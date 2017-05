Nov 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19016.20 NSE 87472.10 ============= TOTAL 106488.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.3900 6.8000 300.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.3300 6.9300 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.4000 6.8400 201.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2200 6.3200 500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.5700 6.7500 150.00 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Feb-17 100.6400 6.8500 250.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.4952 6.9200 200.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.4926 6.9500 250.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.6832 6.9500 250.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.6600 14.0000 680.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.7000 7.1500 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.3500 6.7200 5.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.8900 7.3000 500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.8400 6.7100 1.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 101.8100 7.3800 1250.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.00% 16-Mar-18 100.3207 8.8100 50.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.00% 05-Jun-18 101.4351 8.0500 50.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 102.0600 7.2000 20.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.2700 8.3900 13.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.4300 8.4400 32.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.6900 7.5000 350.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5800 9.2000 1350.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 13-Sep-19 102.4385 7.8500 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.9000 7.4800 650.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 103.3400 7.4500 750.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 103.9600 7.0300 400.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 101.0300 7.9000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 104.3000 6.9100 30.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.6500 7.4400 14.50 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 104.9000 6.7700 30.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 102.1900 6.9100 250.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 10.10% 12-Sep-22 101.7300 7.8400 11.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 105.6900 6.2000 0.60 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8100 6.2300 30.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 103.4100 6.2000 0.90 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5000 9.3400 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.1700 7.4300 750.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.2500 7.4600 1250.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA 8.90% 19-Dec-23 101.9500 7.8400 19.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.80% 27-Aug-24 107.4100 0.0000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.5000 10.4500 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 105.0300 7.8000 75.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.0600 7.1500 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.3300 7.0800 300.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.0500 7.6000 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 107.6800 7.0000 250.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 103.3500 8.1800 150.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 107.0300 8.6700 47.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 105.0500 8.2000 6.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.6000 7.6000 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 104.1100 8.2000 10.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5000 8.4000 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5000 8.6700 2.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 102.3000 9.3300 100.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.2800 8.6900 100.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 102.1000 7.6800 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.5000 8.0700 500.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.8200 7.8600 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9400 1000.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.2400 7.1800 600.00 INE392I08011 HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. 7.60% 09-Nov-26 100.0000 7.6000 800.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.7000 6.2500 17.50 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.0900 6.2000 2.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 109.8800 7.4500 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.0000 3.9500 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.3100 6.2000 140.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 112.2500 6.0900 237.70 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0200 7.3700 1100.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.5400 7.1500 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.0000 0.0000 12.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 30-Oct-99 107.3600 0.0000 0.50 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 10.6800 451.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.1200 9.7100 52.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 0.6600 16.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 103.0900 9.8600 5.00 NSE === INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 23-Dec-16 100.1989 7.2300 250.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 23-Dec-16 100.1989 7.4693 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 156.5369 7.1500 400.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 155.6422 7.1500 300.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1664 6.5800 7000.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 155.4798 6.8800 250.00 INE331A07158 THE RAMCO CEMENTS LTD 8.55% 30-Jan-17 100.2679 7.2197 1000.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.5279 6.8800 300.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4226 6.4500 50.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.7046 7.1500 2889.00 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.5672 8.3136 120.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.7162 8.1510 25.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.8905 7.3000 500.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.1475 8.0800 14.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 102.4185 7.2000 594.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.8541 8.2300 27.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.8123 7.3800 1250.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.0150 7.6555 500.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.6186 6.7000 50.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.6186 6.7000 50.00 INE742F07379 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.05% 18-May-18 101.7428 7.7500 2500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.9520 7.0350 50.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 101.6159 7.0300 900.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.7267 8.0000 5.00 INE742F07395 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.05% 18-Aug-18 102.0028 7.7500 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.0534 7.0000 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.7875 7.0000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.7103 7.0430 27.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.7317 7.0000 400.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 102.1023 6.7907 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8571 6.9900 35.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.8571 6.9900 35.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3440 6.4000 750.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3440 6.4000 750.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 86.1369 7.3500 25.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 86.5324 7.0500 11.60 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 105.0666 6.9500 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 104.9097 7.0285 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.2856 6.9500 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.6059 6.9760 25.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.1542 6.9760 19.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5205 6.5000 1500.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5205 8.0417 1500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3972 6.4000 500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3972 6.4000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.3887 6.9000 2.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 102.6020 7.5000 300.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 102.6020 7.4921 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.4872 7.0300 4.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 101.1580 8.4500 50.