Nov 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9226.20 NSE 24819.30 ============= TOTAL 34045.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5700 6.7500 250.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.9200 7.0400 95.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.0400 7.5400 14.00 INE691I07BG3 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 17-Jul-17 100.5500 7.9000 250.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.5000 11.1800 0.50 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3700 7.9400 36.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.9000 7.5400 4.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.5000 0.0000 1.50 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.3800 7.7400 22.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.4900 7.4400 27.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 85.4800 7.2800 70.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.9400 8.9900 30.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-19 101.4662 8.2700 35.00 INE371K08060 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 25-Jun-19 101.7000 8.3200 35.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.7500 7.6400 30.00 INE674N07089 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 0.00% 05-Jul-19 104.6800 8.8600 34.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-19 102.8000 8.8000 35.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 103.7400 7.6400 5.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.2400 7.6400 35.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 133.1400 9.4700 27.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.4930 8.2700 250.00 INE192R07018 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.38% 19-Aug-19 105.1200 8.2200 15.00 INE063P08062 EQUITAS FINANCE LIMITED 10.15% 29-Aug-19 101.4465 9.3100 11.00 INE148I07ET1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 03-Sep-19 104.3600 8.8000 32.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.6800 9.1600 250.00 INE296A07MJ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 11-Sep-19 100.2018 7.9000 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.1000 8.1800 35.00 INE146O07268 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.00% 15-Sep-19 100.2100 9.8900 35.00 INE069P08028 TATA VALUE HOMES LIMITED 8.80% 27-Sep-19 99.8806 8.8400 36.00 INE612J07111 RAPCO HOME FINANCE LIMITED 8.50% 04-Oct-19 99.8500 8.5500 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 102.9000 7.6400 9.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 104.3900 8.3400 40.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 103.9900 7.5900 60.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.4900 7.2600 20.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7100 9.00 INE306N07IM1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.25% 01-Jul-20 100.3311 8.1300 10.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 15-Apr-21 105.5100 8.1400 107.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 107.8200 7.5900 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.2300 7.5900 20.00 INE121H07BR0 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.0000 8.2100 2.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.1200 8.7000 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 104.6900 7.4000 90.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3300 0.0000 5.20 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 104.6300 7.5400 38.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 103.2700 0.0000 1.90 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 103.1100 0.0000 0.50 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 103.1200 0.0000 0.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.9800 7.5600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0300 7.5800 100.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 107.8800 0.0000 12.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 108.9300 0.0000 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.9500 10.2500 1.00 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 109.4300 0.0000 4.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 104.2000 7.5900 48.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 105.2500 7.6900 2.50 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 106.1700 8.2400 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3500 10.5500 9.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 106.2600 7.7100 43.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 106.6500 0.0000 0.10 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.6700 8.4200 4.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.3000 8.4300 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9000 9.1400 0.60 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.0500 0.0000 48.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.0200 0.0000 5.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0200 3.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 106.3700 0.0000 1.90 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 106.2300 0.0000 0.50 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 106.2400 0.0000 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.5400 6.2800 200.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 117.0200 0.0000 2.60 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 116.9000 0.0000 1.00 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 116.6000 0.0000 3.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 115.8000 0.0000 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 115.9900 0.0000 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 115.9900 0.0000 1.80 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 117.5800 0.0000 3.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 117.2400 0.0000 1.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 116.5100 0.0000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.5000 0.0000 89.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.9000 6.3700 243.90 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 107.1700 0.0000 2.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 108.4500 0.0000 1.10 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 107.6300 0.0000 1.80 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.6200 0.0000 0.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.2200 0.0000 0.90 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.0000 0.0000 0.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.5358 7.3800 50.00 INE084S08013 SUGAM VANIJYA HOLDINGS PVT LTD 12.00% 03-Feb-35 100.0000 11.0000 4480.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 111.3000 6.3100 0.90 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 8.2800 500.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.5000 0.0000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 10.6800 457.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.9500 10.1200 200.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 103.0900 9.8600 15.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.9100 0.0000 7.00 NSE === INE918K07177 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 29-Nov-16 125.0200 9.5000 2.50 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 177.7200 0.0000 1.40 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 151.5400 0.0000 3.00 INE093J07544 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.6000 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 175.9200 0.0000 1.