0000 15.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6400 9.3100 134.20 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0100 7.5900 1150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9716 7.6000 600.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 110.3692 7.6800 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.24% 24-Jun-24 108.7800 7.6700 15.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 109.0788 7.8600 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 110.4014 7.5700 50.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 107.8736 7.8600 100.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.0584 7.6400 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3488 7.4900 750.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3488 7.4900 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.6115 7.5250 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.5836 7.5300 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 10.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.3200 7.7000 88.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.9107 7.4900 200.00 INE092T08378 IDFC BANK LIMITED 8.83% 15-Jun-25 105.5000 7.8900 5.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.5500 10.4600 20.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.2485 10.9000 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 105.3298 6.3650 250.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.9711 6.3200 50.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 102.0000 8.5078 9.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.7500 8.2700 2.50 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.5437 7.3550 250.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5100 9.2000 1.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.35% 04-Jul-26 101.5714 9.0805 80.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.8788 8.3900 250.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.0000 9.2100 20.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8848 8.3900 770.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8816 8.3900 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.6900 8.7000 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4800 8.6800 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2848 10.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 2.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.7500 9.2500 30.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.3500 9.1800 3.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.4707 7.3550 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5091 7.3900 100.00 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 02-Sep-26 101.4300 7.8300 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.7900 42.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2000 8.9643 3.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4421 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5400 8.6000 17.10 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.3600 7.5324 500.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0000 8.1500 500.00 INE437A07112 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 8.70% 07-Oct-26 100.0000 8.6900 100.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.0000 7.3557 2300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5758 7.9000 960.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.5800 6.4000 14.90 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 12.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 25-Mar-28 103.8300 6.5500 0.50 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 28-Mar-28 103.7663 6.5500 0.80 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 118.8720 6.3030 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 102.0645 8.4500 1250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 102.5407 10.3087 252.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.7727 10.4500 25.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.7000 10.6000 23.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.8407 10.1500 5.00 INE915D07PV6 CITCRFNLKRESET17 - - 117.7300 - 11.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8264 7.4800 350.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8264 7.4800 350.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 108.4184 6.3400 100.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 110.2890 6.3600 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8900 7.4300 105.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.2500 7.5100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.7500 10.6000 102.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 110.5673 10.3200 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange