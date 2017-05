Nov 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9233.00 NSE 36033.90 ============= TOTAL 45266.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 114.2900 11.4700 40.00 INE916DA7JG2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 22-Nov-16 99.6225 7.2800 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.5700 6.8500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5800 6.8000 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.4000 9.5000 420.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.1000 8.2600 1250.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.40% 16-Aug-19 100.6700 8.1000 250.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8900 7.8600 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.0000 7.8200 2850.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.2600 7.3000 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4100 7.3800 500.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 101.3500 8.1400 3.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.4300 0.0000 9.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.4100 8.1800 1500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.4500 7.7000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3000 0.0000 1.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 103.1600 7.8200 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.1600 7.8500 150.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Jun-26 100.9000 8.6400 25.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 500.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0100 8.4400 249.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.2000 9.0600 97.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 109.0400 6.2100 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.4100 0.0000 4.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 117.6000 0.0000 2.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.1600 7.4700 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.0900 6.4000 3.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.7500 0.0000 1.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4800 11.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.9100 0.0000 6.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.1200 0.0000 1.00 NSE === INE916DA7JG2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 22-Nov-16 99.6225 7.2800 2176.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 152.7100 0.0000 2.10 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 151.2300 0.0000 4.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Feb-17 163.9800 0.0000 18.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.5696 6.8500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5833 6.8000 250.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.3491 9.1500 500.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.3491 9.1500 500.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.4043 9.5000 420.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.2295 7.7400 500.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 101.2126 7.1576 1.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.7707 7.7000 450.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.7556 7.7269 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.7417 7.7290 250.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 102.0610 0.0000 3.50 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3366 7.1500 50.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.0994 8.2600 1250.00 INE121A07MJ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.50% 07-Sep-18 100.2890 8.3000 350.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.3204 7.2500 250.00 INE093J07EU5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Dec-18 98.5400 0.0000 2.50 INE093J07FA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Dec-18 97.9200 0.0000 4.50 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Feb-19 99.0800 0.0000 2.50 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.9752 7.2187 1.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2169 7.1732 1700.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3288 6.9000 500.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 107.0000 0.0000 6.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Jul-19 105.1500 0.0000 5.50 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.1569 8.2000 100.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8936 7.8600 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.8965 7.3500 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.8679 7.5900 250.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 100.0000 7.7800 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.3000 7.7500 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.2852 7.8000 250.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 100.4900 7.8000 500.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 105.2677 9.1348 456.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.0000 7.8212 2850.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.2551 7.3000 300.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5325 7.8200 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7453 7.0900 2.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.1131 7.8200 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.7500 9.5476 10.00 INE121A08NP2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 28-May-21 109.6350 8.6231 1000.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.2600 7.7700 6.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 106.7395 8.3300 10.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.0629 7.6500 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4089 7.3800 500.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.5700 8.2500 70.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.3500 8.1400 3.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.3040 8.8000 100.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.4531 8.2600 70.00 INE691I07DV8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.80% 22-Oct-21 100.0000 7.8000 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.4150 8.2872 289.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.7350 8.2856 700.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.6400 7.7054 351.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.4058 8.1800 1500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.6712 7.6562 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5742 7.6762 1000.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 106.1500 10.9300 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.8917 7.6400 250.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.3400 7.8200 1260.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.2500 7.3700 2.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 101.5888 9.9000 9.90 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 104.9960 6.4100 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1100 7.4600 50.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 09-Oct-25 102.1503 8.3900 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 103.2600 7.8100 100.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.0922 7.8600 650.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 102.3692 8.9500 100.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 101.6700 8.5200 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.7700 7.7233 10.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.0778 8.9900 446.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.1450 7.7900 3.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.8000 8.4000 8.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.9700 9.2100 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.4771 8.4500 65.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 101.1500 8.8100 15.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.7500 8.7900 134.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1500 8.8100 12.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4200 7.7304 502.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 100.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0100 8.4400 249.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.7000 7.8800 55.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9449 750.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.2258 6.4000 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0200 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.6700 6.2500 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% - 99.1586 7.4700 2050.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.6500 10.4500 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.4600 10.6700 52.00 INE093J07676 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - - 190.9900 0.0000 15.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 103.4297 8.9500 14.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.7500 9.9009 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.74% 21-Jan-31 109.9012 6.4000 80.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.9012 6.4000 27.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.2634 6.3825 270.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 123.0827 6.4000 40.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 120.2209 6.5000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.3000 10.6800 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.7100 10.7200 7.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 110.7074 10.2900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 