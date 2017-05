Nov 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2473.10 NSE 36961.50 ============= TOTAL 39434.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 142.5500 0.0000 5.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0800 6.8800 5.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 100.2800 6.6000 1.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5900 6.7700 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.5600 7.7700 50.00 INE094I07015 KOLTE PATIL DEVELOPERS LTD 12.25% 11-Dec-17 101.7126 11.0000 400.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.6700 7.2000 5.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 123.1500 0.0000 2.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 2.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.8600 9.5200 10.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7300 7.3000 250.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.5600 6.3000 5.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.7000 9.8100 6.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.2200 10.2000 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0000 0.0000 2.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.0700 7.9000 10.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.9900 7.5500 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.3300 7.8200 250.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 102.4300 9.6300 9.90 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.1700 8.5000 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.3000 8.7900 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4600 7.7300 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.6600 0.0000 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6400 2.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.46% 30-Aug-28 115.6700 0.0000 12.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 116.5400 0.0000 5.20 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 122.7200 0.0000 60.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.8800 0.0000 10.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.9500 9.5800 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.9300 10.1500 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 105.6100 0.0000 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.7000 0.0000 1.00 NSE === INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED - 19-Nov-16 114.5198 9.3322 243.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0743 6.8800 100.00 INE121A07JZ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 100.1419 6.7500 88.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.2213 6.7369 200.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 177.0000 0.0000 0.90 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 151.3300 0.0000 0.50 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 163.2300 0.0000 2.50 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 149.4100 0.0000 5.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5873 6.7700 250.00 INE093J07650 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Mar-17 148.1900 0.0000 9.50 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 157.0000 0.0000 0.20 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 03-Jul-17 114.7588 9.3200 260.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.5615 7.7676 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6122 7.0600 1.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.2388 7.7200 250.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.4458 9.0244 200.00 INE094I07015 KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED 12.25% 11-Dec-17 101.7126 11.0000 400.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.4772 7.8850 20.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.8965 7.9750 20.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.7413 7.1790 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.4580 7.2500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.5984 7.1500 20.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.6380 7.2700 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.4299 7.2500 300.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4081 7.2158 750.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 101.9751 9.4200 1410.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 101.2200 0.0000 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.9500 9.0000 1.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.0126 8.2627 600.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.7600 7.8900 2500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3959 7.7800 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3959 7.7800 500.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.0000 8.5056 1250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.2753 7.7292 2500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.2829 7.7558 750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.2829 7.7558 750.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.69% 04-Dec-19 99.8238 7.7600 300.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.69% 04-Dec-19 99.8238 7.7600 300.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 102.0500 9.0000 1.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 102.4500 9.0000 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 105.0000 9.0000 0.50 INE477A07209 CANFIN HOMES LIMITED 7.73% 24-Jan-20 99.9800 7.7200 250.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 99.6865 7.3300 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.9325 7.3700 250.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.8000 9.0000 0.50 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 102.0000 9.0000 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.3716 7.3700 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.3716 7.3700 500.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.1437 7.8100 300.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.7172 7.7945 250.00 INE535T07030 BAU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.40% 30-Sep-20 100.0200 20.0200 40.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2520 7.8052 250.00 INE658R08057 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.15% 28-Apr-21 102.9535 10.2500 10.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.0000 8.2083 8.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7307 7.3000 1000.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7307 7.3000 1000.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4090 6.4000 230.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 104.5581 7.4000 150.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 104.9900 8.9500 1.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 64.3000 7.4400 2.50 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.7000 7.7983 1.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3051 7.9000 3.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1746 9.2000 2309.40 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0000 7.6000 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 106.8105 7.5500 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0000 7.6000 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.1238 7.7700 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.9867 7.5500 250.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.3337 7.8200 250.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 102.2697 8.3000 890.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.07% 01-Oct-25 104.6049 6.3700 192.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 106.1095 7.6000 40.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 108.9500 9.0500 1.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 102.4419 8.3000 766.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 102.3692 8.9500 80.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.1740 8.5000 300.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.9000 9.2200 40.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.7968 8.0200 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.6200 8.7100 7.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.3000 8.4300 7.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8000 8.7700 448.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2887 28.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.2500 9.0278 450.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 103.3300 8.4800 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4222 7.7300 1850.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.4222 7.7300 1350.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.1297 7.4800 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9448 4750.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 106.5670 7.6000 40.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.6290 6.3500 250.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 106.9912 7.6000 40.00 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP - 26-Mar-28 105.1488 6.3600 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.1898 6.3400 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.3105 6.3400 150.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 107.3785 7.6000 40.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 118.0300 6.3300 5.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 107.7456 7.6000 40.00 INE261F08683 NABARD 7.38% - 100.0000 7.3747 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.7607 10.8500 16.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 103.6613 10.4700 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.9767 10.2500 2.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.8197 8.5255 250.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.9600 6.3000 2.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.1890 6.3900 400.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.7797 7.4750 150.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.7797 7.3408 150.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5600 11.0500 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1500 10.3000 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 