Nov 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7869.60 NSE 21289.50 ============= TOTAL 29159.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 142.4700 0.0000 23.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.1500 7.1500 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 19-Aug-17 101.5500 7.1800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5500 7.1000 1500.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.7875 8.4500 220.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.7900 7.1600 542.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.8800 7.1700 240.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.5400 7.2700 1050.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2300 7.1700 1708.00 INE063P08054 EQUITAS FINANCE LIMITED 10.15% 26-Aug-19 101.7251 9.3000 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3900 7.8000 200.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.6200 7.7800 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.0000 7.3900 100.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.4500 6.3500 19.20 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 107.5300 7.5500 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.3800 7.6400 137.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0100 9.2100 50.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4700 7.4000 800.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8300 7.6700 150.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 115.7400 6.3200 10.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.1200 6.2600 0.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 121.6700 6.6000 3.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.5800 9.9800 15.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8800 10.5500 1.00 NSE === INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 23-Dec-16 100.2470 7.4966 150.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5843 6.8501 10.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.5534 7.1000 1500.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.7875 8.4500 220.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.2975 7.1800 1.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 117.3000 0.0000 4.50 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Jul-18 106.4000 0.0000 13.50 INE306N07IU4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.77% 12-Oct-18 100.0000 7.7600 800.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.3229 7.2500 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.3229 7.2500 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2758 6.9200 650.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2280 7.1700 1708.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1037 7.3111 5.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT 11.28% 26-Apr-19 100.8669 10.7946 90.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.6258 8.0000 1.00 INE063P08054 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 26-Aug-19 101.7251 9.3000 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3944 7.8000 250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.2385 7.7400 3250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0000 7.4800 1000.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4000 11.6500 2.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PRIVATE 1.25% 20-Dec-19 105.8175 11.5042 1.40 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.4500 6.3600 11.20 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.3825 7.2600 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.3825 7.2600 500.00 INE924F08025 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.49% 16-Jul-20 98.8500 9.3000 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6535 7.3500 1500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6535 7.3500 1000.00 INE658R08057 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.15% 28-Apr-21 102.9564 10.2500 240.00 INE651J07200 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 24-May-21 100.4125 9.3500 13.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7000 8.9650 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0026 7.3900 100.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.0000 7.6500 950.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.0661 7.2174 450.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2750 8.2865 450.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5372 9.3300 379.40 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DIST 10.50% 10-Feb-24 105.4500 9.1100 5.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 108.1442 7.8000 48.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 107.5295 7.5500 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.3780 7.6400 137.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 104.2648 6.0954 50.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 104.2648 7.8600 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.8000 8.5528 20.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0100 9.2100 50.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4650 7.3953 1600.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4919 7.7200 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4919 7.7200 100.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.8200 7.8740 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.2000 6.3000 15.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 117.5600 6.3200 2.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.2600 6.3200 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 103.3206 10.1800 150.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1500 10.3000 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange