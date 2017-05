Nov 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17095.50 NSE 64105.80 ============= TOTAL 81201.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2700 7.4000 400.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.8400 7.3000 250.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 100.7600 8.7400 26.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 100.3800 7.6000 850.00 INE804I07E67 ECL FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-17 112.9300 0.0000 6.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 101.2300 7.2300 450.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 100.8120 8.0500 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.6400 7.1500 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 85.6900 7.4800 23.20 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.9000 7.1500 350.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2900 6.7500 1750.00 INE556F09569 INE556F09569 7.98% 26-Mar-19 101.7286 7.1500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.0900 7.3100 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.3200 8.0900 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.1400 7.2500 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4400 7.2300 450.00 INE874V15016 SANSAR TRUST 8.75% 20-Mar-21 100.3008 8.9500 570.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.1300 7.2000 400.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 105.6200 7.6400 20.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.1300 7.6400 140.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 106.6700 7.6400 90.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.8200 7.6400 30.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 105.7100 7.6900 25.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 106.1300 7.6400 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.2900 8.0500 150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9100 7.6100 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9300 7.6000 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1500 7.4500 100.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.2400 7.7100 60.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 105.7500 7.6900 20.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.3200 7.4300 500.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 107.7600 7.6900 30.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.6000 8.4300 5.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.5600 7.3900 1300.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.4400 13.8100 2200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.9500 0.0000 0.60 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 114.9800 0.0000 0.20 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 108.2300 6.4500 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 107.6700 6.4200 50.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 106.9200 7.5000 530.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 110.3500 0.0000 0.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2500 6.3400 66.30 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.2600 7.3000 1600.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.4900 7.4300 950.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 111.9200 0.0000 0.20 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 111.7200 0.0000 0.10 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 116.8400 7.7400 20.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.8000 10.1500 200.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2000 0.0000 35.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.5600 0.0000 9.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.8900 10.4500 8.00 NSE === INE829Q07025 HERO REALTY LIMITED 11.10% 15-Nov-16 100.0420 8.6500 150.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.2738 7.4000 400.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 99.8550 6.7500 27.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.8365 7.3000 750.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.8365 7.3000 500.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 142.8740 7.9505 50.00 INE301A08381 RAYMOND LIMITED 0.00% 24-Apr-17 133.0001 8.4201 250.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 101.0400 8.2600 26.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED 28-Jun-17 115.7386 7.6000 850.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 15-Nov-17 100.5723 7.5000 500.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 20-Nov-17 100.8376 8.0100 125.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.2328 7.2250 450.00 INE311S08036 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.50% 26-Mar-18 100.3237 9.8800 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.8677 7.7000 100.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 101.7460 7.0500 35.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jul-18 101.3066 8.1500 500.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 02-Aug-18 100.8120 8.0500 500.00 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 101.1442 8.1200 250.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8079 7.8175 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8079 7.8175 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.6356 7.1500 100.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2353 6.7800 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2353 6.7800 500.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3126 6.7500 500.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3126 6.7500 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.9007 7.1500 350.00 INE359S07086 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 28-Feb-19 100.0000 9.50 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.6037 7.2040 250.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.3697 6.7500 500.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.3697 6.7500 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2920 6.7500 1750.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 101.7286 7.1500 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.4496 7.1915 350.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0948 7.3100 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 104.0376 8.5000 30.00 INE537P07018 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-19 103.4600 8.1009 280.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.3725 8.1000 1.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 100.8707 7.6100 250.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2130 7.7000 2350.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2130 7.7000 350.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 99.9473 7.6298 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.5000 8.8706 5.10 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.4825 7.6121 500.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.5388 7.8348 180.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 105.6741 7.9000 40.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4437 7.2258 950.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.4072 7.2192 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4319 7.2973 1400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3881 7.3113 300.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.6173 7.2583 500.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.2301 7.2340 1000.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.8500 9.5185 2.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 102.7920 7.6250 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.0511 7.2648 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.0511 7.2649 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3461 7.3950 500.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.8500 7.1800 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.8018 7.6000 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.1313 7.2000 1800.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2935 7.1600 1000.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.2421 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.4100 8.4200 48.60 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 109.0478 7.1800 500.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 109.0478 7.1800 500.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 106.7057 8.7200 20.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 104.2947 8.0500 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5000 9.3400 2.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9082 7.6100 1750.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9082 7.6100 1750.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9164 7.6100 3100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9164 7.6100 2100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6151 7.4500 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6151 7.4468 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.8693 7.4466 1000.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.8693 7.4466 750.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.1228 7.4550 200.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 106.7800 7.5700 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.2264 7.4400 1450.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.2064 7.4431 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.2731 7.8800 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6200 8.4100 10.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.3700 8.4700 22.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.2000 9.1700 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2000 7.4400 19.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.2877 7.5758 500.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.4266 7.4000 2800.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.6333 7.3700 1500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9628 7.6500 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9637 7.6500 1000.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5576 1100.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5800 2.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.8198 7.3800 700.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9441 2300.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0000 7.5200 5200.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 107.4735 7.5300 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 107.4735 7.5300 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 118.5366 6.2750 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.6500 6.3700 250.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.7400 8.7500 501.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8028 10.1500 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.3000 10.7000 4.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.8500 9.6200 10.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 106.9220 7.5000 530.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.4825 6.3100 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.5625 6.3498 60.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2276 6.3425 66.30 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.6832 7.4100 750.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.2172 7.3000 1200.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 99.7846 7.5100 1750.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0000 7.4900 250.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.6004 6.3500 46.80 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange