Nov 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18907.40 NSE 85437.40 ============= TOTAL 104344.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 114.6300 11.7500 2.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2000 6.5000 4250.00 INE691I07BG3 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 17-Jul-17 100.5300 7.9000 500.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.0100 7.7000 500.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 117.8700 0.0000 6.00 INE804I078L5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Feb-18 100.0500 0.0000 100.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 117.6000 0.0000 20.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 117.3200 0.0000 20.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.1166 7.7600 250.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 103.1400 7.0500 50.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.1000 7.8200 250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.1300 7.6500 1000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.6200 7.6600 500.00 INE756I07AJ0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.2200 7.8000 750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.2300 7.2000 2050.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9100 7.2500 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.9200 8.4800 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.6400 7.2300 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2500 7.1700 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 109.1300 6.1000 0.10 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.5200 8.0100 2100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.5400 7.9200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 96.1500 9.2600 209.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.8600 6.2800 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.0400 8.1000 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5500 2.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.6300 7.6500 60.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 104.3300 7.7700 170.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 1070.0000 8.6700 47.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6500 8.4100 5.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.9500 7.4800 1.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.0500 9.3700 410.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.4500 8.9900 50.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.5900 7.4300 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9600 7.6500 500.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 100.0000 8.8500 137.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9400 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.5800 7.4100 1100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.9500 6.2700 0.30 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 114.9700 6.2700 0.20 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.3800 9.0300 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.0000 8.6100 272.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.7600 3.5600 55.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.5300 6.3100 60.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 150.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.9600 6.3200 46.80 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 8.2900 400.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.0200 0.0000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.8500 10.1400 190.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.1500 10.9500 3.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA 9.15% 31-Dec-99 101.6600 8.5100 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 10.2000 77.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.2300 10.0300 41.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 0.0000 2.00 NSE === INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 177.9000 0.0000 0.90 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0705 6.8500 300.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.0705 6.8500 300.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1992 6.5000 13000.0 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1992 6.5000 1750.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.2667 7.1300 350.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.3639 6.7100 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.2586 6.9500 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.2586 7.0576 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 101.1837 6.9601 4.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 17-Jul-17 100.5322 7.9000 500.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 100.6040 9.6000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3839 7.6500 50.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5938 7.8000 500.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5938 7.8000 500.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.0119 7.7000 500.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 101.1739 7.9400 109.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7370 7.1300 115.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Feb-18 117.3000 0.0000 4.50 INE311S08036 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.50% 26-Mar-18 100.3127 9.9000 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.8875 7.0803 1.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 101.4500 8.5900 13.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 101.7248 7.6500 1000.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 101.7248 7.6500 1000.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.7796 7.1800 250.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 106.4000 0.0000 13.50 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6590 7.3050 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6590 7.3050 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.8309 7.1428 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.8309 7.1300 500.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.7733 8.0569 750.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.9000 8.5900 10.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.1166 7.7600 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5550 7.1500 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5550 7.1500 250.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8374 7.8000 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8374 7.8000 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.8533 7.0600 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.8533 7.0600 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.7381 7.0900 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.7381 7.0900 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 103.1436 7.0500 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.1358 7.0500 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.1358 7.0500 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4103 7.1907 250.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.20% 02-Nov-18 100.0000 8.2000 500.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 106.0000 8.6353 27.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.6481 7.0000 1500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.6481 7.0005 1500.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.2421 7.6700 100.00 INE774D07QB7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 21-Dec-18 100.0000 7.6283 1250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 85.8172 7.4000 11.60 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3205 6.7300 1000.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5233 7.7100 400.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3545 7.1900 50.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.0973 7.8200 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6749 7.0800 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6749 7.0800 50.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.6070 7.1300 5.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.1321 7.6500 1000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.6176 7.6600 500.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2124 7.7000 1150.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2124 7.7000 750.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7152 7.6500 1500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7152 7.6500 1000.00 INE756I07AJ0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.2186 7.8000 750.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.4265 7.1200 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.4265 7.1200 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.5057 7.2000 300.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.4097 7.1200 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.5057 7.2000 300.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.4097 7.1200 200.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.3005 7.6800 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.3005 7.6800 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.6000 7.6300 1000.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.2965 7.7150 750.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.6117 7.7200 2500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.6117 7.7200 2500.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.2000 7.8300 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.9356 7.6550 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.8675 7.6800 1070.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 102.8675 7.6800 1070.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.2297 7.2000 2050.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.3372 7.6600 500.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.3372 7.6600 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.4000 8.9000 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.1800 7.6000 1.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.7868 7.6800 1400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8646 7.1650 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8646 7.1650 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8646 7.1650 1750.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 105.8278 7.1700 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 105.8278 7.1700 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 104.0500 7.6000 1.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.9500 9.5000 2.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 101.4548 7.1800 250.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 101.4548 7.1800 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9140 7.2500 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9140 7.2500 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9030 7.2530 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9234 7.2250 750.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9044 7.2300 500.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2100 8.1530 3.90 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5573 7.2500 800.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.6385 7.2300 250.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.8887 7.1700 750.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 99.8887 7.1700 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2927 7.1600 1350.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2927 7.1600 850.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 103.4200 7.8534 70.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 99.9673 7.2500 1050.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 105.8361 7.5900 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5000 6.2900 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4537 7.4700 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4537 7.4700 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.3593 7.5900 70.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 106.9026 7.5900 90.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.0611 7.5900 30.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 105.9521 7.5900 25.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 105.5000 8.0000 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.3763 7.5900 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 104.5204 8.0050 450.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2300 872.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 101.0000 7.8700 268.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9164 7.6100 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9164 7.6100 250.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.2000 8.7554 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.0840 8.0966 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.7500 11.7800 50.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 106.6506 7.5497 20.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.7500 10.5900 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.2780 7.4318 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.2780 7.4318 550.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 108.7003 7.5496 15.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 102.6340 8.2700 270.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.7602 7.7100 2.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.3297 7.7650 670.00 INE774D08MG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 06-Jun-26 107.0000 8.6650 47.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.1600 8.4900 20.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.7400 7.7017 3.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.0000 9.8200 8.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0500 7.4700 52.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5800 9.3500 650.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8671 9.3043 50.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.0500 9.3666 410.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.6000 9.1306 50.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.5867 7.4325 700.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.9088 7.3300 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.9088 7.3300 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 5.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.7741 7.4371 900.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.7741 7.4371 450.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9618 7.6500 1400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7566 7.6800 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9777 7.6520 200.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.1986 8.4100 712.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 100.6808 8.1900 2.50 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9440 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.9259 7.3800 3500.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.3200 9.0400 302.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 107.5499 7.5200 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 109.3134 6.3200 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.9700 7.4600 10.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 118.6778 6.2600 250.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 106.5200 8.4000 4.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8527 10.1350 380.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.9179 8.4800 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.1144 10.7500 72.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.6800 10.1200 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.7400 11.4900 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.3500 10.1500 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.9195 8.4800 750.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.6915 6.3000 22.50 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 105.8613 7.4150 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 105.8613 7.4150 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0000 7.4900 500.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.9764 6.2400 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 119.0539 7.5499 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.9310 10.7500 150.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3300 10.1800 35.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.0331 11.0000 3.00 