Oct 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10071.00 NSE 42998.00 ============= TOTAL 53069.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 17-Mar-17 115.5500 7.3900 460.00 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-May-17 100.6400 9.2500 500.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.5000 11.1800 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 102.1700 7.1800 10.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 102.1400 7.1800 10.00 INE694L07073 TALWANDI SABO POWER LIMITED 8.91% 27-Apr-18 99.4733 9.2500 2000.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.5000 12.2600 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.4500 7.1000 10.00 INE756I07688 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 22-Oct-18 101.3000 7.7800 1000.00 INE555Q07018 VALMARK DEVELOPERS PVT LTD 14.00% 04-Aug-19 100.0000 230.00 INE612J07111 RAPCO HOME FINANCE LIMITED 8.50% 04-Oct-19 99.2335 8.8000 150.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 101.0500 8.7600 30.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.5708 10.1000 3.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.6900 7.2400 50.00 INE688I07212 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 29-Jan-21 101.5863 8.7100 100.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 105.0500 9.6400 0.50 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 105.1600 6.3400 29.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 108.6600 6.3000 20.90 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3800 8.0000 550.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7400 0.0000 3.50 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.0000 8.7900 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3500 0.2600 41.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.2300 7.5500 4400.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 104.0500 8.0700 2.50 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 106.0500 0.0000 8.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 105.2500 8.1700 2.70 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.8100 8.4000 100.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 0.00% 21-Jul-26 52.6400 0.0000 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5000 8.4000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.0000 9.1300 10.10 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0900 9.2000 28.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2200 8.8000 130.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.5400 0.0000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.1500 0.0000 1.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 3.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 103.8300 0.0000 1.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 103.7700 0.0000 1.70 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.5800 6.3000 16.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 11.6200 0.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.4400 6.2500 10.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 124.4500 6.2800 26.50 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.9600 0.0000 25.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.6500 9.6500 0.50 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.6100 10.4600 53.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.3200 20.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8900 1.9300 16.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 1.00 NSE === INE013A07B40 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 08-Nov-16 121.7250 10.5000 24.00 INE530L07038 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 17-Nov-16 137.5744 6.6000 400.00 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Dec-16 187.1900 0.0000 0.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3042 6.6300 450.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 152.2800 0.0000 2.10 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 150.8100 0.0000 4.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 163.7500 0.0000 18.50 INE093J07676 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 173.4000 0.0000 15.00 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 06-May-17 100.6405 9.2500 500.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 101.7132 7.7511 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6035 7.1200 1500.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6035 7.1200 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5621 7.1400 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5621 7.1400 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6393 7.0650 125.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6457 7.1148 100.00 INE445L08128 NABHA POWER LIMITED 9.40% 28-Aug-17 101.6699 7.2459 150.00 INE296A07CR3 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT XIV 9.65% 05-Sep-17 101.4617 7.7500 50.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Sep-17 149.5000 0.0000 1.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.7579 7.3000 500.00 INE694L07073 TALWANDI SABO POWER LIMITED 8.91% 27-Apr-18 99.4733 9.2500 2000.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Jun-18 102.0610 0.0000 3.50 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.7281 7.1004 20.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8634 7.6700 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5817 7.2000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5817 7.2000 100.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.8000 9.1700 26.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.7888 7.1500 350.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.7888 7.1500 350.00 INE756I07688 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 22-Oct-18 101.2950 7.7800 1000.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.9274 7.1500 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.9274 7.1500 300.00 INE093J07EU5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Dec-18 98.5400 0.0000 2.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.8034 7.1783 5.00 INE093J07FA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Dec-18 97.9200 0.0000 4.50 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 85.2300 7.6500 24.70 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Feb-19 99.0800 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2559 7.2450 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2559 7.2450 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.5818 8.0200 300.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.5675 1000.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9934 8.0500 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9934 8.0500 200.00 INE612J07111 REPCO HOME FINANCE LTD. 8.50% 04-Oct-19 99.2335 8.8000 150.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.8347 7.7100 500.00 INE013A076G4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.28% 18-Nov-19 100.0000 8.2856 200.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 22-Nov-19 102.5123 125.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.5499 7.6490 250.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 102.2300 7.8000 10.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.8355 7.7000 700.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.8355 7.7000 450.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 103.4000 7.8900 2.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 103.9971 9.1570 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.1000 7.6000 51.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 105.7538 8.9849 125.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0000 7.0300 7.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.5456 7.2700 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.5456 7.2700 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.6883 7.2400 50.00 INE403V07011 LAKE DISTRICT REALTY PRIVATE LTD 30-Sep-20 100.1205 40.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 160.6315 7.5700 4.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 101.7800 8.1900 1.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3300 7.7500 547.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0000 7.4600 2000.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.9500 7.2473 2300.00 INE296A07NB4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 21-Oct-21 100.0000 7.6500 400.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 108.1204 7.9700 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.3763 8.0000 550.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 102.5079 6.3200 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 104.3000 7.5600 2.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6418 9.3100 258.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0900 7.5773 3500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0900 7.5773 3500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.2274 7.5500 5800.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.7790 7.5000 3.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.2000 7.8800 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.0100 7.4743 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 95.0000 10.4400 100.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 105.1166 7.3900 250.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 105.1166 7.3900 150.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 102.5000 8.2600 7.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.7500 8.2700 15.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 106.5100 9.2300 4.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8500 7.6500 10.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.4049 7.3750 250.00 INE537P07182 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 05-May-26 102.4320 8.3000 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.4049 7.3750 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9400 8.3700 2.70 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.7936 7.7300 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.8934 7.7285 250.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6500 9.1763 8.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.8094 8.4000 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.9000 9.8300 3.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8500 8.5000 1582.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5000 9.2100 18.10 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0900 9.2000 28.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.4699 7.3550 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1700 8.8064 150.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0100 8.9893 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4400 200.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.1646 8.6400 118.80 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0500 7.5763 250.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.6923 7.4000 300.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 47.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.7700 6.2600 9.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.5690 6.3000 3.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.0628 8.4500 2250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5103 10.6500 60.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.6613 10.4700 50.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 108.8040 6.3000 200.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.5267 7.4700 11.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.4993 7.4700 7.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.1781 7.4100 100.00 INE752E07OB6 POWER GRID INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3800 650.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 124.2346 6.3000 26.50 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.9252 6.2500 8.80 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.2970 6.3000 1.00 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 109.3200 6.3200 0.30 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.9800 11.6179 10.00 ===============================================================================================