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 101.1580 8.4500 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8650 7.5506 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8650 7.5500 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 101.2456 7.4500 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 101.2456 7.4500 500.00 INE755K07157 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-19 103.6877 9.1200 106.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 104.1544 7.6000 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 104.1544 7.6000 500.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.6949 7.5000 600.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.5692 7.6000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5823 9.2000 1350.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10-Sep-19 126.2229 7.7300 500.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.4385 7.8500 50.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.4385 7.8500 1480.00 INE081T08082 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PVT LTD 10.75% 16-Sep-19 100.7268 10.4500 108.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.6737 7.7200 40.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8239 7.4800 800.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5036 7.6700 1100.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5036 7.6700 1100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 105.2299 7.0300 40.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.9557 7.0400 40.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 103.3443 7.4500 750.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.97% 06-Dec-19 100.0000 7.9764 1500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.5951 6.8000 900.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.5951 6.8000 500.00 INE755K07199 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-20 102.1208 9.3100 40.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7462 7.4500 3500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7462 7.4500 3500.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.1410 7.3800 40.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 102.4726 9.6900 106.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.1482 7.6200 40.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4031 7.1400 40.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.4071 6.9900 40.00 INE321N07129 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 14-Mar-20 114.7074 8.8400 30.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 105.7674 6.8000 350.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 105.7674 7.8000 350.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 107.0637 7.4790 20.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 103.6728 9.7800 105.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.8229 7.4500 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.8229 7.4500 100.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.0877 7.5000 700.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.0877 7.5000 700.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 109.6614 6.9635 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 104.4410 7.4800 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 104.7601 6.8200 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 104.7601 6.8200 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 110.7074 6.9000 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 110.7074 6.9000 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.8500 7.6000 75.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.2172 6.9200 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.2172 6.9200 500.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 149.6252 8.1000 80.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.1851 6.9100 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.7200 8.8100 9.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.3300 8.1213 18.50 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 102.1090 6.8651 1000.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 102.1090 6.8651 1000.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 100.0000 7.5802 25.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.4902 6.8656 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.4902 6.8651 500.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.2400 500.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.5075 7.0947 2000.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.9138 7.0000 750.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.3554 7.0550 1000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.3554 7.0550 1000.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 152.9190 8.1000 595.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 106.8607 8.7131 20.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 108.3597 7.2500 50.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.24% 22-Jan-23 102.4500 8.9000 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.9077 6.2100 168.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 104.6943 7.2500 6.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0857 9.2200 902.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4798 7.5000 3250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.9741 7.4062 2750.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.9659 7.4100 3250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.9659 7.4100 2000.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 112.8825 7.1100 50.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.3000 8.7800 1.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.5261 7.5000 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.0600 7.1500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.5120 7.0800 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6079 7.3774 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.3283 7.1205 800.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.4823 7.0970 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.0535 7.6010 289.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 107.6758 7.0000 250.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 115.4500 9.0000 1.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.4494 7.6000 250.00 INE774D08MG3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 06-Jun-26 107.0340 8.6700 47.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.9084 7.7500 4.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.5988 7.6000 120.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 105.6103 7.6000 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.3100 8.3200 8.00 INE860H08DU1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 28-Jul-26 100.1000 8.9200 500.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.5500 8.3900 3.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5400 8.6600 21.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.8419 8.4500 1000.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2500 7.4300 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.4810 9.2100 340.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.6000 9.0291 140.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0000 9.2316 400.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.3200 9.1500 6.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0000 8.8300 4.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2991 7.6000 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.3380 7.4500 150.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.0215 8.7300 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.8300 8.4000 10.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 102.0964 7.6800 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.2419 7.4000 750.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.5000 8.0650 500.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 102.3260 7.0200 490.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.5012 7.7600 35.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9433 1000.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.3064 7.9022 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.2446 7.0500 600.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.8758 7.4492 1450.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 113.5900 7.1400 60.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.8500 6.2400 3.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.8139 9.2000 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.0000 10.5100 22.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.1005 10.3500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.3904 10.4000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.1482 6.2650 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.1482 6.2650 100.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.3513 6.1700 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.8602 6.3800 100.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.5440 7.1500 300.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 124.9000 6.2400 5.50 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.0000 6.2400 3.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3300 10.1800 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.5000 10.4500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange