Oct 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8212.10 NSE 36784.70 ============= TOTAL 44996.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-16 142.5500 0.0000 12.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 155.0200 7.3000 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 154.7800 7.3000 550.00 INE916DA7GQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 27-Apr-17 100.3244 7.9000 250.00 INE617N07013 SONI INFRATECH PRIVATE LIMITED 20.00% 30-Jun-17 100.0000 21.0000 562.50 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5700 7.0900 13.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 92.1700 7.1500 143.90 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 100.5300 8.6900 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.8900 7.1200 8.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.8500 7.7700 1500.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.9300 7.8500 500.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.2200 8.1400 500.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.7600 7.2200 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.5700 7.2400 20.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7300 17.5000 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6600 7.3500 800.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4400 7.3000 50.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.1600 7.7600 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3500 7.7500 14.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4100 7.3800 50.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.9500 8.2600 3.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.3700 8.9000 15.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.3500 9.9900 40.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.8000 9.7800 30.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.7500 9.8000 20.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.19% 22-Jan-23 104.3700 6.3100 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1100 8.1800 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5500 9.3300 6.10 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0000 7.6000 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.7300 0.0000 1.00 INE557F07116 NATIONAL HOUSING BANK 8.51% 13-Jan-24 112.2000 6.3700 1.50 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.5500 7.6500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.0400 9.9900 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3000 7.5000 197.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.3500 7.4600 50.00 INE733E07HA2 NTPC LTD 9.00% 25-Jan-25 108.0500 7.6400 0.60 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.8500 10.5700 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.9500 7.4800 350.00 INE134E07109 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 31-Mar-26 184.4400 0.0000 1.50 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.1500 8.3600 9.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.0000 9.8200 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.9500 7.4600 1.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 99.9500 9.0300 80.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.4000 9.3100 26.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.5900 6.4000 19.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9000 9.6100 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.66% 22-Jan-34 124.8000 6.2600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 110.2600 8.3900 110.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.7400 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8700 10.5000 225.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.2300 10.0300 50.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 103.9200 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.9200 10.0700 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 0.0000 1.00 NSE === INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 155.0217 7.3000 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 154.7779 7.3000 550.00 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 148.7800 0.0000 0.40 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.4821 7.2000 160.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.3822 6.8187 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.3530 7.3500 1000.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.3530 7.3500 1000.00 INE860H07938 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 24-Mar-17 100.3882 7.6000 500.00 INE860H07938 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 24-Mar-17 100.3882 7.6000 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.7542 7.2000 380.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.5225 7.6000 420.00 INE916DA7GQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.79% 27-Apr-17 100.3244 7.9001 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8257 7.6750 750.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 143.5650 0.0000 0.30 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.8257 7.6750 750.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0000 7.6542 1000.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 92.1689 7.1500 143.90 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE IND - 28-Feb-18 140.8100 - 2.50 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.0195 8.7500 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.2807 7.0994 50.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED 0.00% 14-Sep-18 115.2888 10.2320 15.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.8728 7.5732 10.00 INE477L07693 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.15% 19-Oct-18 99.9037 9.2000 1200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.1764 7.1500 20.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.0393 7.1400 62.50 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2879 7.3400 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2879 7.3400 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.9966 7.2600 31.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 102.0709 9.3800 1660.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1524 7.2900 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1524 7.2900 500.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 100.6487 10.9000 180.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.8500 7.7663 1500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9736 9.0850 160.60 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.9276 7.8500 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.1460 7.7400 19.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0524 9.0100 700.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED - 22-Nov-19 101.1786 13.5104 125.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.5878 9.5500 750.00 INE477A07209 CANFIN HOMES LIMITED 7.73% 24-Jan-20 100.0000 7.7200 650.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.7193 7.7750 70.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9150 7.3176 90.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.6270 7.2145 50.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 104.5713 7.1965 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.7611 7.2200 50.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 20-Mar-20 102.1413 7.7357 50.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 99.9700 7.2334 550.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.5610 7.2400 25.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9673 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6646 7.3500 800.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4422 7.3000 50.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.2475 7.4200 400.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.1632 7.7600 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.1344 7.2491 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.2500 7.7700 224.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0908 7.7500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0908 7.7500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0922 7.7500 750.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4122 7.3800 400.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4122 7.3800 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.5700 8.2600 16.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.9500 8.2472 6.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.0700 8.1916 25.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.5200 8.2446 20.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.3500 9.8700 10.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7750 7.2900 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 106.0000 7.6345 8.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.3346 6.3161 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1145 8.1800 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6886 9.3000 195.10 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8000 7.6400 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.4000 7.7300 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4425 10.5000 970.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 110.8093 7.8900 600.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.5500 7.8273 2.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 114.9600 9.3600 451.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.4120 7.4800 30.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.7500 7.5000 40.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3018 7.5000 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.3495 7.4600 50.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 108.0500 7.6447 1.20 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 104.8593 7.3350 15.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 104.8593 7.3350 15.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.1500 7.4000 7.40 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6571 7.5300 60.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 106.9000 7.5600 50.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 104.2648 7.8600 50.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 104.2648 7.8600 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.9871 7.4800 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.9871 7.4800 250.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 106.2500 8.9000 4.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.9121 7.4100 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.9121 7.4100 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 107.1000 9.3700 8.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.7000 8.2800 2.50 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.6310 7.7800 300.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.1600 7.7900 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.1072 7.8000 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 104.1500 8.3372 10.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.4567 7.7700 60.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 104.2500 7.8100 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6800 9.1700 1.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2214 7.7800 47.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.0179 8.6700 340.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8900 8.4900 1329.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4500 8.6800 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9446 7.4800 52.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.7460 9.3249 2.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.4000 9.3100 25.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.6400 8.8000 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.3500 8.7800 11.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9091 7.6600 300.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.5300 7.5750 30.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.8400 8.5500 70.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4800 8.3700 3.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 99.9500 7.5907 100.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.8913 8.1600 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8300 7.8600 1000.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.7678 6.2500 10.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 18.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.4885 6.3100 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.3248 6.3400 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 102.9433 10.1500 1300.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 102.3268 10.3000 1080.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.0576 10.5000 733.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 101.8622 8.5000 230.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 106.0025 10.4800 100.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 104.7000 9.1800 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.4317 10.4000 13.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.6216 10.4890 350.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.2500 9.5600 40.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 108.7500 7.6900 85.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 106.7700 6.5300 25.90 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.8889 6.2700 4.90 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 110.0147 6.3900 13.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.5914 6.3500 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.2426 8.3900 360.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.3590 9.6900 150.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4900 10.8000 2.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.3590 9.6900 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.9807 11.0000 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1600 10.2350 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.2233 8.1400 500.00 INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 