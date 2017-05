Oct 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5418.10 NSE 27064.60 ============= TOTAL 32482.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-16 142.5100 0.0000 5.00 INE338I07024 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 28-Nov-16 100.1400 8.0300 70.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.3700 6.5100 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 155.8900 7.2800 240.00 INE691I07BG3 L 8.95% 17-Jul-17 100.6200 7.8500 500.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.5000 7.1500 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 91.7500 7.5500 6.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0000 11.6400 1.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1700 0.50 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.7500 7.2200 400.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.9300 7.8500 800.00 INE774D07PT1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.95% 23-Sep-19 99.9700 7.9500 500.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 103.6200 10.6300 1.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.8666 7.6900 200.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 100.1000 9.1100 40.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7300 17.5000 11.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4700 7.3700 250.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0000 9.1300 3.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7350 7.3000 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.6300 7.3100 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8400 6.3100 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7200 9.2900 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7300 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2600 5.2600 6.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9900 7.5900 202.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.7000 7.3900 51.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.5500 7.8400 100.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.6500 8.2900 25.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.5000 8.5900 3.00 INE556S07376 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 102.0100 8.9100 20.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2000 7.7800 50.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.0600 8.8000 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.9500 7.4800 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0400 9.2800 2.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.1600 7.4000 26.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.3500 8.7800 5.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.3000 7.6100 50.00 INE121H08099 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5400 8.6000 10.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.2800 6.3100 10.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 22.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.2400 6.3400 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.0500 9.6000 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.6800 6.3000 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 122.5000 6.4500 40.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.1400 0.0000 28.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8700 10.3500 237.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.7200 0.0000 26.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.2100 0.0000 17.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 103.0900 9.8900 15.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.1700 0.0000 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.9300 0.0000 9.00 NSE === INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.8914 7.2800 240.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.4346 7.1800 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.4346 7.1800 100.00 INE071G08635 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 16-Jan-17 110.4689 7.3200 250.00 INE804I07QI6 ECL FINANCE LIMITED 09-Feb-17 152.9230 0.0000 47.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.7593 6.4000 80.00 INE691I07919 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.05% 02-Mar-17 100.3575 7.5500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.0984 6.4000 190.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.8229 6.8000 210.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8057 7.7100 750.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8057 7.7100 750.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.6176 7.8500 500.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5732 7.1500 350.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5732 7.1500 350.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6077 7.0800 150.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.4982 7.1500 150.00 INE896V07016 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 13-Oct-17 100.0385 10.0000 14.80 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 91.8067 7.4900 6.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.7356 7.7500 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.7356 7.7500 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3002 7.7500 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3002 7.7500 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.7217 7.7500 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.3589 7.9250 500.00 INE896V07024 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-18 100.0887 10.0000 29.50 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.8923 - 5.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 85.6529 7.3500 8.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.9608 - 11.50 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.9726 - 7.50 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.9843 - 6.50 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.9597 - 4.10 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 101.0496 - 11.20 INE688I07329 CAPITAL FIRST LIMITED 9.05% 19-Jul-19 101.2116 8.5300 600.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.9520 7.8500 100.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.2671 8.1500 100.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.2671 8.1501 100.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 101.0035 18.5900 3.80 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0580 9.0500 109.60 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.0945 9.0347 48.50 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.9276 7.8500 800.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.6904 8.1900 950.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5039 7.7400 2000.00 INE774D07PT1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.95% 23-Sep-19 99.9744 7.9500 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5039 7.7400 800.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PVT LTD 16.00% 30-Sep-19 103.5233 40.00 INE896V07032 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-19 100.1407 10.0000 39.50 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6143 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 102.4000 8.2200 10.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.6018 7.2200 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.6018 7.2200 150.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 100.0000 7.2236 1000.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9672 1.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4824 7.3000 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4824 7.3000 450.00 INE896V07040 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-20 100.1759 10.0000 49.50 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 102.3885 7.7900 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.3500 8.9000 10.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.1000 8.1844 20.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.5281 8.2425 10.00 INE896V07057 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-21 100.2123 10.0000 62.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7350 7.3000 1720.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.6258 7.3125 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7040 6.3425 150.00 INE428Q08032 SURYODAY MICRO FINANCE LIMITED 12.70% 26-Jul-22 100.0000 13.3099 250.00 INE896V07065 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 14-Oct-22 100.2515 10.0000 76.50 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.3500 8.0000 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.8519 7.7800 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5900 9.3201 233.30 INE896V07073 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 13-Oct-23 100.2870 10.0000 88.50 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0000 7.6000 250.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 111.1300 7.5500 50.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.2600 9.1000 22.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.6300 7.6900 4.00 INE896V07081 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-24 100.2998 10.0000 101.50 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.9856 7.5900 202.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.7600 7.5100 19.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.5500 7.8300 12.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3646 7.4900 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3646 7.4900 50.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.4600 7.7362 5.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 104.7384 7.3550 15.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.0500 7.4000 7.40 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 107.6286 7.5150 200.00 INE896V07099 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-25 100.2998 10.0000 117.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.5453 7.8400 200.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 103.3000 8.3050 5.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.6900 8.2800 32.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.8143 8.7000 27.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.8483 9.2400 3.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 103.1021 8.2000 100.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 103.1021 8.2000 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 104.3625 7.7700 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 104.3625 7.7700 50.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.6135 7.7827 800.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7400 8.4000 28.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.0475 7.8400 143.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.5944 7.7500 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6264 9.1800 7.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2800 7.7700 110.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.6146 8.8678 250.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8900 8.4900 1829.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4500 8.6800 37.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9000 9.3004 62.50 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 02-Sep-26 101.2440 7.8600 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.5000 8.7500 13.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9293 7.6569 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9293 7.6569 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5600 8.6000 35.50 INE896V07107 ESSENTIAL HOSPITALITY PRIVATE LTD 9.71% 15-Oct-26 100.2998 10.0000 421.20 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.3200 7.7900 815.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0500 8.2900 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.5653 6.2751 10.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 13.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.2381 6.3375 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 115.1965 7.4955 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5000 10.6500 483.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.6400 8.9200 109.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.8978 10.1500 39.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.2000 10.0484 13.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 108.1691 10.1300 5.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2185 10.3300 26.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.9956 10.2500 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8256 7.4800 150.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 108.4722 7.7200 85.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.3509 6.3250 201.70 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 110.0047 6.3900 13.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 110.1317 6.2950 201.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.7883 6.3300 300.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0000 7.3300 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange