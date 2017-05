Nov 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19858.00 NSE 59635.80 ============= TOTAL 79493.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.9400 10.6000 465.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.9300 0.0000 150.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 102.2400 10.0600 86.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.7500 3.6300 23.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.3000 8.7300 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 108.0100 9.3000 1.00 INE296A07ES7 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 05-Dec-16 100.0401 6.9000 1000.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.3400 6.7000 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.3700 6.7000 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.8500 6.7000 50.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.8400 7.4000 350.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.3900 6.5600 250.00 INE766T15026 LIBER IFMR CAPITAL 2015 16.00% 17-Jul-17 101.4322 16.0000 7.50 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.9500 6.5700 73.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 30-Oct-17 101.9000 7.2800 150.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED 8.45% 22-Nov-17 101.2900 7.0600 140.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.5857 7.0400 250.00 INE757U15023 OKUNI IFMR CAPITAL 15.50% 23-Nov-17 101.3483 15.5000 5.00 INE745U15028 IFMR CAPITAL MOSEC EPOCH 16.00% 17-Jan-18 110.1200 16.0000 4.80 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 1011.8100 7.3600 250.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 103.2200 6.9000 500.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 102.2000 6.6500 5.00 INE581V07014 A B T INVESTMENTS (INDIA) PRIVATE 20.00% 31-Aug-18 100.0000 20.0000 500.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 104.6600 6.6500 20.00 INE296A07IF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.50% 30-Oct-18 101.7572 7.4800 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 86.5300 7.1100 3.50 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.4600 6.1500 50.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 102.6000 7.6000 250.00 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.15% 12-Sep-19 100.6422 9.8500 80.00 INE146O07268 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.00% 15-Sep-19 100.9200 9.5800 80.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.7800 8.1300 700.00 INE069P08028 TATA VALUE HOMES LIMITED 8.80% 27-Sep-19 100.6100 8.5300 80.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 104.5100 8.4200 75.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 105.7100 6.7700 5.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.40% 27-May-20 105.0800 6.7000 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.0800 6.7000 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 106.1600 6.6500 5.00 INE564O07023 RAMPRASTHA SARE REALTY PRIVATE LTD 16.00% 08-Aug-20 101.7014 16.4400 950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.2300 6.7400 650.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 107.7600 6.7200 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 105.0900 6.7300 50.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 102.5100 8.5600 5.80 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.6700 8.2800 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.3300 8.5300 150.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 103.9600 7.8000 40.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.8000 7.2500 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 110.2200 7.4700 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.4800 10.4100 73.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 109.4200 7.0700 9.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 106.8900 7.6000 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.5200 7.0800 250.00 INE200M08042 VARUN BEVERAGES LIMITED 14.00% 30-Sep-25 102.0700 0.0000 5990.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 107.0000 6.0300 202.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 105.7300 7.1600 270.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 104.0500 7.1900 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.2500 8.6200 7.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.0000 8.1400 750.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.1000 7.3400 300.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 101.6400 7.7000 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.7000 6.9900 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 101.7400 7.6700 1750.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 8.8000 38.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 118.5900 6.0000 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6700 6.2800 20.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 120.9300 5.9500 18.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.1200 6.0000 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.8000 11.6500 56.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.3500 6.0200 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 112.5600 6.0000 8.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 112.6400 6.0400 10.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.2800 5.9800 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.7000 5.9700 108.80 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 11.6300 2.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.9000 7.3300 750.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 125.4600 6.2000 12.10 NSE === INE296A07ES7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 05-Dec-16 100.0401 6.9000 1000.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.3419 6.7000 100.00 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 100.3967 6.8887 1460.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.3737 6.7000 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 156.8456 6.7000 50.00 INE528S07029 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 17-Feb-17 101.8454 7.6978 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.5328 6.5500 160.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.4739 6.5500 200.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3427 6.5000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.3427 6.5000 250.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 153.4100 0.0000 3.80 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.4782 7.4051 10.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6664 7.2000 380.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 98.0819 7.2000 420.00 INE105N07282 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-17 100.0000 9.0200 18.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.8373 7.4000 350.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1188 7.2000 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1188 7.2000 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.1504 7.2000 50.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 102.7596 8.3125 500.00 INE105N07290 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.0000 8.9900 23.80 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 101.9005 7.2800 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.5857 7.0400 750.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.5857 7.0400 500.00 INE953L08170 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.25% 19-Jan-18 102.2617 10.0800 100.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.0000 7.7800 500.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.70% 16-Mar-18 101.2344 8.6449 500.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 103.2188 6.9000 500.00 INE105N07308 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-18 100.0000 8.9800 20.00 INE523E07830 L & T FINANCE LTD 9.05% 05-Apr-18 102.6021 7.2170 30.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.6129 7.2500 1100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 102.4276 6.7600 250.00 INE091A07166 NIRMA LIMITED 7.95% 09-Sep-18 100.2100 7.7900 2000.00 INE105N07316 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-18 100.0000 8.9800 18.70 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.3079 6.6700 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.3079 6.6737 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 105.1987 6.7400 550.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 101.8839 7.2500 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 101.8839 7.2500 500.00 INE296A07IF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.50% 30-Oct-18 101.7572 7.4800 100.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4300 1.40 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5710 6.1500 100.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.5710 6.1500 100.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.4604 6.1500 1300.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.4705 6.1200 1250.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 101.8800 0.0000 1.00 INE105N07324 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-19 100.0000 8.9800 20.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2800 4.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 102.2377 7.0400 250.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 102.5992 7.6000 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 102.8159 6.8800 550.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.40 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2700 2.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.1400 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 2.80 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 19.2700 4.20 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.2189 7.2193 1000.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 101.8033 6.7900 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.8260 7.4341 700.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 104.8260 7.4341 350.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.8700 7.1164 10.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.4938 7.8200 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.4938 7.8200 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.4938 7.8200 600.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.7798 8.1300 700.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.1783 8.9700 13.00 INE105N07332 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-19 100.0000 8.9800 31.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.7870 6.7500 50.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 100.4889 7.5800 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 105.9753 6.7500 100.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 105.3796 6.7300 300.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 105.3796 6.7300 300.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 104.9000 7.8200 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5749 6.7300 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 104.5749 6.7300 300.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 106.3763 6.7300 250.00 INE105N07340 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-20 100.0000 8.9700 35.40 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 106.3763 6.7300 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.7772 6.7500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 104.7772 6.7496 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 104.5000 7.1596 20.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 105.0778 6.7000 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 105.0768 6.7000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 105.2336 6.7400 650.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.7411 7.4700 50.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.9489 7.8000 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.8545 7.4347 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 105.3886 6.7200 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 105.3886 6.7200 100.00 INE105N07357 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-20 100.0000 8.9700 30.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 110.0121 6.7000 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 110.0121 6.7047 100.00 INE092T08CF9 IDFC BANK LIMITED - 12-Nov-20 151.0000 8.1500 1.60 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 151.0000 8.1500 0.80 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 107.7647 6.7200 50.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED - 21-Feb-21 155.0000 8.1500 0.90 INE105N07365 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-21 100.0000 8.9700 36.40 INE105N07381 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-21 100.0000 8.9700 24.50 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 104.1986 7.2501 150.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 105.0940 6.7300 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 110.4818 6.8500 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 104.0900 7.5300 17.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.8515 9.0000 450.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 108.2279 8.0704 260.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 108.2279 8.0692 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 108.5860 7.9900 500.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 110.2140 6.7500 1.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 101.3298 8.5300 150.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 102.2000 7.5000 1.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8547 8.9200 230.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.8891 8.6500 500.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.2000 8.1533 5.60 INE105N07373 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-21 100.0000 8.9700 30.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.9542 6.7500 900.00 INE438A07110 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-21 100.0000 7.4909 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.9557 6.7500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 101.9557 6.7500 500.00 INE013A076H2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 02-Nov-21 100.0000 8.4907 700.00 INE477A07217 CANFIN HOMES LIMITED 7.77% 15-Nov-21 99.9700 7.7800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.7409 7.9459 300.00 INE105N07399 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-22 100.0000 8.9700 30.00 INE438A07128 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-22 100.0000 7.4922 250.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 107.2042 7.3837 60.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 98.8000 10.0500 2.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 108.4479 7.0100 200.00 INE105N07407 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-23 100.0000 8.9700 100.50 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 105.5500 7.0900 5.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 96.5000 10.0900 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7680 9.2800 242.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 101.8500 7.7000 44.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.7954 7.2500 1500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.6367 7.2800 1500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.4364 7.3200 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.4364 7.3200 500.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 109.8500 7.4800 11.00 INE105N07431 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-24 100.0000 8.9700 108.30 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 110.4220 7.1900 50.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 110.4220 7.1900 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 107.1746 7.7400 250.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 97.5000 10.1500 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 108.8701 7.0800 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 109.1808 7.1100 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 106.3900 7.1379 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 106.3900 7.1379 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 107.7634 7.0400 800.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.8501 7.0400 800.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 106.8501 7.0400 650.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 112.0547 7.0600 100.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-26 100.0000 8.9700 135.50 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 107.4177 7.2700 72.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 105.7258 7.1600 2300.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 105.7258 7.1600 1500.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 106.9861 7.0000 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 107.3559 7.0000 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 105.0600 8.2000 20.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 104.0596 8.6900 300.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 105.2800 8.0250 12.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 103.6400 9.0900 30.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.9300 9.5000 30.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.9761 7.0400 700.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 103.8703 7.0550 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5000 9.3600 150.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 102.1779 7.2000 300.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.2367 7.4100 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9757 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.3791 7.3000 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 104.3791 7.3000 500.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 103.1665 7.1900 3.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.9000 8.8500 10.00 INE105N07514 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-26 100.0000 8.9700 50.00 INE235P07506 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.43% 01-Oct-26 101.7700 8.1513 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.5125 7.3600 825.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0000 8.1399 1000.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 113.5005 6.9900 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.6430 7.7000 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.6653 6.9900 500.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 103.6653 6.9900 300.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-26 100.0000 8.2337 2000.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.7380 7.6400 2000.00 INE105N07480 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-27 100.0000 8.9700 66.50 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 118.5900 6.0000 7.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 120.0400 6.0400 9.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 120.7213 6.0000 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 121.1200 6.0000 20.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 121.9900 5.9700 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 117.9731 7.1100 100.00 INE105N07530 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-29 100.0000 8.9700 63.80 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 114.6946 7.0900 260.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 102.6742 8.2800 500.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.8459 8.7300 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 100.4281 8.2700 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.9800 10.5100 44.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 108.3084 10.1000 15.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 105.5228 9.9400 10.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 102.4500 10.2500 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 100.4281 8.2700 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.7463 10.3000 8.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.5553 6.0000 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.5550 6.0000 100.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 101.0000 7.2614 250.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.6214 7.0300 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 102.6214 7.0300 700.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 104.1263 7.0300 350.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 99.0000 10.4069 149.80 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 8.72% 27-Mar-35 100.2000 8.8733 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.0589 10.5300 108.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.1910 10.2800 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.4679 11.2500 4.00 ===============================================================================================