Nov 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5626.30 NSE 40314.80 ============= TOTAL 45941.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE617N07021 SONI INFRATECH PRIVATE LIMITED 20.00% 30-Jun-17 100.0000 281.30 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.2200 8.2000 300.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.8400 7.5000 150.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 103.6300 6.8700 300.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.6600 6.8700 250.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.7500 7.5100 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.9000 6.9500 550.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7700 9.2800 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.7400 7.4500 250.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 100.6500 9.8900 5.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 111.8300 6.2900 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.1200 0.0000 10.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.7600 7.1900 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 106.8500 7.2600 50.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 103.3500 8.1800 2.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0300 9.2800 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.0000 8.1400 500.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.6000 7.1300 400.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 118.3200 6.0300 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 122.6100 5.8500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 100.4600 8.1900 17.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 109.5000 6.2400 8.10 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.6800 6.0900 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 125.7000 6.1800 55.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 125.7000 6.1700 52.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.9500 6.1600 0.40 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.0000 9.0500 154.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.6300 0.0000 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 104.0000 10.0700 650.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 10.6200 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8300 9.3200 30.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 111.3500 8.5200 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.1200 0.0000 1.00 NSE === INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.1593 6.6003 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.1593 6.6000 250.00 INE306N07EU3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-Feb-17 100.3340 6.7685 100.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6058 6.3500 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6058 6.3500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.0773 6.9500 650.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.0773 6.9500 650.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 117.1007 8.2400 200.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED 05-Sep-17 159.0000 0.0000 1.50 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.5269 6.6900 28.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.5888 7.1019 1400.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.7999 7.4961 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.5973 7.3300 40.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 102.1171 6.9000 20.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.8480 6.6700 75.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.8286 6.7500 75.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.5070 7.4300 2.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 101.7460 7.4300 75.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 101.6730 7.0700 62.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.8094 7.3500 850.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.8094 7.3500 850.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 101.0391 7.3600 200.00 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-18 171.8224 7.5500 95.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.4203 7.3500 2500.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.4203 7.3500 2500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.3651 6.7100 50.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 101.9829 6.7400 89.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 103.2300 0.0000 2.50 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.2160 8.2000 400.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 101.2002 7.5000 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 101.2002 7.5000 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 102.2239 6.7100 9.00 INE148I07FB6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 13-Jun-18 100.8691 8.4500 28.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.9292 6.7290 50.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 101.8068 7.1225 1000.00 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Sep-18 87.7050 0.0000 2.50 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Sep-18 73.2300 0.0000 2.50 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.8882 6.6992 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 103.8251 6.7290 21.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4045 6.4000 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4045 6.4000 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 104.0889 7.5000 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 104.0889 7.4886 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 105.6019 6.7950 6.00 INE092T08865 IDFC BANK LIMITED 9.05% 02-Apr-19 104.2441 7.4500 21.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.2224 7.6900 1150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.4628 7.5700 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0784 7.5000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3009 7.6800 2750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0741 7.4500 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.0741 7.4500 250.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3476 7.5000 200.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 103.3476 7.5000 200.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 102.2772 7.7500 120.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 103.6295 6.8700 300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 105.6557 6.8700 250.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.8268 7.6457 70.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.7521 7.5100 500.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 105.5530 6.8420 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.0782 6.9400 557.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 104.9416 6.8600 167.00 INE848E07690 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-20 105.9960 6.7850 5.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 103.0342 7.6000 150.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 109.6800 6.9500 250.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 104.5473 6.8800 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 104.5473 6.8800 50.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 103.8636 7.3401 450.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.5600 7.6800 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.5941 8.2300 10.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0000 7.4562 3000.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 101.3200 7.7200 90.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.2809 6.9150 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.2809 6.9150 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.7600 6.0500 35.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 108.3846 7.0900 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 108.3846 7.0900 350.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.3827 7.8500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7693 9.2800 656.30 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.9505 7.4100 750.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.9505 7.4100 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.8554 7.4300 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.8554 7.4300 100.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 110.3000 8.9100 15.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.2436 7.1800 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.2831 7.2500 400.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.2831 7.2525 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.7566 7.1900 250.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 105.7566 7.1902 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 106.8474 7.2600 50.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 106.7026 7.1902 150.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 105.2954 7.1900 150.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 49.1660 8.0500 220.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 103.5000 8.1536 275.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.5200 7.4000 2.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.1917 7.6450 200.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.1575 7.6500 100.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 105.2729 8.5000 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 102.3000 8.9100 11.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.7000 8.9000 9.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.1865 7.6350 60.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.2000 8.3400 3.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.3500 9.7500 31.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 103.2000 8.3400 43.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.2500 8.2800 1.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.5000 8.6700 337.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.6132 7.2350 500.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.6132 7.2350 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2100 9.2500 155.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.1376 7.5700 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.1376 7.5700 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0658 8.9800 50.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 102.7200 7.2600 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.6700 9.1900 14.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.2000 8.8055 1.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0000 8.1402 500.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.2722 7.9400 1250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0000 7.9432 1000.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.9956 7.8000 300.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8423 400.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.5992 7.1400 1200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 102.5980 7.1400 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.7234 6.0500 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 110.1887 6.0700 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 113.7076 7.2000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 113.7076 7.2000 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.4863 8.3296 409.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.1894 8.8300 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.1290 10.2000 7.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.1249 10.0500 4.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2767 10.3000 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.5000 11.5500 3.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 103.1290 10.2000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.1290 10.2000 1.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 110.5098 6.1200 30.70 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.6799 6.0875 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 113.0000 5.9758 25.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.7612 6.0875 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.8500 5.9800 0.80 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 127.0421 6.0700 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.8161 11.1000 24.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.2236 10.5000 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange