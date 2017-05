Nov 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24362.10 NSE 88338.00 ============= TOTAL 112700.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 100.4900 9.2500 0.50 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.6300 6.2500 500.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.0000 15.0000 650.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7800 7.4000 620.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.7200 7.1100 2889.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 116.2500 7.2800 250.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 102.4200 7.1400 594.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 101.0642 7.2500 250.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Nov-17 124.4500 7.3000 2000.00 INE975F07FN3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 16-Feb-18 91.0329 7.9000 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.3200 9.2500 2.50 INE742F07379 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.05% 18-May-18 101.7628 7.7200 2500.00 INE742F07395 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.05% 18-Aug-18 102.0100 7.7300 2500.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.3600 8.1500 1000.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 85.7600 7.2500 100.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 100.4390 7.6000 500.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 105.2200 6.7500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.3700 6.8000 450.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.4500 7.4500 2000.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 104.3184 7.4700 150.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 107.7000 6.7400 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 104.0000 7.2500 100.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.8405 7.6000 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 102.6700 6.8100 250.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS PRIVATE 9.00% 31-Aug-21 101.8800 21.0000 1450.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.6000 8.3000 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 102.6000 6.8100 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.1400 0.0000 0.80 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 110.2700 6.9200 1000.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 100.1300 8.9500 14.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9100 9.3800 123.40 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.5300 7.3000 400.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 112.1300 0.0000 6.90 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 111.9500 10.0500 3.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 112.2500 0.0000 9.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.3800 0.0000 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 106.2400 7.6000 75.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.4700 9.3000 20.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6200 9.5500 0.10 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.9200 9.0100 56.70 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.2800 6.9900 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.7900 6.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.5700 8.0600 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8400 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5200 7.0100 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LIMITED 7.90% 18-Nov-26 101.3264 7.7000 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.5000 9.1000 86.90 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.8000 11.6700 108.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 109.8000 0.0000 28.50 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 109.7300 0.0000 18.40 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 108.1300 0.0000 47.10 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 112.4400 6.0600 44.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.4000 6.0300 6.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.2400 6.0400 20.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.4800 8.6200 154.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 101.6000 8.3200 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0000 10.6200 450.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.5900 9.9100 20.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8500 7.9100 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.8100 10.3600 2.00 NSE === INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 153.7900 0.0000 0.50 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.3204 6.7000 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.3204 6.7000 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.3520 6.7703 400.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1918 6.3300 1100.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2052 6.2500 1000.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 155.6881 6.7501 750.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.3835 6.7703 350.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 100.4920 9.2500 0.10 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.7443 6.7500 600.00 INE115A07GJ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-17 100.2981 6.7702 1500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.6173 6.2500 1368.00 INE148I07CR9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Feb-17 100.4666 7.1295 750.00 INE523E07BT0 L & T FINANCE LTD 8.77% 20-Feb-17 100.4739 6.6800 10.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.7258 5.8500 580.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.6695 5.8499 100.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3466 6.5000 250.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.6416 6.9919 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9215 6.5000 190.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.2973 6.5001 210.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.1657 6.8565 1000.00 INE105N07019 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-17 100.0000 8.4900 193.80 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.7841 7.4000 620.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.1892 7.2800 450.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.1892 7.2800 450.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.99% 23-Jun-17 100.8596 7.2100 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Jun-17 116.2500 7.2800 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7776 6.6291 300.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 101.5140 7.2000 250.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 101.5140 7.2000 250.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 102.0409 7.2965 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8962 6.5700 350.00 INE105N07027 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.0000 8.4700 200.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.3606 7.3500 500.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 101.3606 7.3500 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.8872 6.6500 600.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 101.0323 7.2800 950.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 101.0323 7.2800 700.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 101.1488 7.1500 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 101.1488 7.1500 500.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Nov-17 124.4471 7.3000 2000.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 102.1480 6.7700 2.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.9654 9.5500 5.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-18 100.0000 8.4600 350.10 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.7999 7.3000 2000.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.7999 7.3000 2000.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.0829 6.6410 4.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.7269 7.3000 2000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.7269 7.3000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 102.4076 6.9500 350.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.6349 7.4100 50.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.6349 7.4100 50.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.3626 8.1500 1000.00 INE105N07043 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-18 100.0000 8.4600 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.2705 6.7000 600.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.2705 6.7000 600.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.9584 6.6000 500.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.95% 06-Jan-19 105.7008 7.9000 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.95% 06-Jan-19 105.7008 7.9000 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 105.7000 6.6971 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 86.2903 6.9500 100.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.3700 7.4100 400.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.3700 7.4100 400.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 85.1200 7.3500 9.20 INE105N07050 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-19 100.0000 8.4600 246.60 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 84.2250 7.5700 10.00 INE651J07135 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 15-Apr-19 110.0445 9.2000 55.