Nov 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14981.80 NSE 69589.40 ============= TOTAL 84571.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE949L08020 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 14.40% 28-Nov-16 100.3400 8.0700 100.00 INE242A07215 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 10.70% 11-Dec-16 100.3400 6.6100 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.4700 6.7900 100.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 100.7700 8.7400 26.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.3900 7.2400 50.00 INE804I07E67 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 112.9000 0.0000 20.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.7500 7.7500 50.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.5300 7.3000 300.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.2500 6.8500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.1100 7.3100 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.8100 7.7900 320.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.5500 7.2500 250.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.3200 7.7100 2500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.1548 7.8100 500.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.9000 7.9500 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.3600 7.3700 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.1900 8.2000 1808.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.9000 7.3200 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3700 7.3900 300.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7200 8.9600 500.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 105.6200 7.6400 20.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.1300 7.6400 70.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 106.6700 7.6400 90.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.8200 7.6400 30.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 105.7100 7.6400 25.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 106.1300 7.6400 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.7900 8.1500 450.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4500 9.3500 3.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.2100 8.2500 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 105.7400 7.6600 250.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.6300 7.6900 110.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 105.7500 7.6900 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 107.7700 7.6900 15.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.9500 7.7800 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.4600 9.2100 14.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.5900 9.2800 2.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.2800 8.2500 750.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.8500 8.9500 3.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.7600 6.3200 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.7400 4.9200 375.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 108.1400 6.3800 250.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 106.4800 7.5500 200.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.8000 6.2800 348.30 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2500 6.3500 132.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.4500 7.3800 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 99.6100 7.5300 200.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 121.8900 6.5000 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 116.8400 7.7400 20.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 8.2900 400.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.3200 10.0000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.7400 8.7500 1000.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.8000 10.1500 400.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.2300 10.7000 456.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.9500 10.0300 100.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.4300 9.9900 30.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 5.7200 19.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.9500 10.0000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.2000 0.0000 1.00 NSE === INE121A07JZ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.18% 25-Nov-16 100.0961 7.0000 20.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.1240 7.0000 250.00 INE918K07177 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 29-Nov-16 125.0650 9.5000 2.50 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.1240 7.0000 250.00 INE242A07215 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 10.70% 11-Dec-16 100.3446 6.6100 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0900 6.7498 1000.00 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 100.4215 7.3149 280.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.1633 7.2300 450.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.2297 7.2501 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.5407 6.7850 50.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6719 6.4000 80.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.5762 7.3501 150.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.6178 6.3501 100.00 INE220J07014 FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED 11.95% 17-Mar-17 100.5104 10.8500 400.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.8544 6.9501 190.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.9485 6.9501 210.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.9988 6.8500 95.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.0381 7.5400 14.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 101.0500 8.2600 26.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4271 7.2250 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.4271 7.2250 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3915 7.2400 50.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.7930 8.4130 70.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 115.1100 0.0000 1.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.3606 7.9500 36.00 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.0000 7.7944 1000.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.0950 7.4000 4.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7537 7.7500 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.3828 7.2800 200.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.3828 7.2800 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.7040 7.5550 22.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 99.8912 12.0200 36.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2703 7.2700 1500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2703 7.2700 1500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.3328 7.1700 1500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.3328 7.1700 1500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.5020 7.2500 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.5020 7.2500 150.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.2954 6.8150 1300.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.5251 7.3000 300.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.6651 7.3500 27.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.6658 7.2700 18.00 INE514E08EW5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.2505 6.8500 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.6049 7.2040 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.7434 7.1770 39.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.4528 7.1915 350.00 INE445K07171 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 9.40% 12-Apr-19 102.0902 10.1300 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1057 7.3050 1250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0512 7.3300 500.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT LTD 11.28% 26-Apr-19 100.8606 10.7946 250.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 113.5000 0.0000 2.70 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.7922 8.6100 30.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.4473 7.3500 30.00 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 101.6317 8.7900 250.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 104.3986 7.3700 5.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 100.8719 7.6100 250.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.4597 7.5500 35.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 101.8253 8.7900 160.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 100.9974 7.8200 100.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2137 7.7000 1500.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 99.9476 7.6298 500.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 99.9443 11.5400 18.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.6010 7.3700 9.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.5477 7.2500 250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.3153 7.7100 2500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.1678 7.8000 1800.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1478 7.8500 750.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1478 7.8500 500.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 20-Dec-19 100.3761 13.5000 10.60 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.4792 7.8200 1500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.4792 7.8200 1500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.4825 7.6122 500.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.9000 7.9500 500.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 105.6541 7.9081 40.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 101.8749 7.8200 500.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 101.8749 7.8200 500.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 99.0776 10.8100 34.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.1085 7.5000 30.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 95.5000 11.0900 3.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 103.0443 7.3300 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 103.0443 7.3300 150.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5232 7.8200 2000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5232 7.8200 2000.00 INE949L07329 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 21-May-20 100.1456 9.5708 350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4237 7.2329 1400.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.4104 7.2192 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5960 7.1200 4.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3919 7.3100 700.00 INE235P07084 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 04-Dec-20 101.0500 8.2300 340.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.5773 7.2699 250.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.2101 7.2400 1000.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.1896 8.2000 1808.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.7369 8.7500 1000.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 102.7720 7.6300 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.0311 7.2700 500.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 107.8563 7.5800 30.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 107.8563 7.5800 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.6209 8.0900 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.4157 7.5500 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.4157 7.5500 20.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3653 7.3900 800.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.6658 8.9726 550.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6252 7.3255 1000.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6252 7.3255 1000.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.5808 9.3700 800.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2274 7.5250 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 111.4563 7.5400 38.00 INE139S07017 RENEW SOLAR POWER PRIVATE LIMITED 01-Nov-22 100.0000 11.9548 2000.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 97.9500 9.9200 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0322 7.5800 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.0322 7.5800 150.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 102.8420 7.5400 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.7935 8.1500 850.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.3751 8.1900 1500.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 103.4521 7.8000 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 105.8341 7.5400 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4350 9.3500 275.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.2000 8.0200 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3943 7.7100 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.4463 7.7000 1000.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 104.4770 7.5400 48.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 105.9500 7.5700 2.50 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 107.2700 8.0500 13.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 97.0500 9.9100 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.2100 8.2460 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 109.6703 7.6000 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.7644 7.6600 500.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.5200 7.8300 15.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 106.7800 7.5700 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 106.6400 7.6500 43.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 106.4513 7.6800 33.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 106.6506 7.5500 20.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 102.5000 8.8712 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.5000 10.1500 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 108.7003 7.5500 15.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.9750 7.7745 500.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.0222 7.8700 1000.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.9100 7.8300 1000.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.6236 7.8700 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0669 8.5000 20.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.3700 8.4700 22.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 60.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3496 7.7400 900.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3496 7.7400 650.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3506 7.7400 1750.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9935 51.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.1700 7.8100 15.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.9500 7.5200 2450.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.3300 9.0400 65.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.3024 6.3700 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.6296 6.3271 291.50 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 106.5200 8.4000 8.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.7400 11.5000 484.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8049 10.1500 400.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.8050 9.2000 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.6813 10.8700 105.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.1524 10.2000 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.1436 6.3800 250.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 106.4758 7.5500 200.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.8015 6.3800 348.30 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.5608 6.3500 60.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2276 6.3425 66.30 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 98.8900 7.5000 150.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.4488 7.3900 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 99.6093 7.5300 1350.00 INE128M08029 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.81% 02-Nov-35 110.3503 9.1500 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 119.0539 7.5500 20.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 8.2500 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange