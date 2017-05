Nov 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12675.40 NSE 40785.50 ============= TOTAL 53460.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07JZ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.19% 25-Nov-16 100.1200 6.9900 300.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 100.1100 6.8500 100.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 10-Feb-17 100.8300 7.6800 2750.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.5900 7.0400 100.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 101.6500 7.5600 500.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.62% 02-Aug-18 100.8889 8.0000 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 101.5000 7.1400 150.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.3800 9.3400 805.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.1600 7.7500 1750.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 102.3200 7.7100 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7000 7.3300 8.00 INE235P07167 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 101.8300 8.1500 50.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.2500 9.9200 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.4900 8.0100 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4100 9.3500 160.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.9000 10.2500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.9500 10.5100 33.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.4700 7.5500 50.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.9700 8.9400 50.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.1500 9.3800 400.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.4500 8.9900 50.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.5800 7.4300 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9400 1000.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.5800 7.4100 850.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 108.1000 6.3200 0.50 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 108.1200 6.3200 0.50 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 117.7600 6.3200 40.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 117.9100 6.3200 0.90 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 119.3900 6.3200 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.0000 0.0000 14.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 108.6200 6.3200 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 109.3000 6.2700 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.2400 7.4600 250.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0000 7.4900 500.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.0300 6.3200 4.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 99.5500 9.6100 50.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.6500 10.0000 2.50 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 8.6800 457.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.9500 6.4100 86.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.8400 9.8800 50.00 NSE === INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 156.4399 6.9450 50.00 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 164.3100 0.0000 2.50 INE148I07654 INDIABULL HSG FIN 10.50% 16-Jun-17 100.8461 8.6400 150.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 102.1292 9.9150 124.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5287 7.0700 200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5287 7.0700 200.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5696 7.8000 500.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 101.5696 7.8000 500.00 INE538L07114 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.4025 9.0441 140.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.9105 8.2830 80.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.3618 7.0900 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.3618 7.0900 250.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 29-Jan-18 117.9029 9.0000 3.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12-Feb-18 117.6247 9.0000 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.6460 7.6900 6.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.0821 7.7200 1450.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 27-Feb-18 117.3516 9.0000 10.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.70% 16-Mar-18 100.8057 9.0200 500.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.2911 8.9049 150.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 101.6265 7.7000 520.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 101.6265 7.7000 520.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.61% 02-Aug-18 100.8889 8.0000 500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.2851 7.7500 1200.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 100.9548 8.1000 500.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.4190 8.0500 116.10 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.5690 7.0500 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.5690 7.0500 500.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 109.5192 10.4433 0.30 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.0135 7.2400 59.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 98.7500 0.0000 5.00 INE371K08045 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-Jul-19 102.3532 8.2099 350.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.5116 7.0300 60.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.1641 7.7500 1750.00 INE651J07291 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.70% 30-Aug-19 100.6408 9.4000 150.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9007 9.0700 46.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.2417 7.0800 55.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.2893 7.1900 10.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.7094 7.6769 2000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.8550 7.1300 59.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.4894 7.0900 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 104.0892 7.1900 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.6000 7.6300 1500.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.3202 7.7050 750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.6088 7.6300 1000.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 103.7410 8.0500 96.80 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.6217 7.7158 2500.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 103.2000 7.9525 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.2328 7.2010 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9375 7.2500 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9375 7.2500 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7416 7.2000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.7416 7.2000 50.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 102.4475 7.7700 250.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 102.4475 7.7700 250.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 154.9400 8.0500 0.90 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 101.8317 8.1500 50.00 INE828N07032 VADODARA BHARUCH TOLLWAY LIMITED 10.10% 30-Jun-21 100.4283 9.9793 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 108.2246 7.2200 42.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.9945 7.1600 25.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.6261 8.2300 35.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.1230 7.7100 30.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 108.6584 7.1400 23.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.9622 7.1400 20.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 101.0000 7.9600 3.80 INE115A07KR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.66% 21-Oct-21 100.0300 7.6450 1400.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 102.9200 7.9800 330.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.5349 7.1100 500.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 107.2391 7.3300 41.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5000 6.2900 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2765 8.2800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2765 8.2800 100.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 101.0000 9.7400 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.7025 7.3700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.7025 7.3700 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 104.4894 8.0100 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.5448 7.9200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4317 9.3500 1245.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.8200 7.9000 272.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 109.6441 8.0091 700.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.4664 7.5450 550.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 167.9770 8.6500 56.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 108.9548 7.4600 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 108.9548 7.4600 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7828 8.3900 14.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.4800 9.2000 9.30 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.8497 7.6850 3.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.1000 9.7970 2.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.9793 7.9700 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2061 7.4400 270.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2060 7.4400 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6200 9.3435 1300.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 50.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.8500 8.9200 150.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.5846 7.4325 750.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9800 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9500 7.6512 2703.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.9228 7.6550 2700.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.1500 7.4800 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.2270 8.4100 294.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.1700 8.5000 6.80 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.5611 8.2130 50.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.6000 8.0600 2.50 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9500 2000.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.5762 7.4300 1300.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.3965 6.2900 46.60 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.3700 9.0300 51.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.2968 10.7000 51.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 99.9490 11.7047 50.00 INE847V15012 MFL SECURITISATION INE847V15012 MFL SECURITISATION TRUST XLIV - - 85.1678 9.8100 235.90 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2742 10.3062 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8119 10.1469 80.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 99.2419 7.4600 500.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0000 7.4855 300.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2700 8.2500 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.6058 10.6200 59.00