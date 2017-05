Nov 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5213.50 NSE 31544.60 ============= TOTAL 36758.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0300 7.5900 70.00 INE691I07BG3 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 17-Jul-17 100.5600 7.9000 250.00 INE804I07TH2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-17 148.3000 - 4.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5500 7.1000 1500.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.50 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.8500 7.7600 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1000 7.8100 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.9000 7.3700 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3300 7.4000 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.8500 0.0000 450.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 106.1300 7.3200 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1200 8.7000 200.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.5600 6.3000 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0300 7.5800 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.4000 5.3300 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.8200 7.6500 600.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6400 6.3000 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.1000 6.2100 5.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 106.3300 7.5100 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 1000.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.5000 0.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.5500 8.7800 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.0100 10.2000 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.2500 0.5400 20.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.3000 10.0200 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.5300 0.0000 1.00 NSE === INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.2332 6.9000 250.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.2332 6.9000 250.00 INE115A07IJ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.24% 23-Dec-16 100.1696 7.0112 750.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.3979 7.0600 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.3979 7.1611 50.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.5591 7.2300 3.00 INE093J07676 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 13-Feb-17 191.8800 0.0000 5.20 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5932 6.7699 121.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.7832 7.2000 2000.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 96.6062 8.0900 42.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.4446 6.9990 123.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.3119 6.9991 161.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.1627 7.2000 10.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED 03-Jul-17 145.0000 0.0000 0.20 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1194 7.1500 10.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.5554 7.9000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5520 7.1054 1500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5932 7.0750 15.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.8401 7.3100 30.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.3743 9.0996 150.00 INE975F07FG7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 24-Jan-18 100.4495 7.9500 100.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 115.1100 0.0000 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.6260 7.7200 6.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4269 7.2058 600.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3404 6.8500 2000.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 99.9400 0.0000 5.10 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3404 8.0397 2000.00 INE804I075K3 ECL FINANCE LIMITED 03-May-19 100.0000 0.0000 10.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 113.5000 0.0000 3.30 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4104 7.2000 10.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 107.9600 0.0000 2.50 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 98.7500 0.0000 5.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 99.8500 7.7599 250.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.40% 16-Aug-19 101.2740 7.8500 250.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.0000 8.6900 253.70 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.2979 7.7500 750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.2979 7.7500 750.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0959 7.8100 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1009 7.8092 50.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 101.9622 7.8643 120.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 100.0000 13.6509 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.6128 7.8100 100.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 99.6853 7.3300 200.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.5140 6.3400 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 102.7966 8.1446 250.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 105.0167 7.2950 250.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 105.0167 7.2980 250.00 INE235P07084 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 04-Dec-20 100.9700 8.2413 160.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.1012 7.2583 5.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3273 7.4000 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.3733 8.9000 465.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 106.1344 7.3200 50.00 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.0000 7.6500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6499 7.3200 100.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 103.7070 7.7800 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.5039 6.3775 830.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.9930 6.3500 2.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.7886 6.3775 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0341 7.5800 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2058 9.1900 324.30 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.3748 9.1600 300.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 112.0000 7.2100 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0145 10.2000 100.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.7500 7.6300 10.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.3380 6.3300 150.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.6690 6.3600 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.8415 7.7950 640.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.0895 7.8600 350.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.0895 7.8600 350.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 102.3700 8.9497 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.3500 7.7626 50.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.1845 7.8300 50.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.1405 7.7900 16.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.6013 8.4300 10.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.6700 8.7030 7.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4600 8.4065 7.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8400 8.7700 300.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9900 518.30 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.8700 8.5500 47.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5632 7.9000 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9445 7000.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8500 200.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.9591 6.3400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.7477 6.3600 46.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0000 8.3833 1500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.8511 8.5000 1000.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7583 8.5400 200.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.6613 10.4700 8.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.0000 10.2400 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.0000 10.2400 3.00 INE136E07QP7 CITCR FIN NF RESET 17 SR-505 - - 140.2000 - 2.50 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.6600 6.3300 5.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.1900 6.3400 8.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.5817 6.3500 170.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.3774 6.3300 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 106.3296 7.5100 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 123.0795 6.4000 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.4000 10.6600 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com