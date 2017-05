Oct 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10504.80 NSE 41245.40 ============= TOTAL 51750.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-16 142.4700 0.0000 30.00 INE857Q07026 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.15% 17-May-17 100.5600 7.8000 250.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.2300 7.0500 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1500 7.9400 250.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7000 7.1000 12.00 INE918K07CG4 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 11-Sep-17 115.7360 0.0000 20.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.50% 13-Sep-17 102.0200 8.0000 250.00 INE504L07447 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 0.00% 18-Sep-17 82.5000 9.7500 34.30 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0000 11.6400 4.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-18 101.6800 7.2500 50.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5000 6.8000 900.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1700 2.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.5400 7.2800 75.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 4.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.7000 8.1200 1500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.4700 7.6800 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.8500 7.7700 1000.00 INE555Q07018 VALMARK DEVELOPERS PVT LTD 14.00% 04-Aug-19 100.0000 590.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.6200 7.2900 750.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 100.6700 8.2900 100.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 100.1000 9.2700 30.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4900 7.3000 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.6000 7.2700 800.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.3200 7.7200 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4100 7.3800 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.3200 7.3800 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7600 8.9500 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.0500 7.3800 50.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 102.5600 6.3100 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.3500 9.2000 6.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0000 7.6000 400.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 109.9100 0.0000 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.5000 3.4500 3.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 103.5000 11.4300 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.3100 7.8600 10.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.0700 7.8000 30.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.5467 7.8400 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.2900 8.9200 150.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.3900 9.1500 70.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.3500 8.7800 1.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.0000 8.1400 300.00 INE538L08096 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 17-Oct-26 100.4500 9.6700 20.00 INE235P07555 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0000 8.3000 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 115.8300 6.0000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 116.5400 6.0000 1.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.7500 0.0000 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.9700 0.0000 3.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9500 9.6000 7.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.5700 6.1900 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.5600 8.5100 850.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.4300 10.0300 46.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.9100 9.4600 40.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.9300 1.4800 14.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 3.3300 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.2700 0.0000 1.00 NSE === INE857Q07026 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.15% 17-May-17 100.5576 7.8000 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 101.2288 7.0500 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1528 7.9400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5558 7.1400 1050.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5558 7.1854 1000.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.6954 7.1000 6.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 102.0242 8.0000 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.7579 7.3018 500.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.7579 7.3000 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 100.1800 7.5800 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.6778 7.2500 50.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.0000 7.6775 1000.00 INE916DA7LY1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 28-Feb-18 100.0000 7.5975 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4957 6.8000 900.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.0154 7.8850 350.00 INE975G08108 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.70% 12-Apr-18 101.5754 10.4331 150.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.5388 7.2800 75.00 INE202B07EC7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 11-Jun-18 101.2856 8.8600 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.7236 7.2300 50.00 INE140A07286 PIRAMAL FINANCE PRIVATE LIMITED 9.25% 10-Aug-18 100.6243 8.8200 2000.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.4250 7.8849 190.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 05-Oct-18 100.6600 0.0000 1.00 INE477L07693 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.15% 19-Oct-18 99.9056 9.2000 400.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4522 7.1896 500.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.9732 7.1254 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 104.0959 7.1496 450.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.64% 14-Dec-18 100.0000 7.6500 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 85.2500 7.6500 16.20 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.5880 7.2400 750.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.5880 7.2293 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.5325 7.1583 3250.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Mar-19 99.9400 0.0000 5.10 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED 29-Mar-19 100.7500 0.0000 1.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-May-19 109.8500 0.0000 6.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.0026 8.2800 600.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 13.00% 04-Jun-19 133.0050 9.0400 600.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 107.9600 0.0000 2.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.8731 7.3200 34.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 98.7500 0.0000 5.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.8148 7.9800 50.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Jul-19 102.0000 0.0000 5.50 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.7276 7.7100 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.7276 7.7100 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.3543 7.1100 40.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.9000 7.7007 2500.00 INE950O07032 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.74% 05-Aug-19 100.5100 8.5000 600.00 INE950O07040 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.74% 26-Aug-19 100.5317 8.5000 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.1771 9.0100 500.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.0034 8.0460 50.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 104.1944 7.1500 38.80 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.7372 7.2100 39.00 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-19 109.5520 7.6790 8.10 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7240 7.7500 500.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 100.2006 13.8500 125.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.6211 7.2900 750.00 INE477A07209 CANFIN HOMES LIMITED 7.73% 24-Jan-20 100.0000 7.7300 250.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 100.6732 8.2800 100.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 104.3012 9.0500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9704 7.3000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9704 7.3000 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.1000 9.0000 1.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 103.1716 7.3300 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.9935 7.3500 300.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2386 7.3500 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2386 7.3500 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4853 7.3000 250.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 152.1222 9.0376 0.50 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-20 100.1793 8.9250 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.5987 7.2700 800.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.9000 9.5019 1.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.3180 7.7200 50.00 INE651J07200 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 24-May-21 100.2400 9.4000 5.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 101.0580 8.7800 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.1785 7.4500 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.2648 7.7700 200.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.7810 7.7196 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4530 7.3700 1050.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.3169 7.3800 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7632 8.9500 50.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2500 8.1462 21.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0471 7.3800 50.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.3900 9.8500 70.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.6575 7.6395 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.0000 7.2349 2050.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.0000 7.6552 750.00 INE871D07PM0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.90% 24-Oct-21 100.0000 7.9000 500.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 108.1849 7.9550 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.6222 6.3600 150.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.9500 9.7500 70.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6897 9.3000 174.70 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.4000 9.9501 1.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0100 7.5900 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.8700 7.4800 60.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.4553 7.5500 45.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 2.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 106.0681 7.9632 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.0672 7.8000 30.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.0598 7.5176 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.3400 7.4300 14.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.5467 7.8400 1000.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.5467 7.8400 100.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.6774 7.4275 300.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 107.0100 9.1200 6.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.7500 8.7100 34.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.2996 7.8300 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3100 9.1000 1.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.1761 7.7900 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9200 8.3600 41.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.5956 7.7500 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.3205 7.8000 3.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.6000 7.8100 2.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1500 9.1500 15.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.2000 9.1800 1.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8500 8.3900 27.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.6146 8.8678 150.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.3000 8.7000 12.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.8000 7.5000 5.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.3900 9.1500 70.00 INE537P07240 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 29-Aug-26 100.3000 8.3555 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.5000 8.7500 13.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5603 400.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5600 8.6000 53.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.1000 7.5689 310.00 INE235P07548 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 13-Oct-26 100.0000 8.3000 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5700 7.9000 985.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0000 8.3000 820.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 16.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.0658 6.3200 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.3100 7.5312 600.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.9065 6.2650 32.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.7000 6.1800 32.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.7680 8.9000 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.1000 9.9000 60.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.6613 10.4700 11.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.1454 10.3500 2.00 INE915D07PV6 CITCRFNLKRESET17 SR14/01/525T2 - 117.7900 - 16.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.7833 7.4850 250.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.7833 7.4850 200.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3800 600.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0000 7.2000 50.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 124.9800 6.2384 20.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.5573 8.5100 850.00 INE008A08U84 