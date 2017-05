Nov 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18680.00 NSE 64983.20 ============= TOTAL 83663.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G08635 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 16-Jan-17 110.9700 6.9900 250.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 155.4500 6.8800 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.5200 6.8300 550.00 INE656J07084 GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS 3.00% 28-Feb-17 62.8506 8.0100 1500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.7600 7.9400 25.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.1800 7.9700 14.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 101.0200 8.0400 27.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.8800 7.3000 5.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.7600 7.9900 5.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.2700 8.1500 1000.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.0300 7.7000 1500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2900 7.7000 5000.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5800 9.2000 1000.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.4800 7.1000 100.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.5200 8.3300 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.2600 7.0600 100.00 INE039A09MU6 IFCI LIMITED 8.00% 31-Jan-21 106.9300 4.20 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 110.2300 7.0200 200.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.1900 7.1800 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.9600 7.1500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.5100 7.1100 1000.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4000 7.1200 250.00 INE191H07201 PVR LTD 10.75% 07-Jan-22 106.6911 9.5000 50.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.8800 7.2100 50.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 106.8457 8.7100 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.2500 7.3100 300.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 106.5300 7.3600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.3100 7.3300 300.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-23 104.0100 7.3100 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 104.5100 8.0000 1000.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 103.6900 7.9900 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0600 7.5800 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0700 7.5800 235.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 109.7900 0.0000 1.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 110.9500 0.0000 5.30 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.9000 10.2500 2.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 107.4900 8.7400 25.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 107.0500 7.4500 300.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.0700 7.3100 50.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5000 8.4000 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2000 8.7200 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 0.0000 824.20 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 101.2500 7.4600 1.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.2300 7.3200 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.4400 7.4100 700.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.5000 0.0000 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.2000 0.0000 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.2800 6.2000 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 116.6200 0.0000 12.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.2500 0.0000 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 117.5200 6.4000 5.20 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 117.9700 0.0000 3.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 117.3600 0.0000 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 117.3600 0.0000 3.60 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 118.9700 0.0000 3.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 117.8900 0.0000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.0000 1.3200 9.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 108.6000 0.0000 6.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 108.6000 0.0000 2.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.6600 0.0000 0.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 122.4700 0.0000 16.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.9900 0.0000 2.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.7500 9.6000 1.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.0500 0.0000 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 10.6800 457.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.8400 9.8900 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0100 10.9200 6.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.1200 0.0000 1.00 NSE === INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.1217 6.5400 2.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1616 6.6200 7000.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.5173 8.5000 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2151 6.9050 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2151 6.9000 250.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.1203 7.5306 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6913 6.8487 100.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.8248 7.5161 1050.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.6584 7.6982 163.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 125.9520 0.0000 2.50 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.0813 7.7200 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 102.1615 6.8954 45.00 INE033L07CO4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 01-Jun-18 101.5963 7.8000 50.00 INE033L07CO4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 01-Jun-18 101.5963 7.8000 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.3930 7.2500 13.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.7675 7.0000 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.7708 7.0000 2248.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.8116 7.1300 50.00 INE742F07395 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.05% 18-Aug-18 102.0094 7.7500 2000.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.2669 8.1500 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.8865 7.1000 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1744 7.2500 10.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.6330 7.7500 9.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8571 6.9900 35.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.64% 14-Dec-18 99.9007 7.7000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9969 6.9100 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9969 6.9100 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.2354 6.9000 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.2354 6.9000 50.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 102.3446 7.2478 200.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.1224 7.7000 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.1224 7.7000 250.00 INE804I077L7 ECL FINANCE LIMITED 10-May-19 100.0000 0.0000 12.50 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.0790 6.9000 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 102.0790 7.0600 100.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.0054 7.2394 50.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.0313 7.6907 4000.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.0113 7.7000 2500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2892 7.6950 5750.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.2788 7.7000 750.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 101.2661 7.7000 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.2520 7.6600 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5823 9.2000 1000.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.0000 9.0755 5.10 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 125.9922 7.8000 500.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 125.9922 7.8000 500.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.3121 7.0500 250.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 103.3121 7.0509 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.4831 7.1000 150.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.4831 7.1000 50.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 104.0089 7.4800 146.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.8060 7.7100 250.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.5174 8.3300 250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.8060 7.7100 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.9632 7.0300 290.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.9632 7.0220 250.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 103.2814 7.9200 150.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.6941 8.0250 500.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 100.9037 8.2500 80.00 INE283O07095 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 20-Apr-20 100.3161 10.1500 1500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.2573 7.0600 100.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.9768 7.2200 50.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.9768 7.2200 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 110.2328 7.0200 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.1167 7.8034 400.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2646 7.1600 350.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.9443 9.0900 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9587 7.2150 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.9587 7.2150 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.1564 7.1000 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.1564 7.1000 250.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.15% 18-Oct-21 100.0600 7.1269 1500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.5116 7.1051 1000.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.3708 7.1500 1400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4875 7.1000 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.4875 7.0998 250.00 INE191H07201 PVR LIMITED -- 07-Jan-22 106.6911 9.5000 50.00 INE428Q08032 SURYODAY MICRO FINANCE LIMITED 12.70% 26-Jul-22 99.8469 13.3514 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.8772 7.2100 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.9000 6.2100 18.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 107.2481 7.3100 300.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 106.5277 7.3600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.3115 7.3300 300.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-23 104.0075 7.3100 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.5384 8.0000 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.5094 8.0058 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 103.8074 7.4200 2.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5283 9.3300 354.80 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.5053 9.3400 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0413 7.5800 520.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0613 7.5800 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.2273 7.5500 2000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.0698 7.5800 2000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 111.2600 7.3700 450.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.9153 7.6000 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.9153 7.6000 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.1872 7.3500 1000.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.1872 7.3500 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 107.0536 7.4500 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.8664 7.4800 150.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.6500 7.8050 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.2132 7.3900 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.2132 7.3900 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.5929 7.3800 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.5929 7.3800 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.0684 7.3100 900.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.4976 7.3969 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.0964 7.7500 189.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.0800 7.6100 28.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.6400 9.1800 13.30 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 101.0560 7.9500 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.7000 8.3700 10.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2500 8.7100 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.4440 7.2600 252.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3237 9.2400 600.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.4650 7.4500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.8518 7.5200 572.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.8518 7.5200 550.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.8000 8.8600 14.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.2297 7.3200 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.2919 7.9000 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.1308 7.3500 800.00 INE392I08011 HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. 7.60% 09-Nov-26 100.0000 7.6000 400.00 INE121A08NY4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 10-Nov-26 100.1200 9.1751 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.8558 7.4497 450.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 112.0100 7.3300 2.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 118.2054 6.2700 300.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-29 104.0700 8.7300 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.4716 10.6500 144.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.7633 10.3000 40.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5940 7.3900 500.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5940 7.3900 500.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 107.9117 7.3900 730.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-30 107.9117 7.3900 730.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.2564 6.1300 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.2413 6.1798 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.0000 6.2700 50.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 101.2938 7.3400 100.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 124.6800 6.2598 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 9.8000 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3300 10.1800 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4300 10.8500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.5000 10.4500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com