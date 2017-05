Nov 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17212.30 NSE 80405.00 ============= TOTAL 97617.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07WY1 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Dec-16 132.2600 0.0000 15.00 INE851M07044 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Dec-16 100.0900 7.5000 1700.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.5100 6.4000 50.00 INE916DA7GD5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 16-Feb-17 116.5500 6.7700 2000.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.6300 6.3000 250.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.7800 6.8500 750.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.8400 6.8500 200.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.0500 6.8500 100.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.6500 120.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 95.4800 6.7500 100.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.88% 26-Mar-18 100.0100 7.9000 1250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 11-Jun-18 101.2600 7.4700 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 102.1700 7.0700 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0600 7.5100 500.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 105.0200 6.8000 41.30 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8000 7.4600 1100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3500 7.5000 500.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.7500 6.8400 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.7300 8.2000 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 103.1500 7.8000 1550.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.1000 9.2600 175.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.1300 7.3800 215.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.4500 0.0000 4.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.5600 7.1300 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 106.9100 7.1200 300.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 108.0300 7.0900 350.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.3100 7.1000 550.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 103.3500 8.1800 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.8600 9.0700 190.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 101.4500 8.9900 25.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 100.4600 7.4500 500.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.6000 8.0500 650.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.8600 7.8200 880.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 120.9200 6.0200 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 100.0000 11.5500 506.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 111.4500 6.0300 40.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.9400 6.0700 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.2800 7.1600 1000.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 103.3000 7.1200 97.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.4700 0.0000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.5500 10.6000 451.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.8400 9.8800 15.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.6900 0.0000 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.1200 0.0000 2.00 NSE === INE093J07502 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Dec-16 188.7800 0.0000 14.40 INE851M07044 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Dec-16 100.0932 7.5000 1000.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 178.3400 0.0000 1.50 INE093J07510 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Dec-16 149.6100 0.0000 1.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 152.8000 0.0000 0.50 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 156.6313 7.0002 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 156.6313 7.0000 50.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2088 6.3675 4296.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.18% 07-Feb-17 100.5092 6.4000 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.6291 6.3000 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6260 6.3500 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6260 6.3500 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4595 6.3000 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 151.9000 0.0000 6.50 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.9279 6.4000 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.9279 6.4000 100.00 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Apr-17 146.7400 0.0000 2.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1021 7.3001 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 95.4798 6.7500 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8392 6.6700 200.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8392 6.6700 200.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.5688 7.1300 1400.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.7742 6.8790 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 100.8411 7.3600 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.3058 7.3500 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.3058 7.3500 500.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.0150 7.6300 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.6571 7.4000 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.6571 7.4000 250.00 INE092T08BE4 IDFC BANK LIMITED 9.00% 24-Jan-18 98.7500 10.8700 0.50 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.0112 7.9000 2000.00 INE092T08BJ3 IDFC BANK LIMITED 9.10% 26-Mar-18 99.0000 10.2800 0.50 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5470 6.4000 1000.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5470 6.4000 1000.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 99.5000 9.5300 2.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 103.2300 0.0000 2.50 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.9055 7.6700 50.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.9055 7.6700 50.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.2160 8.2000 400.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 101.2794 7.4500 500.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 102.4503 6.9824 5.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 101.7293 7.5600 250.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 104.0865 7.6700 50.00 INE660A07JX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.32% 13-Aug-18 104.0865 7.6700 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.7871 6.6824 10.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 100.7761 8.2000 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.1017 6.8200 11.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0000 7.4900 1500.00 INE306N07IU4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.77% 12-Oct-18 99.7547 7.9000 500.00 INE306N07IU4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.77% 12-Oct-18 99.7547 7.9000 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3440 6.4000 800.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3440 6.4000 800.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.9069 7.4785 50.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4433 6.4000 1250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4433 6.4000 500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4774 6.4000 1500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4774 8.0123 1500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 102.1990 6.8000 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.2751 6.6000 1000.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.2751 6.6000 1000.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.7749 6.9100 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.0311 7.4800 50.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 101.4828 7.3500 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 101.4828 7.3500 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.8087 7.4800 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.4551 8.8700 350.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.5645 7.5500 600.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.5645 7.5500 600.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.5578 7.8000 50.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.5578 7.8000 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0597 7.5090 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.1340 7.4794 250.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 105.0203 6.8000 41.30 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.9207 8.2600 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 105.3156 6.7750 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7964 7.4900 1000.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 104.5939 6.8058 200.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.97% 06-Dec-19 100.0000 7.9764 1000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.8394 7.5300 2000.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.8394 7.5300 2000.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 98.7500 9.1000 2.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3535 7.5000 3550.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3535 7.5000 2550.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7662 7.4423 3000.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.7662 7.4423 3000.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 103.3954 7.3500 120.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 103.8680 6.7885 86.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.1782 6.8700 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.1782 6.8700 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.7055 6.8547 84.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 98.9500 9.4700 1.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 103.1952 7.5500 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 103.1952 7.5500 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1126 9.1200 1.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 105.8367 8.9482 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.7000 7.6400 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.7273 8.2000 200.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.1026 6.9300 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.1026 6.9300 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.4547 8.8700 10.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.2230 6.9300 250.00 INE296A07NB4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 21-Oct-21 99.5668 7.7500 50.00 INE477A07217 CANFIN HOMES LIMITED 7.77% 15-Nov-21 100.0000 7.7700 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.2785 6.9147 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 106.2785 6.9145 250.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.9128 9.5834 360.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.4070 7.0400 1200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 112.3754 7.0500 1100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.2387 7.7500 18.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 109.7333 7.1500 51.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 109.7333 7.1500 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.7925 7.7500 33.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.3025 7.9000 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.1484 7.8000 1550.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 103.4921 7.7900 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.7960 9.2800 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9600 9.2400 798.20 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.10% 17-Oct-23 100.1200 8.0686 10.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 102.1190 7.7500 19.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 113.0722 7.0800 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 106.0139 7.1900 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 106.9071 7.1200 300.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.7600 7.1900 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 106.8019 7.1900 250.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 108.0330 7.0900 350.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 107.3807 7.0900 550.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.3262 7.1200 200.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.0585 7.6000 100.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 103.4581 8.1600 285.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 104.6500 8.4200 6.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1752 7.4500 1742.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 105.3043 7.5300 20.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.6400 7.5700 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.4400 9.7400 8.00 INE860H08DU1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 28-Jul-26 100.1200 8.9131 500.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.1500 8.3000 20.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.6000 8.6500 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.3700 8.2200 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.6200 8.8000 143.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.6000 9.0291 140.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.9200 8.7500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.0491 7.6364 50.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 102.5434 7.2800 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9700 9.1400 2.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4282 8.6674 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.0000 7.5800 150.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.6021 8.0500 650.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.8648 7.8150 900.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.6648 7.6979 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.1058 7.4184 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 113.5700 7.1400 8.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 110.1058 7.4184 250.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.9500 6.2300 3.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.0517 8.3671 7000.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.5081 10.3087 651.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.2191 8.4000 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.5000 11.5500 483.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.9094 10.5300 51.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.0000 10.2400 10.00 INE915D07RZ3 CITFIN - - 99.8800 0.0475 2.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.7662 6.0875 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0200 7.3800 55.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 101.2759 7.1800 1700.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 100.0500 7.4793 800.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 123.3014 6.4000 5.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 123.3014 6.4000 6.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 125.0200 6.2300 5.10 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.1300 6.2300 3.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2600 8.2500 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1910 10.2800 135.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.6000 9.3300 2.00 ===============================================================================================