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-May-19 114.2500 0.0000 3.30 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 102.6530 6.7200 1500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 102.6530 6.7200 1500.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 103.7082 6.7150 100.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 104.0506 6.7200 3600.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 104.0506 6.7200 3600.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.8690 7.4500 550.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.8690 7.4500 550.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.7644 7.9000 1270.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.7644 7.9000 250.00 INE105N07068 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-19 100.0000 8.4600 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 105.2170 6.7500 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.2527 7.3800 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.2657 7.3750 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.6599 6.7700 1450.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 104.6599 6.7700 1450.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 105.0975 6.8313 50.00 INE774D07KV8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-20 121.0867 7.7500 100.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 104.9000 7.8200 1.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.1000 6.7500 500.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 104.1000 6.7500 500.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 101.5063 7.4900 210.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.3723 6.8000 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.3723 6.8000 250.00 INE321N07129 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Mar-20 115.3045 8.7100 170.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-20 100.0000 8.4500 267.70 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 106.1719 6.8000 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 106.1719 6.8000 250.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 100.9010 9.5800 250.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.4470 7.4500 2000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.1040 6.7800 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.1040 6.7800 750.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 100.0000 8.4500 250.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 104.3184 7.4700 150.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 107.6953 6.7400 250.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.2400 8.9000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE - 18-Mar-21 108.5585 9.5500 3.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-21 100.0000 8.4500 277.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 110.0065 6.7961 250.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.8405 7.6000 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 107.7767 7.4200 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 107.7767 7.4200 100.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS PRIVATE 9.00% 31-Aug-21 101.8790 21.0000 1450.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.4597 6.8400 750.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 102.4597 6.8400 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.8891 8.6500 256.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.8902 8.6500 1250.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2000 8.1535 16.20 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-21 100.0000 8.4500 250.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 100.0416 7.4800 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.7513 6.8000 250.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.4907 450.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.2340 250.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 107.6394 6.9686 2.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-22 100.0000 8.4500 259.20 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 110.2746 6.9200 1000.00 INE105N07126 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-22 100.0000 8.4500 250.00 INE148I07DK2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Nov-22 99.9800 9.0000 18.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 107.2060 7.3837 50.00 INE105N07134 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-23 100.0000 8.4500 264.30 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 105.0522 7.1800 5.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 104.7300 7.5500 8.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7682 9.2800 136.60 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 101.5000 7.7700 120.00 INE105N07142 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-23 100.0000 8.4500 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.2660 7.3500 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.2660 7.3500 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.2788 7.3500 900.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.2788 7.3500 900.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.5496 7.3120 150.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-24 100.0000 8.4500 319.40 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 109.8030 7.4800 11.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 109.0000 7.7500 2.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 100.0000 8.4500 300.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 110.3657 7.2000 490.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.6000 7.6700 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.6116 7.2000 650.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 108.6116 7.2000 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 107.0255 7.1000 150.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 105.9970 7.2000 100.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-25 100.0000 8.4500 277.60 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.3763 7.1000 250.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-25 100.0000 8.4500 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.6506 7.0700 50.00 INE092T08014 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Jan-26 49.0070 8.1000 20.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-26 100.0000 8.4500 382.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.3796 8.6100 2.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 106.4843 7.0400 100.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 107.1679 6.9500 300.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 101.0900 9.2100 20.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 105.3000 8.5000 150.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.6224 9.5500 216.60 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 101.7000 8.9500 15.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2400 600.50 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.2830 6.9900 350.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 104.2830 6.9900 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.0287 7.3500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.0287 7.3500 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5800 8.9000 24.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 100.0000 8.4500 400.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.5142 7.3600 350.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.5650 8.0550 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.0000 7.6900 480.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5231 7.0100 600.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.5231 7.0100 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.3264 7.7000 5650.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.5000 10.2200 102.50 INE105N07217 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-27 100.0000 8.4500 309.40 INE105N07225 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-27 100.0000 8.4500 300.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.4720 6.2625 180.00 INE105N07233 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-28 100.0000 8.4500 324.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 118.3200 6.0300 25.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 120.2690 6.0200 18.00 INE105N07241 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-28 100.0000 8.4500 300.00 INE105N07258 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-29 100.0000 8.4500 326.80 INE105N07266 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-29 100.0000 8.4500 350.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 101.5971 8.3200 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 102.5998 8.3000 400.00 INE105N07274 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% - 100.0000 8.4500 322.60 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.0500 8.8500 115.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.6000 11.2400 62.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 105.3100 9.9972 8.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5000 9.5300 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.8490 6.0700 200.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 113.1555 5.9900 38.50 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0200 7.3753 25.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.4738 6.0400 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1917 10.2800 35.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4790 10.4500 22.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 111.2447 10.1800 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 