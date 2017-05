Oct 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13445.50 NSE 65627.00 ============= TOTAL 79072.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-16 142.5900 0.0000 4.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.3700 7.3000 450.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 92.2600 7.1500 100.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.5000 0.0000 0.50 INE333T07030 RELIANCE BIG PRIVATE LIMITED 0.00% 24-Sep-18 114.3300 13.0000 2420.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2700 6.9000 1250.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.9000 7.8600 200.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.2185 7.7500 3250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.5200 7.3700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4400 7.3000 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.4500 0.0000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2800 9.1800 3.10 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.3900 6.3600 3.20 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.6200 0.0000 10.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.5400 9.0500 13.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.5400 9.1600 629.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1400 9.1500 20.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0000 9.2100 7.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2200 8.8100 12.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9700 7.6500 500.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4400 249.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.2800 7.9500 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.1500 6.2500 11.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.4900 6.4200 15.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.9900 6.3500 20.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0000 8.3800 3000.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 109.7500 6.3300 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.2100 6.2500 29.20 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.0300 5.1500 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 5.6900 43.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.5600 0.0000 24.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 103.0900 9.9000 24.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 106.0100 0.0000 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 0.0000 1.00 NSE === INE774D07KK1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 03-Nov-16 119.0308 6.8995 498.00 INE774D07KL9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.07% 04-Nov-16 100.0294 6.9187 915.00 INE093J07445 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 07-Nov-16 185.6100 0.0000 4.00 INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED INDEX 14-Nov-16 142.5850 10.5000 10.80 INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED INDEX 14-Nov-16 142.5850 10.5000 10.80 INE334L07118 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.65% 12-Dec-16 100.5185 8.3854 80.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.2660 7.5033 390.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.3711 7.3000 450.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 11-Jan-17 151.1700 0.0000 7.00 INE626J07038 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-17 100.1149 8.2849 40.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.2413 7.3000 2500.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.2413 7.3000 2500.00 INE804I07WI4 ECL FINANCE LIMITED 03-Mar-17 125.0000 0.0000 1.60 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 143.5650 0.0000 0.30 INE626J07046 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-17 100.4534 8.3953 40.00 INE333T07022 RELIANCE BIG PRIVATE LIMITED 24-Sep-17 114.7500 13.0000 180.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0000 7.6500 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 92.2562 7.1500 100.00 INE626J07053 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-18 100.6759 8.4631 40.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.0000 7.6800 500.00 INE333T07030 RELIANCE BIG PRIVATE LIMITED 24-Sep-18 114.3300 13.0000 1210.00 INE477L07693 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.15% 19-Oct-18 99.9037 9.2000 200.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 104.2421 8.5927 150.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4762 7.1858 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2069 7.1800 1700.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2155 7.1800 1400.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 102.1299 7.3671 200.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2665 6.9000 1250.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 107.7717 7.4471 31.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.7623 7.3594 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.2279 7.1600 1.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8962 7.8600 200.00 INE063P08054 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 26-Aug-19 101.3316 9.5000 50.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.8510 9.1200 29.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.6827 8.1700 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.1013 7.2900 37.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 104.0501 7.2000 1.30 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.6030 7.2500 1.00 INE651J07366 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 29-Oct-19 99.8181 9.4400 30.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.2185 7.7500 3250.00 INE191H07169 PVR LIMITED RESET 24-Nov-19 107.6203 8.5000 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.3978 7.2603 200.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.1697 7.3300 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.1697 7.3300 500.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 105.5000 11.5738 38.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.6758 7.7900 160.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.5204 7.3700 50.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.50% 20-Apr-20 99.5843 8.6466 465.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.7062 7.2000 25.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.7062 7.1943 25.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.3900 6.3600 8.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4708 7.2330 158.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.0000 10.6000 1.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.2465 7.2625 100.00 INE924F08025 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.49% 16-Jul-20 98.8500 9.3000 3.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7185 7.3300 1150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7185 7.3300 1150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4362 7.2900 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4362 7.3000 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4553 7.2961 150.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.4957 7.5751 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.4063 7.7653 250.00 INE121A08NP2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 28-May-21 109.6200 8.6300 1000.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.8500 7.6200 2.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.1700 8.1700 25.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.5432 6.3000 1.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.7992 7.3821 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2600 8.2900 450.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.4000 8.2900 289.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.7200 8.2900 700.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.2061 8.0242 250.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 103.6500 7.7700 4.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 102.2343 8.5749 154.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6700 9.3000 21.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0526 7.5850 3250.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 109.5500 9.0500 2.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 106.1756 10.9175 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.8000 7.5000 15.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.3200 7.8600 8.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 102.4059 8.9552 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6727 7.5273 250.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 102.6800 9.1800 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7527 7.5150 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7527 7.5150 50.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 103.6000 8.6500 10.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.9670 7.8200 1250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.9670 7.8200 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.6200 7.7500 50.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2800 7.7700 6.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.6200 9.1400 71.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.4159 8.4600 65.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 101.1000 9.0500 10.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.6000 8.7100 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.6696 7.5200 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9588 7.4779 95.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9400 9.3000 16.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0000 9.2100 7.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4336 7.4000 800.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4336 7.4000 800.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.4000 8.7700 18.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7662 7.6800 750.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.2089 8.6400 381.10 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4416 249.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 100.2806 7.9500 250.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 100.7700 8.3050 10.00 INE538L08096 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 17-Oct-26 103.5000 9.1924 6.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.3454 7.4500 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8496 7.8586 450.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.0500 8.2863 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 118.5100 6.2900 4.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0000 8.3849 17000.0 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% PERPETUAL 100.0882 9.9200 3000.00 INE875V15013 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - - 92.6050 8.1000 2566.20 INE875V15021 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - - 99.8570 8.6500 888.90 INE875V15039 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI - - 100.0000 9.0000 314.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.0300 10.3800 231.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.0500 10.7800 15.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.7000 10.6000 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.7600 8.7500 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.8227 10.1500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4296 10.4000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.6849 8.9200 307.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 110.3968 6.3500 13.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 109.7500 6.3250 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.0700 6.3100 200.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.6741 6.3050 50.50 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.3358 7.4500 1700.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2510 10.9000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.3800 10.4800 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 