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5707 6.7500 250.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.5454 7.9000 250.00 INE092T08AD8 IDFC BANK LIMITED 8.53% 30-May-18 101.2092 7.8000 1500.00 INE092T08AD8 IDFC BANK LIMITED 8.53% 30-May-18 101.2092 7.8000 1500.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.4785 7.1500 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.4785 7.1500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.6612 7.1000 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.6612 7.1010 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3914 7.1000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3914 7.1000 50.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.0637 8.2800 500.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.5755 8.2500 50.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.5755 8.2500 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5652 7.1100 1000.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5652 7.1100 1000.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 97.3800 0.0000 5.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 85.4782 7.2800 70.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.3139 7.7622 10.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED 29-Mar-19 101.2200 0.0000 1.00 INE804I075K3 ECL FINANCE LIMITED 03-May-19 100.0000 0.0000 3.50 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.3872 7.2250 7.50 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 107.9600 0.0000 7.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9551 7.2700 2.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 101.1612 8.9100 49.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 102.0513 7.8000 100.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.2044 8.1700 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7656 9.1700 50.00 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.4930 8.2700 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.6815 9.1600 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.7304 9.1400 110.00 INE296A07MJ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 11-Sep-19 100.2018 7.9017 250.00 INE612J07111 REPCO HOME FINANCE LTD 8.50% 04-Oct-19 99.8477 8.5500 50.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.2953 7.7185 2500.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1484 7.8500 500.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1484 7.8500 500.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 102.9600 7.5129 80.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.6641 6.3150 50.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 105.5061 8.1400 107.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3267 7.4000 1250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3267 7.4000 1250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9591 7.4000 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.0000 7.2328 300.00 INE296A07NB4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 21-Oct-21 100.0000 7.6500 50.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 101.8900 10.0000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.2375 6.3500 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.5039 6.3775 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3413 7.5000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3413 7.5000 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.9831 6.3500 3.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.1459 6.3500 250.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.7886 6.3775 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.1985 6.3500 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.9808 7.5600 100.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.15% 20-Mar-23 107.9500 7.7000 3.00 INE752E07GZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-23 106.2065 7.5600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0322 7.5800 100.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 102.7405 7.5600 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 104.1237 7.5600 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 105.7280 7.5600 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.2500 9.3900 649.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.2000 8.7558 500.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 111.0332 6.3500 200.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 111.0332 6.3500 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.0500 7.7809 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.1150 10.1800 300.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.5200 7.8300 30.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 102.4159 8.9534 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6118 7.5350 10.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.0839 7.9100 450.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.0839 7.9100 450.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.8116 7.8500 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.8116 7.8500 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.6917 7.8600 110.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.6917 7.8600 100.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.3887 7.8000 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.3700 9.2200 14.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.2800 7.7700 16.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.5600 8.7200 57.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.3000 8.7000 19.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.2500 9.4000 52.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.1000 9.1900 29.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2818 7.7500 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2818 7.7500 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.7900 8.5600 11.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8300 7.8600 15.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0200 68.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.5436 6.3800 200.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.1430 6.3350 1.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.1937 6.3150 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.5590 6.3800 250.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 106.5200 8.4000 4.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0000 8.3825 1500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4086 10.4000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 99.5000 11.8300 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.7808 10.3000 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.8991 6.3700 243.90 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.3171 6.3400 250.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.9602 7.3700 350.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.9000 6.4500 1.50 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 112.3962 8.0300 600.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 112.7278 8.0300 600.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 112.0576 8.0300 500.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 112.0713 8.0300 500.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.5358 7.3800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6400 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com